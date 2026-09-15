Indonesia nỗ lực tìm kiếm 129 người mất tích trong vụ lật phà

Indonesia đang tăng cường nỗ lực tìm kiếm 129 người vẫn mất tích trong vụ lật phà trên Biển Java cuối tuần qua.

Công tác tìm kiếm những người mất tích sau vụ lật phà Virgo Transport 8 trên biển ở Indonesia đã được tăng cường hôm 14/9, với 17 tàu và máy bay từ quân đội, cảnh sát và các cơ quan khác được triển khai để tham gia nỗ lực này, AP đưa tin.

655 người tham gia nỗ lực tìm kiếm cứu hộ

"Các đội tìm kiếm đã tìm thấy thi thể của 6 hành khách trong khi 108 người đã được giải cứu. 655 người đang tham gia vào nỗ lực tìm kiếm cứu hộ 129 nạn nhân vẫn mất tích", ông Mohammad Syafii, người đứng đầu Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia Indonesia, thông tin.

Ông Mohammad Syafii cho biết thêm, các đội chuyên trách dưới nước và máy bay không người lái dưới nước do hải quân vận hành cũng được triển khai để tăng cường nỗ lực tìm kiếm và đẩy nhanh việc sơ tán nạn nhân.

"Chúng tôi vẫn hy vọng sẽ tìm thấy thêm người sống sót", ông Syafii nói trong một cuộc họp báo qua video.

Trong bức ảnh do Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia Indonesia (BASARNAS) công bố, lực lượng cứu hộ đưa thi thể một nạn nhân vụ lật phà lên tại Banjarmasin, Nam Kalimantan, Indonesia, ngày 14/9/2026. Ảnh: BASARNAS/AP.

Trước đó, thuyền trưởng của phà Virgo Transport 8 chở hơn 240 người đã phát tín hiệu cầu cứu hôm 13/9, cho biết phà đang nghiêng trên biển động với sóng cao tới 3 mét khi đang di chuyển từ Surabaya thuộc tỉnh Đông Java đến Banjarmasin thuộc tỉnh Nam Kalimantan.

"Khoảng 2h sáng ngày 13/9, nhà chức trách mất liên lạc với con phà và khoảng hai giờ sau, họ nhận được thông tin phà đã bị lật úp ở vùng biển Masalembo thuộc Biển Java, cách Banjarmasin khoảng 148 km", nguồn tin cho hay.

Các video do cơ quan tìm kiếm và cứu hộ công bố sau chiến dịch tìm kiếm bằng trực thăng hôm 13/9 cho thấy chiếc phà bị lật trôi nổi trên vùng biển động.

Nguyên nhân vụ lật phà vẫn đang được điều tra.

Nhân chứng kể khoảnh khắc hoảng loạn khi phà nghiêng

Theo bản kê khai, con phà khi đó chở 243 người, bao gồm 213 hành khách và 30 thành viên thủy thủ đoàn.

Ahmad Saudi, một người sống sót, cho biết con phà khi đó dường như chở quá tải, nhiều hành khách buộc phải ngủ ở hành lang và khu vực chung vì các khoang đã kín người.

"Con phà đột nhiên nghiêng hẳn sang một bên mà không có dấu hiệu báo trước, khiến mọi người hoảng loạn khi những con sóng dữ dội đánh vào con phà ở Biển Java", Saudi, một tài xế xe buýt, kể lại.

Ông cho biết, ban đầu, hành khách cố gắng bám vào trước khi chen chúc sang phía cao hơn của con phà khi nó nghiêng thêm. Saudi suy đoán sự cân bằng của phà có thể bị ảnh hưởng bởi các xe tải đặt ở một bên.

"Những phụ nữ ở khoang hạng phổ thông có thể đã không thể thoát nạn vì phà nghiêng quá nhanh. Không có chuông báo động hay thông báo nào cảnh báo hành khách về những gì đang xảy ra, nhiều người trong khoang có thể không có đủ thời gian để thoát ra ngoài", Saudi nói tiếp.

Chiếc phà chở khách Virgo Transport 8 đã bị lật úp trong thời tiết xấu ở Biển Java, Indonesia, ngày 13/9/026. Ảnh: BASARNAS/AP.

Faisal, một người khác may mắn sống sót, cho biết anh và 14 hành khách khác đã bám vào một phần của chiếc phà bị lật úp, phần này vẫn còn nổi trên mặt nước sau khi nó bị lật.

“Sau khi con phà nghiêng, mọi người hoảng loạn và ùa lên boong trên, nhưng cuối cùng phà bị lật hoàn toàn. 14 người chúng tôi bị mắc kẹt ở đó”, Faisal kể lại.

Trong lúc chờ được cứu hộ, họ liên tục cầu nguyện giữa lúc biển động dữ dội. Faisal kể rằng một con sóng sau đó đã đẩy anh về phía xuồng cứu sinh, giúp anh sống sót.

Theo AP, vụ tai nạn hôm 13/9 là vụ tai nạn phà nghiêm trọng thứ ba ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, cho thấy mối lo ngại về an toàn vận tải hàng hải trong một khu vực vốn phụ thuộc nhiều vào đường biển.

Trước đó, vào ngày 9/9, một vụ hỏa hoạn trên phà chở khách ở Philippines đã khiến ít nhất 76 người thiệt mạng và 13 người khác mất tích.

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