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Quân sự - Thế giới

Chìm thuyền chở người di cư ngoài khơi Hy Lạp

Chiếc thuyền chở người di cư bị chìm ngoài khơi đảo Gavdos của Hy Lạp, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 25 người khác vẫn mất tích.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ chính quyền Hy Lạp cho biết, chiếc thuyền chở người di cư từ Libya đến đảo Crete (Hy Lạp) đã bị chìm ngoài khơi đảo Gavdos vào sáng ngày 14/9 (giờ địa phương).

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hy Lạp cho biết 51 người đã được cứu sống tại hiện trường nơi chiếc thuyền bị chìm ở vị trí cách đảo Crete khoảng 75 km về phía nam.

"Các tàu tuần tra, trực thăng và máy bay không người lái cũng như các tàu thương mại đã tham gia vào công tác tìm kiếm hàng chục người vẫn mất tích, với sự hỗ trợ của Cơ quan Biên phòng và Bảo vệ bờ biển châu Âu, Frontex", Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hy Lạp thông tin.

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Ảnh minh họa: Radio Nigeria archive.

Tuyến đường nguy hiểm băng qua Địa Trung Hải từ miền Đông Libya đến Crete vốn là con đường phổ biến đối với người di cư bất hợp pháp muốn đến Châu Âu. Dù vậy, số lượng người di cư đến Hy Lạp đã giảm trong năm qua.

Cuối tháng 8, hãng thông tấn ANA của Hy Lạp công bố số liệu từ Bộ Di trú cho thấy số lượng người di cư đến Hy Lạp đã giảm khoảng 31% trong 12 tháng tính đến tháng 8/2026, từ khoảng 61.000 người xuống còn 42.000 người.

Được biết, chính quyền các nước ở Châu Âu đã thắt chặt quy định nhập cư trong những năm gần đây khi các Đảng cực hữu, chống người nhập cư ngày càng nhận được nhiều sự ủng hộ.

Bộ trưởng Nhập cư Hy Lạp, Thanos Plevris, đã thúc đẩy một chính sách nghiêm ngặt đối với người nhập cảnh.

Hy Lạp cũng đã thảo luận với Đức và một số quốc gia Liên minh Châu Âu (EU) khác về việc thiết lập các "trung tâm hồi hương" bên ngoài khối để xử lý yêu cầu của người di cư.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Thảm kịch đắm tàu di cư hồi năm 2023

Nguồn video: VTV
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