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Quân sự - Thế giới

Hỏa hoạn tại bệnh viện ở Pakistan, 14 trẻ sơ sinh tử vong

Đám cháy bùng phát tại một phòng dành cho trẻ sơ sinh trong bệnh viện ở thủ đô Pakistan, khiến 14 trẻ sơ sinh thiệt mạng.

An An (Theo AP)

AP dẫn lời giới chức địa phương cho biết, hỏa hoạn xảy ra tại một bệnh viện lớn ở thủ đô Islamabad, Pakistan, vào sáng ngày 26/8.

"Đám cháy bắt đầu vào khoảng 6h45 ngày 26/8 sau khi máy nén của điều hòa không khí phát nổ", nhân viên cứu hộ thông tin.

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Người phụ nữ đau buồn sau khi con nhỏ qua đời trong vụ hỏa hoạn tại bệnh viện ở Islamabad, Pakistan, ngày 26/8/2026. Ảnh: AP.

Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng có mặt và dập tắt đám cháy, truyền thông địa phương đưa tin. Tuy nhiên, 14 trẻ sơ sinh được xác định đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn. Theo một quan chức y tế, ít nhất 1 bé sơ sinh may mắn sống sót.

Một ủy ban điều tra đã được thành lập để xác định nguyên nhân vụ cháy cũng như xem xét việc các biện pháp phòng cháy chữa cháy đầy đủ đã được thực hiện hay chưa.

Mohammad Sami cho biết cô vừa sinh con 3 ngày trước đó và em bé đang được chăm sóc đặc biệt trong phòng trẻ sơ sinh khi hỏa hoạn xảy ra.

“Tôi không biết phải nói gì hay đổ lỗi cho ai. Tôi đã mất con mình”, cô nói trong nước mắt.

Tổng thống Asif Ali Zardari đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân, yêu cầu xử lý những người chịu trách nhiệm theo pháp luật. Ông yêu cầu các bệnh viện đảm bảo biện pháp phòng cháy chữa cháy hiệu quả và quy trình cấp cứu, đặc biệt là ở các khoa chăm sóc trẻ sơ sinh.

"Thảm kịch liên quan đến trẻ em là một mất mát không thể bù đắp”, Thủ tướng Shehbaz Sharif nói và ra lệnh điều tra ngay lập tức.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ nổ lớn tại nhà máy điện trước đây ở Ấn Độ

Nguồn video: VTV
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