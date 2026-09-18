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[VIDEO] Quang Linh Vlogs lĩnh án tù, nhiều doanh nghiệp tạm dừng hoạt động

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[VIDEO] Quang Linh Vlogs lĩnh án tù, nhiều doanh nghiệp tạm dừng hoạt động

Sau án tù hai năm của Quang Linh Vlogs, nhiều doanh nghiệp như Quang Linh Vlog Store đã tạm ngừng hoạt động, ảnh hưởng lớn đến thị trường.

Minh Quân - Hà Anh
#Quang Linh Vlogs #Dừng hoạt động doanh nghiệp #Chống gian lận thương mại #Hàng loạt doanh nghiệp #Pháp luật

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