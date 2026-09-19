Đánh bom tại nhà thờ Hồi giáo ở Pakistan, hơn 100 người thương vong

Vụ đánh bom xe xảy ra tại một nhà thờ Hồi giáo gần đồn cảnh sát ở Tây Bắc Pakistan, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và 80 người khác bị thương.

Vụ đánh bom xe xảy ra tại một nhà thờ Hồi giáo ở Tây Bắc Pakistan hôm 18/9 cùng lúc các tay súng tấn công khu phức hợp cảnh sát, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và 80 người khác bị thương, AP dẫn thông tin từ cảnh sát và lực lượng cứu hộ.

Phần lớn nạn nhân thiệt mạng là cảnh sát

"Vụ đánh bom xảy ra tại Kohat thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan", nguồn tin cho hay. Theo ông Zulfiqar Hameed, Cảnh sát trưởng tỉnh, một kẻ tấn công dường như đã lao xe chứa đầy chất nổ vào nhà thờ Hồi giáo.

Cùng lúc, ít nhất 7 tay súng có vũ trang cố tìm cách xâm nhập vào khu phức hợp cảnh sát và đấu súng với lực lượng chức năng. 6 trong số các tay súng đã bị tiêu diệt, một kẻ đánh bom liều chết đã tấn công vào văn phòng của một cơ quan tình báo gần đó, theo cảnh sát.

Được biết, khu phức hợp cảnh sát này là nơi đóng quân của lực lượng chống khủng bố, lực lượng đã tiến hành nhiều chiến dịch chống lại các phần tử cực đoan trên toàn tỉnh trong những năm gần đây.

"Phần lớn nạn nhân thiệt mạng là các sĩ quan cảnh sát", phía bệnh viện thông tin. Ông Bilal Faizi, một quan chức cứu hộ cấp cao, cho biết thêm hầu hết nạn nhân đều đang tham dự buổi cầu nguyện tại nhà thờ.

Các binh sĩ quân đội kiểm tra hiện trường sau vụ đánh bom tại một nhà thờ Hồi giáo ở Kohat, Tây Bắc Pakistan, ngày 18/9/2026. Ảnh: AP/Muhammad Sajjad.

Những bức ảnh từ hiện trường cho thấy bức tường ngoài của văn phòng cảnh sát đã bị sập và nhà thờ Hồi giáo bị hư hại nặng nề. Khói bốc lên từ hiện trường sau vụ nổ. Nhân chứng và người dân địa phương có thể nghe thấy tiếng nổ từ xa, tiếp sau đó là tiếng súng. Bên trong nhà thờ, gạch đá và bê tông chất đống trên sàn, dây điện trên các bức tường nứt nẻ, ánh sáng chiếu qua những lỗ thủng trên mái,...

Người dân địa phương cho biết cuộc đấu súng tiếp diễn nhiều giờ sau vụ tấn công phối hợp.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã lên án vụ tấn công, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Ông cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy nhanh các hoạt động cứu hộ, chăm sóc y tế cho những người bị thương và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng.

TTP đứng sau vụ tấn công?

Vụ tấn công xảy ra một ngày sau khi một quả bom ven đường tấn công đoàn xe của lực lượng an ninh ở Hangu phía Tây Bắc Pakistan, khiến 6 binh sĩ thiệt mạng.

Chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công mới nhất, nhưng hoài nghi lại đổ dồn về phía nhóm Taliban Pakistan hay Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP).

Những năm gần đây, TTP đã gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào cảnh sát và dân thường. Năm 2023, vụ đánh bom tự sát bên trong một nhà thờ Hồi giáo ở Peshawar, thủ phủ của tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, đã khiến 101 người thiệt mạng.

Hiện trường vụ đánh bom liều chết tại một trạm an ninh ở Fatah Khel, Bannu, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa của Pakistan, hồi tháng 5/2026. Ảnh: AP/Aamad Khattak.

Pakistan cho rằng Afghanistan "bao che" cho TTP và làm ngơ trước các cuộc tấn công xuyên biên giới của nhóm này. Tuy nhiên, Kabul phủ nhận cáo buộc.

Nỗ lực giải quyết căng thẳng giữa Pakistan và Afghanistan

Căng thẳng giữa Afghanistan và Pakistan ở mức cao sau khi Pakistan tấn công các nơi ẩn náu được cho là của TTP ở Afghanistan vào năm 2025.

Các cuộc đụng độ biên giới giữa hai bên xảy ra, khiến Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ phải đứng ra làm trung gian hòa giải một thỏa thuận ngừng bắn. Sau đó, Trung Quốc đã tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Afghanistan và Pakistan, hai bên nhất trí tránh leo thang xung đột nhưng chưa đạt được thỏa thuận.

Vụ đánh bom hôm 18/9 xảy ra một ngày sau khi hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin rằng Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin đã có cuộc gặp với Thủ tướng Sharif, Tư lệnh quân đội Pakistan - Thống chế Asim Munir và người đứng đầu Cơ quan Tình báo Liên quân Pakistan - Trung tướng Asim Malik.

Ông Kalin cho biết Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục nỗ lực giúp giải quyết căng thẳng giữa Afghanistan và Pakistan thông qua đối thoại.

Trong khi đó, phó phát ngôn viên của chính quyền Taliban ở Afghanistan, ông Hamdullah Fitrat, ngày 17/9 cho biết các quan chức cấp cao ở Kabul đã có cuộc hội đàm với ông Kalin và một quan chức an ninh cấp cao của Qatar. Cuộc đàm phán tập trung vào căng thẳng giữa Afghanistan và Pakistan.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ đánh bom trước đây ở Pakistan