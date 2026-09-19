Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Đánh bom tại nhà thờ Hồi giáo ở Pakistan, hơn 100 người thương vong

Vụ đánh bom xe xảy ra tại một nhà thờ Hồi giáo gần đồn cảnh sát ở Tây Bắc Pakistan, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và 80 người khác bị thương.

An An (Theo AP)

Vụ đánh bom xe xảy ra tại một nhà thờ Hồi giáo ở Tây Bắc Pakistan hôm 18/9 cùng lúc các tay súng tấn công khu phức hợp cảnh sát, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và 80 người khác bị thương, AP dẫn thông tin từ cảnh sát và lực lượng cứu hộ.

Phần lớn nạn nhân thiệt mạng là cảnh sát

"Vụ đánh bom xảy ra tại Kohat thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan", nguồn tin cho hay. Theo ông Zulfiqar Hameed, Cảnh sát trưởng tỉnh, một kẻ tấn công dường như đã lao xe chứa đầy chất nổ vào nhà thờ Hồi giáo.

Cùng lúc, ít nhất 7 tay súng có vũ trang cố tìm cách xâm nhập vào khu phức hợp cảnh sát và đấu súng với lực lượng chức năng. 6 trong số các tay súng đã bị tiêu diệt, một kẻ đánh bom liều chết đã tấn công vào văn phòng của một cơ quan tình báo gần đó, theo cảnh sát.

Được biết, khu phức hợp cảnh sát này là nơi đóng quân của lực lượng chống khủng bố, lực lượng đã tiến hành nhiều chiến dịch chống lại các phần tử cực đoan trên toàn tỉnh trong những năm gần đây.

"Phần lớn nạn nhân thiệt mạng là các sĩ quan cảnh sát", phía bệnh viện thông tin. Ông Bilal Faizi, một quan chức cứu hộ cấp cao, cho biết thêm hầu hết nạn nhân đều đang tham dự buổi cầu nguyện tại nhà thờ.

ap26261537458298.jpg
Các binh sĩ quân đội kiểm tra hiện trường sau vụ đánh bom tại một nhà thờ Hồi giáo ở Kohat, Tây Bắc Pakistan, ngày 18/9/2026. Ảnh: AP/Muhammad Sajjad.

Những bức ảnh từ hiện trường cho thấy bức tường ngoài của văn phòng cảnh sát đã bị sập và nhà thờ Hồi giáo bị hư hại nặng nề. Khói bốc lên từ hiện trường sau vụ nổ. Nhân chứng và người dân địa phương có thể nghe thấy tiếng nổ từ xa, tiếp sau đó là tiếng súng. Bên trong nhà thờ, gạch đá và bê tông chất đống trên sàn, dây điện trên các bức tường nứt nẻ, ánh sáng chiếu qua những lỗ thủng trên mái,...

Người dân địa phương cho biết cuộc đấu súng tiếp diễn nhiều giờ sau vụ tấn công phối hợp.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã lên án vụ tấn công, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Ông cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy nhanh các hoạt động cứu hộ, chăm sóc y tế cho những người bị thương và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng.

TTP đứng sau vụ tấn công?

Vụ tấn công xảy ra một ngày sau khi một quả bom ven đường tấn công đoàn xe của lực lượng an ninh ở Hangu phía Tây Bắc Pakistan, khiến 6 binh sĩ thiệt mạng.

Chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công mới nhất, nhưng hoài nghi lại đổ dồn về phía nhóm Taliban Pakistan hay Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP).

Những năm gần đây, TTP đã gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào cảnh sát và dân thường. Năm 2023, vụ đánh bom tự sát bên trong một nhà thờ Hồi giáo ở Peshawar, thủ phủ của tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, đã khiến 101 người thiệt mạng.

appakistan.png
Hiện trường vụ đánh bom liều chết tại một trạm an ninh ở Fatah Khel, Bannu, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa của Pakistan, hồi tháng 5/2026. Ảnh: AP/Aamad Khattak.

Pakistan cho rằng Afghanistan "bao che" cho TTP và làm ngơ trước các cuộc tấn công xuyên biên giới của nhóm này. Tuy nhiên, Kabul phủ nhận cáo buộc.

Nỗ lực giải quyết căng thẳng giữa Pakistan và Afghanistan

Căng thẳng giữa Afghanistan và Pakistan ở mức cao sau khi Pakistan tấn công các nơi ẩn náu được cho là của TTP ở Afghanistan vào năm 2025.

Các cuộc đụng độ biên giới giữa hai bên xảy ra, khiến Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ phải đứng ra làm trung gian hòa giải một thỏa thuận ngừng bắn. Sau đó, Trung Quốc đã tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Afghanistan và Pakistan, hai bên nhất trí tránh leo thang xung đột nhưng chưa đạt được thỏa thuận.

Vụ đánh bom hôm 18/9 xảy ra một ngày sau khi hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin rằng Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin đã có cuộc gặp với Thủ tướng Sharif, Tư lệnh quân đội Pakistan - Thống chế Asim Munir và người đứng đầu Cơ quan Tình báo Liên quân Pakistan - Trung tướng Asim Malik.

Ông Kalin cho biết Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục nỗ lực giúp giải quyết căng thẳng giữa Afghanistan và Pakistan thông qua đối thoại.

Trong khi đó, phó phát ngôn viên của chính quyền Taliban ở Afghanistan, ông Hamdullah Fitrat, ngày 17/9 cho biết các quan chức cấp cao ở Kabul đã có cuộc hội đàm với ông Kalin và một quan chức an ninh cấp cao của Qatar. Cuộc đàm phán tập trung vào căng thẳng giữa Afghanistan và Pakistan.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ đánh bom trước đây ở Pakistan

Nguồn video: HTV - Đài Hà Nội
#đánh bom tại nhà thờ Hồi giáo ở Pakistan #đánh bom ở Pakistan #Pakistan #đánh bom #căng thẳng Pakistan - Afghanistan

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Nổ lớn gần trường học ở thủ đô Afghanistan, hơn 40 trẻ bị thương

Một vụ nổ xảy ra gần khu phức hợp trường học ở thủ đô Kabul, Afghanistan, khiến ít nhất 42 trẻ em bị thương.

AP dẫn lời phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc, Stephane Dujarric, ngày 18/8 cho biết vụ nổ xảy ra gần khu phức hợp trường học ở thủ đô Kabul. Ít nhất 42 em nhỏ trong độ tuổi từ 9 đến 14 bị thương.

lienhopquoc.png
Người phát ngôn của Liên Hợp Quốc, ông Stephane Dujarric. Ảnh: news.un.org.
Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Nổ lớn ở Syria, nhiều người thương vong

Một vụ nổ ở vùng ngoại ô thủ đô Damascus, Syria, đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

AP đưa tin, Đài truyền hình nhà nước Syria dẫn lời một quan chức an ninh giấu tên cho biết, vụ nổ làm rung chuyển con phố thương mại sầm uất ở Jaramana là do thiết bị nổ được cài đặt trong một chiếc taxi.

Bộ Y tế Syria cho biết, 2 người đã thiệt mạng và ít nhất 13 người khác bị thương.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Đánh bom liều chết ở Pakistan, 14 người thiệt mạng

Vụ đánh bom liều chết xảy ra tại Kabal, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan, đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương.

AP dẫn lời cảnh sát Omar Khan cho biết, kẻ đánh bom tự sát đã nhắm vào những người biểu tình tập trung gần một đồn cảnh sát ở Kabal, thuộc thung lũng Swat, hôm 2/8, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng, trong đó có cả dân thường và cảnh sát.

Theo lời các nhân chứng, những người biểu tình kêu gọi chính quyền tăng cường đảm bảo an ninh, hành động quyết đoán để chống lại các phần tử khủng bố.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới