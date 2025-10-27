Thời tiết ngày 27/10, mưa lớn dồn dập, lũ sông miền Trung tiếp tục lên cao

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 27/10, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, Nam Bộ có mưa lớn cục bộ.

Trong 24 giờ tới, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 200–400 mm, có nơi trên 600 mm. Từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi trên 350 mm.

Tại Tây Nguyên, từ sáng sớm 27/10 đến sáng 28/10, khu vực phía Đông Gia Lai và Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to trên 150 mm. Ngoài ra, khu vực Khánh Hòa, phía Đông Lâm Đồng và Nam Bộ cũng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to trên 100 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Trung có mưa to đến rất to.

Hiện lũ trên các sông miền Trung đang lên nhanh. Mực nước sông Hương (Huế) tăng trở lại do các hồ thượng lưu tăng điều tiết xả nước; sông Vu Gia - Thu Bồn (Đà Nẵng, Quảng Nam) cũng đang lên. Dự báo trong 6 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa sẽ đạt mức báo động 3, sau đó xuống. Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu tiếp tục lên mức báo động 3, còn các sông ở Huế ở trên báo động 3.

Từ 12–24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Thu Bồn sẽ xuống mức báo động 2, sông Vu Gia ở trên mức báo động 1, trong khi các sông ở Huế vẫn ở mức cao. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực từ Huế đến Đà Nẵng.

Trên biển, gió Đông Bắc mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9 đang hoạt động ở vùng biển phía Bắc Biển Đông, bao gồm cả khu vực Hoàng Sa; sóng biển cao 3–5 m, biển động mạnh. Vịnh Bắc Bộ có gió cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 1,5–3 m; vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió cấp 5–6, giật cấp 8, biển động, sóng cao 2–4 m.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân vùng núi, ven sông suối miền Trung và các khu vực trũng thấp cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chủ động phương án sơ tán khi cần thiết; ngư dân hạn chế ra khơi do sóng lớn và gió mạnh trên các vùng biển từ Bắc Biển Đông đến vịnh Thái Lan.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng Nam Quảng Trị đến Tp. Huế có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 26-28 độ C; phía Nam 24-26 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 25-28 độ C; phía Nam 29-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.