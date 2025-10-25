Hà Nội

Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội lạnh về đêm và sáng

Theo dự báo từ ngày 26/10 đến 1/11, Hà Nội sẽ chịu ảnh hưởng của hai đợt không khí lạnh tăng cường; thời tiết lạnh về đêm và sáng.

Gia Đạt

Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ cho biết, do bộ phận không khí lạnh có cường độ ổn định nên sáng 25/10, Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi; trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ C.

hieu0707-16993248041401361881995.jpg
Ảnh minh họa.

Trưa và chiều 25/10, tại Hà Nội sẽ giảm mây, có lúc nắng; gió Đông Bắc cấp 2, trời mát. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 23-26 độ C. Từ ngày 26 đến 30/10, không khí lạnh tăng cường yếu trở lại, sau ổn định và suy yếu dần. Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa; gió Đông Bắc cấp 2, trời lạnh về đêm và sáng, mát về trưa và chiều.

Từ ngày 31/10 đến 1/11, không khí lạnh tăng cường trở lại. Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác; trưa và chiều giảm mây, trời nắng; gió Đông Bắc cấp 2-3; đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét.

Liên quan đến diễn biến mưa lớn ở miền Trung, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày 25/10 nhận định từ nay đến chiều tối 26/10, các tỉnh, TP từ Huế đến Quảng Ngãi và phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 80-170mm, có nơi mưa rất to trên 300mm (mưa lớn tập trung ở khu vực ven biển).

Từ chiều tối 26 đến chiều tối 27/10, các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 200mm. Mưa lớn ở khu vực này còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025.

Các tỉnh, TP miền Trung tiếp tục đề phòng nguy cơ ngập úng tại những vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực sườn dốc.

Không khí lạnh bao trùm miền Bắc, miền Trung tiếp tục mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 24/10, không khí lạnh ảnh hưởng sâu khiến các tỉnh miền Bắc trời rét về đêm và sáng sớm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm hôm qua (23/10), áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Hồi 1 giờ ngày 24/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam suy yếu và tan dần. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên tình hình gió mạnh trên biển còn diễn biến phức tạp, cần chú ý theo dõi trong các bản tin dự báo gió mạnh trên biển tiếp theo.

Miền Trung sắp mưa đặc biệt lớn trên 900mm, Bắc Bộ chuyển lạnh từ 21/10

Không khí lạnh kết hợp hoàn lưu bão số 12 sẽ gây mưa đặc biệt lớn tại miền Trung, có nơi vượt 900mm, trong khi Bắc Bộ chuyển lạnh rõ rệt từ đêm 21/10.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoàn lưu bão số 12 (Fengshen) sẽ gây ra đợt mưa rất to kéo dài nhiều ngày tại miền Trung, cục bộ có nơi lượng mưa vượt 900mm/đợt, trong khi Bắc Bộ bắt đầu chuyển lạnh rõ rệt từ đêm 21/10.

Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ trở lạnh

Không khí lạnh tiếp tục tăng cường mạnh hơn, Miền Bắc nhiệt giảm sâu

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-21 độ, vùng núi và trung du Bắc Bộ 17-19 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (20/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng yếu đến khu Đông Bắc Bắc Bộ. Ở trạm Bạch Long Vỹ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

2.jpg
Ảnh minh họa.
