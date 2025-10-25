Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội lạnh về đêm và sáng

Theo dự báo từ ngày 26/10 đến 1/11, Hà Nội sẽ chịu ảnh hưởng của hai đợt không khí lạnh tăng cường; thời tiết lạnh về đêm và sáng.

Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ cho biết, do bộ phận không khí lạnh có cường độ ổn định nên sáng 25/10, Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi; trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ C.

Ảnh minh họa.

Trưa và chiều 25/10, tại Hà Nội sẽ giảm mây, có lúc nắng; gió Đông Bắc cấp 2, trời mát. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 23-26 độ C. Từ ngày 26 đến 30/10, không khí lạnh tăng cường yếu trở lại, sau ổn định và suy yếu dần. Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa; gió Đông Bắc cấp 2, trời lạnh về đêm và sáng, mát về trưa và chiều.

Từ ngày 31/10 đến 1/11, không khí lạnh tăng cường trở lại. Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác; trưa và chiều giảm mây, trời nắng; gió Đông Bắc cấp 2-3; đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét.

Liên quan đến diễn biến mưa lớn ở miền Trung, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày 25/10 nhận định từ nay đến chiều tối 26/10, các tỉnh, TP từ Huế đến Quảng Ngãi và phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 80-170mm, có nơi mưa rất to trên 300mm (mưa lớn tập trung ở khu vực ven biển).

Từ chiều tối 26 đến chiều tối 27/10, các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 200mm. Mưa lớn ở khu vực này còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025.

Các tỉnh, TP miền Trung tiếp tục đề phòng nguy cơ ngập úng tại những vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực sườn dốc.

>>> Mời độc giả xem thêm video Hà Nội nhiều nơi ngập nặng do ảnh hưởng của bão số 11: