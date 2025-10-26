Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

TP Huế mưa trắng trời, thuỷ điện tăng cường xả lũ

Do mưa lớn những ngày qua, 2 hồ thủy điện Bình Điền và thủy điện Hương Điền được lệnh xả nước với lưu lượng cho phép tối đa 1.800 m3/s để sẵn sàng đón lũ mới.

Hạo Nhiên

Ngày 26/10, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế xác nhận, đơn vị đã ban hành các lệnh vận hành 2 hồ chứa thủy điện để tăng dung tích đón lũ.

Theo đó, hồ thuỷ điện Bình Điền trên sông Hương điều chỉnh tăng lưu lượng vận hành qua tràn và tuabin, tránh đột biến từ 950-1.800 m3/s, áp dụng từ 15h10 ngày 26/10; hồ Hương Điền (sông Bồ) từ 1.050-1.800 m3/s, bắt đầu lúc 16h10 cùng ngày.

Trước đó, từ 7h cùng ngày, để đảm bảo an toàn cho hạ du, phục vụ người dân đi lại, hồ Tả Trạch (thượng nguồn sông Hương) điều chỉnh đóng 1 cửa xả để lưu lượng về hạ du từ 346 m3/s xuống còn khoảng 210 m3/s.

binh-dien-zvfp.jpg
Thủy điện Bình Điện xả lũ.

Được biết, sáng nay (26/10) đã xảy ra mưa lớn ở khu vực vùng núi. Đến 12h30 cùng ngày, mực nước sông Hương đang tăng lên 1,75 m, dưới báo động 2 là 0,25 m; sông Bồ tại Tứ Phú đạt 3,13 m, trên báo động 2 là 0,13 m.

Dự báo từ sáng sớm nay 26/10 đến sáng sớm 28/10, TP Huế có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 200-400 mm, có nơi trên 600 mm.

Theo Sở Xây dựng TP Huế, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua khiến nhiều tuyến đường ở địa phương này bị ngập sâu, giao thông ách tắc cục bộ. Trên QL49B, đoạn qua phường Phong Dinh và Phong Phú ngập từ 0,1 đến 0,4 m, nhiều vị trí như km5+870 đến km6+400 và km7+500 đến km9+300 đã được rào chắn, cấm phương tiện qua lại.

Còn QL49, đoạn cầu Lim 1 (phường Thủy Xuân) đang thi công bị ngập, các phương tiện phải đi vòng qua khu quy hoạch Tam Thai. Khu vực đèo Tà Lương xuất hiện sạt lở đất đá, chỉ còn lưu thông một làn. Ngoài ra, nhiều tuyến đường tỉnh như ĐT4, ĐT8A, ĐT10C, ĐT21 và ĐT25B cũng bị ngập sâu từ 0,2 đến 1 m, có nơi nước tràn qua ngầm hơn 1,2 m, buộc phải rào chắn cấm xe.

#Mưa lớn #TP Huế #xả lũ #thủy điện Bình Điền #thủy điện Hương Điền

Bài liên quan

Xã hội

Hoàn lưu bão số 10 gây mưa lớn, Thái Nguyên xả lũ hồ Núi Cốc

Do mưa lớn kéo dài, mực nước hồ dâng cao, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên sẽ bắt đầu xả nước qua tràn hồ Núi Cốc từ 12h15 ngày 30/9.

Để ứng phó với ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi Thái Nguyên sẽ vận hành xả nước qua tràn hồ Núi Cốc từ 12h15 phút ngày 30/9. Từ đêm 29/9 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có mưa to đến rất to, mực nước hồ Núi Cốc lúc 7h sáng 30/9 ở cao trình +46,36. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên sẽ tiến hành mở cửa xả lũ số 1 với lưu lượng 50 m3/s; mở cửa xả lũ số 2 với lưu lượng 200 m3/s.

3-1-3-102855-497-104934.jpg
Xả lũ qua tràn hồ Núi Cốc. Ảnh: Báo Thái Nguyên. (Ảnh minh họa)
Xem chi tiết

Xã hội

Thuỷ điện Hoà Bình mở cửa xả lũ, 7 địa phương cần tập trung ứng phó

20h tối nay, Công ty Thuỷ điện Hoà Bình mở cửa xả lũ, các địa phương cần chú ý và chủ động ứng phó.

Mưa lớn do bão số 10 Bualoi khiến mực nước hồ chứa thuỷ điện Hoà Bình lên nhanh. Số liệu quan trắc thời điểm gần nhất cho thấy, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 114,27m, mực nước hạ lưu 11,29m; lưu lượng về hồ 10.566m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 2.167m3/s.

anh-chup-man-hinh-2025-09-29-luc-173357.png
Xem chi tiết

Xã hội

Nước lũ về dồn dập, Thuỷ điện Hố Hô điều chỉnh lưu lượng xả tràn

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10 Bualoi gây mưa lớn, khiến lưu lượng nước đổ về tăng nhanh, Nhà máy Thủy điện Hố Hô (Hà Tĩnh) đang xả tràn với lưu lượng 1.195m3/s.

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi tỉnh Hà Tĩnh, lượng mưa đo được tại các trạm đo mưa chuyên dùng từ 7h ngày 27/9 đến 7h ngày 29/9 như sau: Linh Cảm 234,4 mm; Sơn Kim 285,6mm; Sơn Diệm 296,6 mm; Hương Trạch 316,0,3 mm; Chu Lễ 235,1 mm; Hòa Duyệt 311,2 mm; Thạch Đồng 194,4 mm; Cẩm Nhượng 196,5 mm; Hà Tĩnh 276,9 mm; Kỳ Anh 213,4 mm; Hương Sơn 381 mm; Hương Khê 305,5 mm; Hoành Sơn 287 mm.

image.jpg
Nhà máy Thủy điện Hố Hô xả tràn.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới