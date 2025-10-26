TP Huế mưa trắng trời, thuỷ điện tăng cường xả lũ

Do mưa lớn những ngày qua, 2 hồ thủy điện Bình Điền và thủy điện Hương Điền được lệnh xả nước với lưu lượng cho phép tối đa 1.800 m3/s để sẵn sàng đón lũ mới.

Ngày 26/10, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế xác nhận, đơn vị đã ban hành các lệnh vận hành 2 hồ chứa thủy điện để tăng dung tích đón lũ.

Theo đó, hồ thuỷ điện Bình Điền trên sông Hương điều chỉnh tăng lưu lượng vận hành qua tràn và tuabin, tránh đột biến từ 950-1.800 m3/s, áp dụng từ 15h10 ngày 26/10; hồ Hương Điền (sông Bồ) từ 1.050-1.800 m3/s, bắt đầu lúc 16h10 cùng ngày.

Trước đó, từ 7h cùng ngày, để đảm bảo an toàn cho hạ du, phục vụ người dân đi lại, hồ Tả Trạch (thượng nguồn sông Hương) điều chỉnh đóng 1 cửa xả để lưu lượng về hạ du từ 346 m3/s xuống còn khoảng 210 m3/s.

Thủy điện Bình Điện xả lũ.

Được biết, sáng nay (26/10) đã xảy ra mưa lớn ở khu vực vùng núi. Đến 12h30 cùng ngày, mực nước sông Hương đang tăng lên 1,75 m, dưới báo động 2 là 0,25 m; sông Bồ tại Tứ Phú đạt 3,13 m, trên báo động 2 là 0,13 m.

Dự báo từ sáng sớm nay 26/10 đến sáng sớm 28/10, TP Huế có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 200-400 mm, có nơi trên 600 mm.

Theo Sở Xây dựng TP Huế, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua khiến nhiều tuyến đường ở địa phương này bị ngập sâu, giao thông ách tắc cục bộ. Trên QL49B, đoạn qua phường Phong Dinh và Phong Phú ngập từ 0,1 đến 0,4 m, nhiều vị trí như km5+870 đến km6+400 và km7+500 đến km9+300 đã được rào chắn, cấm phương tiện qua lại.

Còn QL49, đoạn cầu Lim 1 (phường Thủy Xuân) đang thi công bị ngập, các phương tiện phải đi vòng qua khu quy hoạch Tam Thai. Khu vực đèo Tà Lương xuất hiện sạt lở đất đá, chỉ còn lưu thông một làn. Ngoài ra, nhiều tuyến đường tỉnh như ĐT4, ĐT8A, ĐT10C, ĐT21 và ĐT25B cũng bị ngập sâu từ 0,2 đến 1 m, có nơi nước tràn qua ngầm hơn 1,2 m, buộc phải rào chắn cấm xe.