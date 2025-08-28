Thế và lực của Việt Nam

80 năm, đất nước trải qua hành trình kiên định, sáng tạo, không ngừng đổi mới, vượt mọi thách thức…hiện thực hóa khát vọng hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc.

LỜI TOÀ SOẠN: Tháng Tám rực lửa và Ngày 2/9 lịch sử không chỉ là dấu mốc của Dân tộc, mà còn là niềm kiêu hãnh, ngọn nguồn sức mạnh nuôi dưỡng tinh thần Việt Nam trong mọi chặng đường. Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng gửi tới bạn đọc những bài viết về Kỷ Niệm 80 Năm như một lời tri ân sâu nặng đến Cha Ông và nhắn gửi thế hệ hôm nay: Hãy giữ gìn, tiếp nối và làm rạng danh Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

Sau gần bốn thập kỷ đổi mới, Việt Nam vươn lên trở thành điểm sáng về tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị và hội nhập quốc tế. Thế và lực của đất nước đang hội tụ niềm tin đại đoàn kết dân tộc và sức sáng tạo, khát vọng vươn lên của người Việt Nam cho một chặng đường phát triển mới, chủ động hội nhập sâu rộng và bứt phá mạnh mẽ.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, thiên tài của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân ta nhất tề vùng lên, làm nên thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, ngày 2/9/1945, Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

80 năm qua, đất nước ta trải qua hành trình kiên định, sáng tạo và không ngừng đổi mới, vượt qua mọi thách thức, gian khổ bởi chiến tranh, chia cắt, đói nghèo…để hiện thực hóa khát vọng hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc.

Quang cảnh thủ đô Hà Nội. Ảnh: Quang Thái.

“Việt Nam khẳng định vị thế vững chắc trên bản đồ thế giới” - GS.TS.VS Đặng Vũ Minh, Chủ tịch danh dự VUSTA

GS.TS.VS Đặng Vũ Minh

Việt Nam hôm xưa trải qua những giai đoạn thăng trầm của lịch sử khi là một quốc gia nhỏ bị các đế quốc áp bức. Với tinh thần đoàn kết dân tộc và ý chí sắt đá, người dân đã từng bước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng đất nước phát triển giàu đẹp, văn minh…

Việt Nam hôm nay đã khẳng định vị thế vững chắc trên bản đồ thế giới, trở thành thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Từ kinh tế, thương mại đến ngoại giao đa phương, đất nước không ngừng mở rộng quan hệ, tạo dựng uy tín và niềm tin. Đất nước bước đi tự tin, mạnh mẽ, mang trong mình khát vọng phát triển và sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Chúng ta không chỉ thành công trên con đường ngoại giao, mà còn tạo được uy tín tốt trước bạn bè thế giới. Mới đây, tôi được tham gia sự kiện kỷ niệm 40 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và chứng kiến những chiến sĩ của Quân đội nhân dân Việt Nam hùng dũng bước trên Quảng trường Đỏ tại thủ đô Moskva, có sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm và những nhà lãnh đạo cao cấp của các nước trên thế giới. Tôi thực sự xúc động!

“Một nền tảng khoa học công nghệ hiện đại là đòn bẩy phát triển đất nước bền vững” - TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA

TSKH. Phan Xuân Dũng

Trải qua bao thử thách, dân tộc ta luôn biết biến khó khăn thành cơ hội, hun đúc nên ý chí tự cường và tinh thần đổi mới. Chính nguồn lực nội sinh ấy đang trở thành nền tảng bền vững, giúp đất nước tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới, giàu mạnh và thịnh vượng.

Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phát phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia khẳng định tầm nhìn chiến lược và quyết tâm chính trị rất cao của đất nước trong việc chủ động nắm bắt, làm chủ và phát huy thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại, nhằm vươn lên mạnh mẽ trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Đây thực sự là cuộc cách mạng, trong đó Nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, còn nhà khoa học là lực lượng chủ lực. Đảng ta đã đặt khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển đất nước.

Việc sở hữu một nền khoa học công nghệ hiện đại sẽ giúp Việt Nam phát triển bền vững. Điều này tạo động lực mạnh mẽ để đội ngũ trí thức KH&CN cống hiến tài năng, tâm huyết vào sự nghiệp xây dựng, phát triển của ngành khoa học - công nghệ nói riêng và đất nước nói chung.

“Pháp luật là trụ cột của thể chế - công cụ quyền lực để hiện thực hoá khát vọng Dân tộc” - TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

TS Nguyễn Sĩ Dũng

Việt Nam hôm nay đối diện thách thức lớn nhất là phải bắt kịp và vượt lên trong một thế giới đầy biến động, nơi luật chơi toàn cầu không ngừng thay đổi, cùng với tri thức, công nghệ và giá trị gia tăng dịch chuyển không ngừng.

Hệ thống pháp luật quốc gia không thể là chiếc neo níu giữ quá khứ, mà phải là bệ phóng đưa đất nước bứt phá, chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Một hệ thống pháp luật hiện đại, khả thi, về bản chất, là bệ phóng thể chế, là lực đẩy phát triển bền vững và bao trùm của quốc gia.

Nhìn thẳng và nói thật, trong những năm qua, chất lượng và hiệu quả thực thi pháp luật chưa theo kịp yêu cầu của thực tiễn phát triển đất nước, thậm chí làm suy giảm vai trò bệ phóng của pháp luật đối với phát triển bền vững.

Việt Nam còn tồn tại tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn và thiếu ổn định. Nhiều văn bản hướng dẫn dưới luật lại “vượt quyền”, làm méo mó tinh thần của luật gốc, gây khó khăn cho công tác tổ chức thực thi.

Chính phủ đã phải thành lập nhiều tổ công tác đặc biệt để rà soát, tháo gỡ các vướng mắc pháp lý, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư công, bất động sản và chuyển đổi số - vốn là động lực tăng trưởng.

Chúng ta không thể dừng lại ở việc sửa đổi từng đạo luật riêng lẻ, mà cần một cuộc cải cách pháp luật mang tính toàn diện, đồng bộ và đột phá về tư duy, quy trình và tổ chức thực thi. Đó không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật, mà là một lựa chọn chiến lược.

Muốn xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh trị và trường tồn, chúng ta phải bắt đầu từ nền móng pháp luật - nền pháp luật đi trước một bước để dẫn dắt thay đổi, nâng đỡ khát vọng và soi sáng tương lai.

“Cần cuộc Đổi mới lần thứ 2 - đổi mới hệ thống chính trị đi đôi với đổi mới kinh tế” - Chuyên gia kinh tế Nguyễn Bích Lâm, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Bích Lâm

Từ nền kinh tế nông nghiệp thuộc địa, Việt Nam từng bước vượt qua khó khăn, tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện, tiến tới xây dựng nền kinh tế thị trường đầy đủ, hội nhập quốc tế sâu rộng, đạt được nhiều thành tựu to lớn.

Chặng đường 80 năm phát triển kinh tế không chỉ là bản trường ca của bản lĩnh, trí tuệ, ý chí đổi mới và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, mà còn là quá trình chuyển hóa tư duy lãnh đạo, hoàn thiện thể chế, quản trị quốc gia, hội nhập toàn cầu, thực hiện khát vọng kiến tạo tương lai tươi sáng của đất nước.

Hệ thống kinh tế toàn cầu định hình lại, đứng trước nhiều ngã rẽ. Để ứng phó và tận dụng cơ hội, Việt Nam không thể tiếp tục đi theo lối mòn cũ, mà phải khởi xướng một công cuộc Đổi mới lần thứ hai - đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế, đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển và quản trị quốc gia.

Bộ Chính trị đã có những bước đi quyết liệt tinh gọn bộ máy nhà nước, phân định rõ chức năng và trách nhiệm giữa các cơ quan, xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, phục vụ Nhân dân.

Nếu Đổi mới 1986 là lựa chọn sống còn để cứu nền kinh tế khỏi khủng hoảng thì Đổi mới 2025 trở đi chính là điều kiện tiên quyết để hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững.

“34 tỉnh thành và mô hình chính quyền địa phương hai cấp là cuộc đại cách mạng bước vào kỷ nguyên mới” - PGS.TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

PGS.TS Vũ Văn Phúc

Với quyết tâm chính trị cao, sự đồng thuận xã hội và tầm nhìn chiến lược, việc sắp xếp đơn vị hành chính đang mở ra cơ hội mới để nâng cao vị thế và sức mạnh của Việt nam trong giai đoạn hội nhập sâu rộng.

Đây không chỉ là giải pháp nâng cao hiệu lực, hiểu quả quản lý Nhà nước, mà còn phù hợp với xu thế tinh gọn tổ chức bộ máy, tiết kiệm nguồn lực, phục vụ Nhân dân tốt hơn. Chủ trương đúng và trúng nên được đa số cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình, ủng hộ bởi đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Thực tiễn cho thấy, Việt Nam đang có thế và lực mới, cao hơn, đủ điều kiện mọi mặt về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; đội ngũ cán bộ các cấp, từ cấp chiến lược đến cơ sở, trưởng thành hơn, đủ phẩm chất, năng lực, trình độ trong quản lý, điều hành sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, sáp nhập 63 tỉnh, thành còn 34 tỉnh, thành và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp (tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể) bảo đảm tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.