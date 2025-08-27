Hà Nội

Đội hình xe pháo quân sự tiến vào trung tâm trước giờ sơ duyệt diễu binh A80

Xã hội

Đội hình xe pháo quân sự tiến vào trung tâm trước giờ sơ duyệt diễu binh A80

Đoàn xe cơ giới, xe pháo quân sự di chuyển qua đường Thanh Niên hướng về Quảng trường Ba Đình, chuẩn bị cho buổi sơ duyệt cấp Nhà nước.

Tối 27/8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) diễn ra chương trình sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80).
Theo ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, từ 16h30 dòng người tập trung ngày càng đông ở khu vực ngã tư Đường An Dương - Thanh Niên.
Đây là tuyến đường có khối xe bánh lốp, bánh xích đi qua để tiến vào khu vực Quảng trường Ba Đình, tham gia chương trình sơ duyệt Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Đoàn xe cảnh sát đi qua trong sự chào đón nồng nhiệt của đông đảo người dân.
Dàn khí tài quân sự di chuyển qua đường Thanh Niên để đến điểm tập kết.
Buổi sơ duyệt tối nay có sự tham gia của 43 khối diễu hành, 18 khối đứng, hàng chục khối xe pháo, đặc chủng cùng 13 khối quần chúng.
Nhiều người dân đã đi từ xa đến và có mặt tại ngã tư đường Thanh Niên để chờ xem buổi sơ luyện diễu binh, diễu hành.
Chị Nguyễn Thị Nhung (54 tuổi đến từ xã Liên Châu, Phú Thọ - bên phải) cho biết, đoàn của chị có 8 người, xuất phát từ 6h sáng di chuyển bằng xe máy lên Hà Nội. Đoàn của chị chờ đợi tại ngã tư An Dương - Thanh Niên từ lúc 2h chiều để xem các đoàn xe quân sự đi qua trong buổi sơ duyệt A80 hôm nay.
Mặc dù mệt nhọc khi di chuyển đường xa, nhưng các chị rất hào hứng, phấn khởi vì 80 năm mới có 1 ngày trọng đại. Đây cũng là lần đầu tiên các chị có dịp đi xem lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia.
#xe quân sự #diễu binh A80 #Quảng trường Ba Đình #kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám #quốc khánh 2-9 #dàn khí tài quân sự

