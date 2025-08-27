Hà Nội

Không khí rạo rực ở Quảng trường Ba Đình sát giờ sơ duyệt diễu binh A80

Xã hội

Không khí rạo rực ở Quảng trường Ba Đình sát giờ sơ duyệt diễu binh A80

Cả Quảng trường Ba Đình như hòa chung một nhịp thở, vừa trang nghiêm vừa bừng sáng tinh thần đoàn kết và sức mạnh dân tộc.

Tuấn Anh
Sát giờ sơ duyệt diễu binh, diễu hành chiều 27/8/2025, một bầu không khí rạo rực lan tỏa khắp không gian Quảng trường Ba Đình lịch sử.
Sát giờ sơ duyệt diễu binh, diễu hành chiều 27/8/2025, một bầu không khí rạo rực lan tỏa khắp không gian Quảng trường Ba Đình lịch sử.
Các khán đài đã chật kín tình nguyện viên, tạo nên một bầu không khí sôi động và tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ.
Các khán đài đã chật kín tình nguyện viên, tạo nên một bầu không khí sôi động và tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ.
Màu cờ đỏ tràn ngập khán đàn, càng làm nổi bật sự trang nghiêm và khí thế hào hùng của buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành.
Màu cờ đỏ tràn ngập khán đàn, càng làm nổi bật sự trang nghiêm và khí thế hào hùng của buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành.
Âm thanh trống nhạc chuẩn bị vang lên, từng hàng quân đội và đoàn đại biểu sẵn sàng bước vào phần sơ duyệt, mang theo niềm tự hào và kỳ vọng lớn lao.
Âm thanh trống nhạc chuẩn bị vang lên, từng hàng quân đội và đoàn đại biểu sẵn sàng bước vào phần sơ duyệt, mang theo niềm tự hào và kỳ vọng lớn lao.
Cả Quảng trường Ba Đình như hòa chung một nhịp thở, vừa trang nghiêm vừa bừng sáng tinh thần đoàn kết và sức mạnh dân tộc.
Cả Quảng trường Ba Đình như hòa chung một nhịp thở, vừa trang nghiêm vừa bừng sáng tinh thần đoàn kết và sức mạnh dân tộc.
Một số hình ảnh khác do Báo Tri thức & Cuộc sống ghi lại.
Một số hình ảnh khác do Báo Tri thức & Cuộc sống ghi lại.
Tuấn Anh
#quảng trường Ba Đình #sơ duyệt diễu binh #diễu hành 2025 #khán đài sôi động #tinh thần đoàn kết #sức mạnh dân tộc

