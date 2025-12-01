Tập huấn kỹ năng lái xe trên sa hình cho học sinh lớp 10 ở Phú Thọ

Ngày 1/12, thông tin với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, đại diện Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Trường THPT Tam Nông tổ chức chương trình ngoại khóa “Hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn” cho gần 450 học sinh khối 10.

CSGT Phú Thọ tuyên truyền phổ biến luật giao thông đến học sinh. Ảnh: PV

Hoạt động diễn ra trong bối cảnh thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ghi nhận nhiều trường hợp học sinh điều khiển xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, vi phạm quy định an toàn giao thông và đã xảy ra một số vụ tai nạn đáng tiếc liên quan đến lứa tuổi học đường.

Trong chương trình, các em học sinh được tuyên truyền về độ tuổi được phép điều khiển xe gắn máy, xe máy điện và các hành vi vi phạm khi giao xe cho người chưa đủ tuổi. Lực lượng chức năng cũng hướng dẫn cách đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, kỹ năng xử lý tình huống, cách khởi động - tắt máy, sử dụng ga, phanh, số, thiết bị bảo hộ và tư thế ngồi, xuống xe an toàn.

Điểm nhấn của chương trình là phần thực hành kỹ năng lái xe trên sa hình với bốn nội dung: đi hình số 8, đi đường thẳng, đường có vạch cản và đường gồ ghề. Hoạt động này giúp học sinh rèn phản xạ, nâng cao khả năng xử lý tình huống trước khi tham gia giao thông thực tế.

Trong chương trình, các em được hướng dẫn thực hành kỹ năng lái xe trên sa hình. Ảnh: PV

Kết thúc chương trình, Phòng Cảnh sát giao thông ban hành quyết định công nhận đối với học sinh hoàn thành nội dung hướng dẫn. Đây là hoạt động nhằm trang bị kỹ năng cần thiết cho học sinh, đồng thời tiếp tục duy trì hiệu quả phối hợp giữa Công an tỉnh và ngành giáo dục trong công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Cũng trong nỗ lực quản lý, góp phần giảm vi phạm giao thông, Trường THCS Ngọc Lập (Phú Thọ) đã gắn biển tên lên xe đạp điện của gần 400 học sinh.

Đại diện nhà trường cho biết, việc gắn biển tên góp phần tuyên truyền xây dựng văn hóa giao thông học đường văn minh, an toàn và trách nhiệm, giúp học sinh nâng cao ý thức khi tham gia giao thông.

