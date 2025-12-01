Bắt khẩn cấp 2 đối tượng chém người ở Đồng Tháp

Do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Minh Trọng và Nguyễn Minh Sang đã dùng dao chém anh Nguyễn Thanh Tùng, khiến nạn nhân trọng thương.

Ngày 01/12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa khởi vụ án, bắt giữ 2 đối tượng, gồm: Nguyễn Minh Trọng (SN 1990) và Nguyễn Minh Sang (SN 1984, cùng trú tại khu phố 1A, phường Cai Lậy) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào khoảng 23h30 ngày 19/11, Công an phường Cai Lậy nhận tin báo về vụ xô xát có dấu hiệu cố ý gây thương tích tại khu phố 2B, phường Cai Lậy. Ngay lập tức, lực lượng chức năng có mặt, khống chế các đối tượng liên quan, đồng thời đưa người bị hại đi cấp cứu.

Hiện trường vụ việc.

Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ một dao tự chế dài 109 cm, một hộp giấy kích thước 121 x 10 x 7,5 cm và một thanh gỗ dài 70 cm.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Minh Trọng (SN 1990) và Nguyễn Minh Sang (SN 1984, cùng trú tại khu phố 1A, phường Cai Lậy). Do có mâu thuẫn, nên mang hung khí tìm đến nhà anh Nguyễn Thanh Tùng (SN 1986, trú tại khu phố 2B) để “nói chuyện”.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

