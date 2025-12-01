Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bàng hoàng phát hiện 2 người đàn ông tử vong trong tư thế quỳ ở Hà Nội

Người dân bàng hoàng thấy hai nạn nhân đã tử vong trong tư thế quỳ gục trên tấm đệm. Tại hiện trường, cạnh thi thể các nạn nhân có xuất hiện kim tiêm.

Gia Đạt

Ngày 1/12, thông tin từ UBND xã Bình Minh, TP Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân cái chết của hai người đàn ông tại thôn Cao Viên.

capture-9801.png
Nơi phát hiện thi thể 2 người đàn ông.

Trước đó, sáng cùng ngày, người dân địa phương phát hiện sự việc bất thường trong một ngôi nhà trên địa bàn. Khi kiểm tra, các nhân chứng bàng hoàng thấy hai nạn nhân đã tử vong trong tư thế quỳ gục trên tấm đệm. Tại hiện trường, cạnh thi thể các nạn nhân có xuất hiện kim tiêm.

Nhận tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định một nạn nhân là người địa phương (xã Bình Minh), người còn lại chưa xác định địa chỉ cụ thể. Nguyên nhân tử vong được nhận định có thể do sốc thuốc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video Mua bán ma túy trên sông Hồng:

(Nguồn: VTV1)
#Hà Nội #tử vong #người đàn ông #hiện trường #kim tiêm

Bài liên quan

Xã hội

Bàng hoàng phát hiện thi thể trẻ sơ sinh gần mương nước ở Khánh Hoà

Phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn dưới mương nước, người dân xã Xuân Hải (tỉnh Khánh Hoà) đã cấp báo chính quyền.

Ngày 25/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa ban hành văn bản thông báo tìm người biết thông tin liên quan vụ vứt bỏ trẻ sơ sinh tại xã Xuân Hải.

Trước đó, vào khoảng 7h45, ngày 26/7/2025, tại khu vực mương nước Màng Màng thuộc thôn Lương Cách, xã Xuân Hải, người dân phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn, nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Xem chi tiết

Xã hội

Thi thể người đàn ông trôi dạt vào bờ sông Lam

Phát hiện thi thể người đàn ông trôi dạt vào bờ sông Lam, người dân phường Bắc Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) đã cấp báo cơ quan chức năng.

Ngày 23/11, thông tin từ UBND phường Bắc Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, người dân vừa phát hiện thi thể một người đàn ông trôi dạt vào bờ sông Lam, thuộc Tổ dân phố Xuân Lam 5.

Theo đó, vào khoảng 6h30' ngày 23/11, người dân địa phương phát hiện thi thể nam giới trôi dạt vào bờ sông Lam (khu vực bến cát Doanh nghiệp tư nhân Tân Sơn Thủy Tổ dân phố Xuân Lam 5, phường Bắc Hồng Lĩnh) nên đã cấp báo chính quyền.

Xem chi tiết

Xã hội

Phát hiện thi thể người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi ở Huế

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng TP Huế đã tìm thấy thi thể người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi ở phường Kim Trà.

Ngày 18/11, thông tin từ UBND phường Kim Trà (TP Huế) cho biết, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương vừa tìm thấy thi thể ông Nguyễn V.T (SN 1975, trú ở tổ dân phố Triều Sơn Trung, phường Kim Trà) bị lũ cuốn mất tích.

Trước đó, vào 19h10 ngày 17/11, ông Nguyễn V.T chèo ghe cùng ông Nguyễn Văn Quý (SN 1977) và anh Phạm Xuân Trần (SN 1991, trú cùng địa phương) đến đoạn đường ngập nước ở tỉnh lộ 19. Khi đến gần cổng làng Triều Sơn Trung, phường Kim Trà, do nước lũ chảy xiết đã làm lật ghe.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới