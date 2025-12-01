Hà Nội

Xã hội

Cán bộ Công an Sơn La kịp thời cứu xe tải bị cháy

Việc kịp thời dập lửa, cứu xe tải bị cháy của Thượng úy Lù Văn Dũng đã nhận được sự hoan nghênh, ghi nhận của nhân dân.

Gia Đạt

Ngày 1/12, Công an tỉnh Sơn La cho biết, hồi 6h50 cùng ngày, Thượng úy Lù Văn Dũng – Cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La đã kịp thời cứu xe tải bị cháy.

capture-2.jpg
Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Theo đó, trong quá trình di chuyển qua khu vực trường mầm non Ánh Dương, xã Chiềng La, sau khi phát hiện 1 chiếc xe tải bốc cháy, Thượng úy Lù Văn Dũng đã sử dụng bình chữa cháy trên xe cá nhân để dập lửa.

Chỉ sau ít phút, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn, bảo đảm an toàn. Ô tô tải bị cháy có biển số 26D-011.56, lái xe là anh Lò Văn T (SN 1983). Nguyên nhân xảy ra cháy là do phần điện trên xe bị chập.

Việc kịp thời dập lửa, cứu xe tải bị cháy của Thượng úy Lù Văn Dũng – Cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La đã nhận được sự hoan nghênh, ghi nhận của nhân dân.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện

Nguồn: ĐTHĐT.
