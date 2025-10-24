Hà Nội

Xã hội

Sức khỏe điều dưỡng bị tấn công bằng dao ở Nghệ An đã ổn định

Điều dưỡng nặng nhất trong vụ bị người đàn ông tấn công tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đang dần bình phục sức khỏe, các nạn nhân khác bị thương phần mềm.

Thanh Hà

Ngày 24/10, đoàn công tác của Bộ Y tế đã có mặt tại Nghệ An để nắm bắt vụ việc người đàn ông cầm dao tấn công 7 người trong bệnh viện và thăm hỏi nhân viên y tế bị tấn công.

TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và ông Đinh Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế) cùng các thành viên đoàn công tác đã đến thăm hỏi và trao quà tới các nạn nhân trong vụ việc.

nghe-an-trang-sbnn.png
Đoàn công tác hỏi thăm sức khỏe điều dưỡng Nguyễn Thị Thùy Trang sau ca phẫu thuật.

Trước đó, sáng 24/10, ông Hà Anh Đức đã thông tin sơ bộ về tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân trong vụ việc người chồng của sản phụ song sinh điên cuồng tấn công khiến 7 người ở Bệnh viện Sản nhi Nghệ An bị thương.

Trong số các nhân viên y tế Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An bị đối tượng tấn công thì điều dưỡng Nguyễn Thị Thùy Trang bị chấn thương nặng nhất. Chị Trang bị hai vết thương rất nặng ở động mạch cảnh và xương đòn.

"May mắn là nhờ được chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu kịp thời nên hiện tình trạng của điều dưỡng Trang đã ổn định. Tình trạng của các nạn nhân khác cơ bản là các vết thương phần mềm, không có vấn đề gì nguy hại đến tính mạng”, ông Đức cho hay.

nghe-an-hoai-rikc.jpg
Đoàn công tác hỏi thăm sức khỏe điều dưỡng Hoài.

Vụ việc xảy ra sáng 23/10, tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, khi đối tượng Bằng Văn Vỹ (SN 1996, quê Bắc Ninh, trú tại xã Quế Phong, Nghệ An) đã cầm dao tấn công những người xung quanh khiến nhiều người bị thương. Đối tượng gây ra vụ tấn công có vợ và hai con sinh đôi đang điều trị tại Khoa Sơ sinh.

Khoảng 10h cùng ngày, Vỹ bất ngờ dùng dao tấn công người nhà bệnh nhân và các điều dưỡng đang chăm sóc trẻ tại phòng 305. Trong cơn kích động, Vỹ giằng lấy một bé sơ sinh cùng phòng, định ném xuống từ cửa sổ.

Trước tình huống nguy hiểm, điều dưỡng Trần Thị Hồng đã không chút do dự lao tới, giằng lại đứa trẻ khỏi tay người đàn ông cầm dao. Nhờ sự dũng cảm của chị Hồng cùng các nhân viên y tế khác, cháu bé đã được cứu an toàn.

Các nhân viên y tế khác lao vào can ngăn liền bị Vỹ dùng dao truy đuổi, tấn công… Vụ việc khiến 7 người bị thương, gồm 3 điều dưỡng, 2 người nhà bệnh nhân và 2 trẻ sơ sinh. Điều dưỡng Nguyễn Thị Thùy Trang là người bị thương nặng nhất, với 4 vết đâm chí mạng.

Lực lượng bảo vệ bệnh viện nhanh chóng có mặt, khóa chặt phòng và phối hợp công an khống chế đối tượng.

Ngay sau vụ việc, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An đã khẩn trương sơ cứu, chuyển các nạn nhân sang Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục cấp cứu. Riêng điều dưỡng Trang bị nhiều vết thương nên được chuyển thẳng lên phòng mổ để phẫu thuật khẩn cấp.

