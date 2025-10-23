Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Danh tính đối tượng đâm 7 người bị thương ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Đối tượng sử dụng hung khí tấn công làm 7 người bị thương ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An được xác định là Bằng Văn Vỹ (SN 1996).

Theo Thu Hiền/ Tiền phong

Trưa 23/10, Công an phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ Bằng Văn Vỹ (SN 1996), quê quán tỉnh Bắc Ninh, hiện trú tại xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

Lực lượng công an khống chế, bắt giữ đối tượng Bằng Văn Vỹ
Lực lượng công an khống chế, bắt giữ đối tượng Bằng Văn Vỹ

Đây là đối tượng đã dùng hung khí tấn công làm nhiều người bị thương ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vào sáng cùng ngày. Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Trưa cùng ngày, ông Tăng Xuân Hải, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã chủ trì cuộc họp nhanh, có thông tin ban đầu cho các cơ quan báo chí về vụ việc.

Theo đó, vào khoảng 10h, tại hành lang tầng 3, Khoa Sơ sinh, thuộc tòa nhà 7 tầng, Vỹ cầm dao tấn công bất cứ ai gặp, sau đó cố thủ trong phòng. Ít nhất 3 nhân viên y tế, 2 người nhà bệnh nhân và 2 trẻ em bị thương. Sự việc khiến nhiều người hoảng loạn.

Theo một số nhân chứng, Vỹ có biểu hiện bất thường, trước khi gây án bất ngờ giằng lấy một bé trai ở Khoa Sơ sinh, dọa thả xuống đất. Nhiều người kịp thời chạy đến can ngăn, giành lại cháu bé song bị anh ta tấn công.

Nhiều người bị thương được đưa đi cấp cứu
Nhiều người bị thương được đưa đi cấp cứu

Hiện các y, bác sĩ của bệnh viện đã kịp thời cấp cứu cho các nạn nhân bị thương. Tình hình trật tự tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã được ổn định; công tác khám, chữa bệnh đang diễn ra bình thường.

Bước đầu xác định, Vỹ vào bệnh viện chăm sóc vợ sinh đôi.

tienphong.vn
Link bài gốc Copy link
https://tienphong.vn/danh-tinh-doi-tuong-dam-7-nguoi-bi-thuong-o-benh-vien-san-nhi-nghe-an-post1789751.tpo
#Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An #đối tượng đâm #Bằng Văn Vỹ #bệnh viện đông người #bạo lực y tế #nghệ an

Bài liên quan

Xã hội

Khởi tố hai đối tượng hành hung 2 cô gái tại quán ăn ở Hà Nội

Nguyễn Tiến Huynh và Nguyễn Anh Tuấn có hành vi hành hung 2 người phụ nữ gồm 1 người mặc áo đen, 1 người mặc áo khoác bò màu xanh tại quán ăn ở đường Cầu Giấy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đang điều tra vụ án hình sự 'Gây rối trật tự công cộng' xảy ra tại khu vực đường Cầu Giấy, phường Láng vào rạng sáng 13/10.

1f40e864982d7173283cjpg.jpg
Hai đối tượng liên quan tới vụ việc.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt giữ 2 thiếu niên cướp điện thoại giữa ban ngày ở Thanh Hóa

Sau 1 ngày truy xét, Công an Thanh Hóa đã nhanh chóng bắt hai đối tượng gây ra vụ cướp giật điện thoại táo tợn giữa ban ngày.

Ngày 23/10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 thiếu niên cướp điện thoại trên phố chỉ sau hơn 1 ngày truy xét.

Theo thông tin, khoảng 13h 50 ngày 20/10, tại đường Tống Duy Tân (phường Hạc Thành), một vụ cướp giật tài sản đã xảy ra với thủ đoạn táo tợn.

Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng đánh bạc trên mạng ở Tuyên Quang

Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận đã nhiều lần tham gia đánh bạc với tổng số tiền mỗi người sử dụng vào việc đánh bạc trên 500 triệu đồng.

Ngày 23/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng: Lê Văn Tuấn, sinh năm 1990, trú tại xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Hùng Duy, sinh năm 1986, trú tại xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh; Nguyễn Văn Đường, sinh năm 1986 và Nguyễn Duy Thái, sinh năm 1985, cùng trú tại xã Phúc Thọ, thành phố Hà Nội; Nịnh Văn Trường, sinh năm 2003, trú tại xã Minh Thanh, tỉnh Tuyên Quang về tội đánh bạc, quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự.

750c5829bb33353c66d4c863db10252e.jpg
Các đối tượng tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới