Xã hội

Người đàn ông tấn công ở Bệnh viện Sản nhi: Nữ điều dưỡng bị đâm nhiều nhát dao

Liên quan đến vụ người đàn ông dùng dao tấn công nhiều người ở Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, nữ điều dưỡng bị thương nặng với 4 vết đâm ở vùng cổ, ngực và lưng.

Thanh Hà
Sự việc xảy ra tại Khoa Sơ sinh - Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Chiều 23/10, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, các bác sĩ đã hoàn thành ca phẫu thuật cấp cứu cho điều dưỡng N.T.T.T., người bị thương nặng do bị 4 vết dao đâm. Hiện sức khỏe của nữ điều dưỡng tạm ổn định, tuy nhiên bệnh nhân này đang được theo dõi sát sao do lo ngại vết thương thấu ngực. Ngoài ra, các bệnh nhân khác trong vụ việc hiện sức khỏe đã ổn định, không còn nguy hiểm đến tính mạng.

kk.png

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 23/1, Bằng Văn Vỹ (SN 1996, quê Bắc Ninh, trú tại xã Quế Phong, Nghệ An), có vợ và hai con sinh đôi đang điều trị tại Khoa Sơ sinh đã bất ngờ dùng dao tấn công người nhà bệnh nhân và các điều dưỡng đang chăm sóc trẻ tại phòng 305. Vụ việc khiến 3 nhân viên y tế, 2 người nhà bệnh nhân và 2 trẻ sơ sinh bị thương, trong đó điều dưỡng N.T.T.T. bị thương nặng nhất với 4 vết đâm ở vùng cổ, ngực và lưng.

Lực lượng bảo vệ bệnh viện nhanh chóng có mặt, khóa chặt phòng và phối hợp với công an khống chế đối tượng.

Ngay sau vụ việc, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã khẩn trương sơ cứu, chuyển các nạn nhân sang Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục cấp cứu. Riêng điều dưỡng T. bị nhiều vết thương nên được chuyển thẳng lên phòng mổ để phẫu thuật khẩn cấp.

Nhận được thông tin, bà Lê Thị Hoài Chung, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, đã trực tiếp có mặt tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để chỉ đạo công tác cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

