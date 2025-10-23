Người đàn ông dùng dao tấn công khiến nhiều người trong bệnh viện bị thương

Người đàn ông bất ngờ vào Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An rồi cầm dao tấn công khiến nhân viên y tế và nhiều người khác bị thương phải cấp cứu.

Ngày 23/10, thông tin từ lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cho biết, lực lượng công an đã bắt giữ người đàn ông dùng dao tấn công, khiến nhiều người bị thương tích tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An.

Trước đó, khoảng 10h30 cùng ngày, một người đàn ông (chưa rõ danh tính) bất ngờ ôm một đứa trẻ (con của người này) định thả từ tầng 3 bệnh viện xuống đất. Tuy nhiên, các nhân viên y tế phát hiện và lao vào can ngăn.

Sau đó, người đàn ông này tiếp tục cầm dao gọt hoa quả tấn công nhiều người đang có mặt ở tầng 3 bệnh viện.

Bệnh viện Sản nhi Nghệ An nơi xảy ra sự việc.

Vụ việc khiến không khí tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An trở nên căng thẳng.

Theo lãnh đạo Sở Y tế, hậu quả vụ việc khiến 4 người lớn bị thương và 1 trẻ em bị thương ở vùng đầu, trong đó có 2 nhân viên y tế.

Sau vụ việc, 4 người được sơ cứu và chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, có một nhân viên y tế bị thương rất nặng với vết thương thấu phổi.

Được biết, người đàn ông này có hai người con sinh đôi đang điều trị tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, trong đó, có một cháu chuyển nặng buộc phải chuyển khoa. Trong lúc một cháu bé được chuyển khoa điều trị, thì đối tượng đã ôm đứa bé còn lại định thả xuống tầng.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an phường Trường Vinh (Công an Nghệ An) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan, khống chế đối tượng đưa về trụ sở Công an lấy lời khai.

Hiện, vụ việc đang cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

