Sóng mạnh đánh hư hỏng kè Hàm Tiến ở Lâm Đồng, người dân được hỗ trợ di dời

Nước biển tràn qua kè và gây sạt lở trong đêm tại phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng). Ngày 28/11, sóng vẫn đánh mạnh, các lực lượng chức năng túc trực để ứng phó.

Bảo Giang
Ngày 28/11, Báo Tri thức và Cuộc sống ghi nhận sóng lớn tiếp tục đánh mạnh vào bờ biển Hàm Tiến – Mũi Né sau khi làm sạt lở một đoạn kè trong đêm 27/11. Người dân địa phương cho biết nước tràn vào khu dân cư, chính quyền đã di dời và gia cố tạm khu vực nguy hiểm.
Ghi nhận vào ngày 28/11, sóng vẫn đánh mạnh vào bờ, khoét sâu vào phần kè hư hỏng.
Vị trí mặt kè bị khoét sâu, nhiều điểm đứt gãy kéo dài.
Bà Đồng Thị Tư, chủ hộ tại vị trí sạt lở cho biết, nước biển tràn qua kè ngay trong đêm. Bà nói đoạn kè bị lở chỉ dài vài mét nhưng nằm đúng vị trí chắn sóng nên nước dồn vào rất mạnh. Bà đã báo cho thôn và được lực lượng công an, quân đội hỗ trợ di chuyển đồ đạc. Người dân xung quanh cũng đến phụ giúp gia đình bà trong lúc nước dâng.
Nước biển tràn vào khu vực sát kè, tiếp tục tác động vào phần đã hư hỏng.
Trao đổi với Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng phòng Kinh tế – Hạ tầng – Đô thị phường Mũi Né cho biết, ngay khi xảy ra sạt lở tại khu vực Hàm Tiến, UBND phường đã huy động các lực lượng chuyên môn, công an phường và lực lượng tự vệ đến hiện trường. Các hộ dân trong khu vực nguy cơ được di dời đến nơi an toàn và tài sản được chuyển ra khỏi vị trí có khả năng bị cuốn trôi. Ông Hùng cho biết phường đã gia cố tạm thời đoạn kè bị hư hỏng và đang chờ chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng để triển khai phương án xử lý tiếp theo.
Một đoạn bê tông bị sập, để lộ phần móng kè.
Đoạn kè bị sạt lở dài khoảng vài mét.
Người dân thu dọn đồ đạc, di chuyển khỏi khu vực có nguy cơ.
Một số hộ dân sát mép kè được hỗ trợ di chuyển tài sản trong đêm.
Bộ đội dùng bao cát và vật liệu tạm để chèn chống vị trí hư hỏng.
Lực lượng chức năng gia cố tạm thời khu vực nguy cơ.
Cũng trong sáng cùng ngày, các lực lượng chức năng tiếp tục trực tại hiện trường để cảnh giới, hỗ trợ người dân và theo dõi diễn biến sóng biển do ảnh hưởng của bão số 15. Nhiều vị trí xung quanh khu vực sạt lở cũng được rà soát để kịp thời ứng phó nếu tình trạng xói lở lan rộng.
Video toàn cảnh khu vực kè Hàm Tiến, nơi sóng lớn liên tục áp sát bờ. Thực hiện: Bảo Giang

Công tác phòng, tránh bão số 15 tại Lâm Đồng

Trước diễn biến phức tạp của bão số 15 (Koto), UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương triển khai biện pháp phòng, tránh và đảm bảo an toàn trên toàn tuyến ven biển. Tỉnh đã cấm toàn bộ tàu du lịch, tàu vận tải và tàu khai thác thủy sản hoạt động từ 7h ngày 28/11 cho đến khi có thông báo mới; đồng thời hướng dẫn tàu thuyền còn trên biển vào nơi trú tránh an toàn.

Các đơn vị liên quan được yêu cầu bảo đảm an toàn hồ đập, đê điều, trường học, trụ sở làm việc và các công trình hạ tầng. Những khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng hoặc lũ quét phải được rà soát, sơ tán dân kịp thời. Lực lượng tại chỗ được giao nhiệm vụ chuẩn bị phương tiện, lương thực và hậu cần phục vụ ứng phó bão.

Tại phường Mũi Né, UBND phường cho biết sóng lớn đã gây hư hỏng đoạn kè biển dọc đường Nguyễn Đình Chiểu. Khu vực sạt lở từ số nhà 165 đến 177 có xu hướng mở rộng, ảnh hưởng đến các cơ sở kinh doanh ven biển từ quán Mr Crab – Cơ sở 2 đến quán Thanh Oanh. Địa phương đã yêu cầu các cơ sở tại đây tạm dừng hoạt động kể từ ngày 28/11 cho đến khi có thông báo mới, đồng thời đề nghị các tổ chức và cá nhân có xây dựng cơi nới trên diện tích kè phải tháo dỡ phần vi phạm trước ngày 30/11 để bảo đảm an toàn.

UBND phường Mũi Né đã bố trí lực lượng bảo vệ hiện trường, hướng dẫn người dân và du khách tránh xa khu vực nguy hiểm. Công an phường được giao điều tiết giao thông và giữ an ninh trật tự trên tuyến đường dọc bờ biển Nguyễn Đình Chiểu trong thời gian xử lý và khắc phục sự cố.

