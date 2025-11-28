Sóng mạnh đánh hư hỏng kè Hàm Tiến ở Lâm Đồng, người dân được hỗ trợ di dời
Nước biển tràn qua kè và gây sạt lở trong đêm tại phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng). Ngày 28/11, sóng vẫn đánh mạnh, các lực lượng chức năng túc trực để ứng phó.
Bảo Giang
Công tác phòng, tránh bão số 15 tại Lâm Đồng
Trước diễn biến phức tạp của bão số 15 (Koto), UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương triển khai biện pháp phòng, tránh và đảm bảo an toàn trên toàn tuyến ven biển. Tỉnh đã cấm toàn bộ tàu du lịch, tàu vận tải và tàu khai thác thủy sản hoạt động từ 7h ngày 28/11 cho đến khi có thông báo mới; đồng thời hướng dẫn tàu thuyền còn trên biển vào nơi trú tránh an toàn.
Các đơn vị liên quan được yêu cầu bảo đảm an toàn hồ đập, đê điều, trường học, trụ sở làm việc và các công trình hạ tầng. Những khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng hoặc lũ quét phải được rà soát, sơ tán dân kịp thời. Lực lượng tại chỗ được giao nhiệm vụ chuẩn bị phương tiện, lương thực và hậu cần phục vụ ứng phó bão.
Tại phường Mũi Né, UBND phường cho biết sóng lớn đã gây hư hỏng đoạn kè biển dọc đường Nguyễn Đình Chiểu. Khu vực sạt lở từ số nhà 165 đến 177 có xu hướng mở rộng, ảnh hưởng đến các cơ sở kinh doanh ven biển từ quán Mr Crab – Cơ sở 2 đến quán Thanh Oanh. Địa phương đã yêu cầu các cơ sở tại đây tạm dừng hoạt động kể từ ngày 28/11 cho đến khi có thông báo mới, đồng thời đề nghị các tổ chức và cá nhân có xây dựng cơi nới trên diện tích kè phải tháo dỡ phần vi phạm trước ngày 30/11 để bảo đảm an toàn.
UBND phường Mũi Né đã bố trí lực lượng bảo vệ hiện trường, hướng dẫn người dân và du khách tránh xa khu vực nguy hiểm. Công an phường được giao điều tiết giao thông và giữ an ninh trật tự trên tuyến đường dọc bờ biển Nguyễn Đình Chiểu trong thời gian xử lý và khắc phục sự cố.
Lâm Đồng triển khai giải pháp duy trì giao thông an toàn sau thiên tai
Lực lượng thi công đang san gạt đất đá, thu gom cây đổ và hoàn thiện tuyến tránh để bảo đảm thông xe an toàn trên các tuyến đèo trọng điểm.
UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, các sở, ngành và địa phương đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, trọng tâm là xử lý các điểm sạt lở trên những tuyến giao thông chính để bảo đảm việc đi lại của người dân và du khách.
Người dân Lâm Đồng hướng về miền Trung bằng những điều chân thật nhất
Từng túi gạo, mì và nhu yếu phẩm được người dân chuẩn bị cẩn thận, mang theo tình thương, nối dài vòng tay yêu thương tới đồng bào miền Trung.
Từng túi gạo, mì và nhu yếu phẩm được người dân chuẩn bị cẩn thận, gửi gắm tình thương, nối dài vòng tay sẻ chia hướng về miền Trung những ngày mưa lũ. Tại các điểm tiếp nhận của hội nhóm thiện nguyện, những chuyến xe tải, xe đầu kéo container liên tục rời Lâm Đồng, xuôi về Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai mang theo sự đồng lòng của người dân.