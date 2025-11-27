Lâm Đồng triển khai giải pháp duy trì giao thông an toàn sau thiên tai

Lực lượng thi công đang san gạt đất đá, thu gom cây đổ và hoàn thiện tuyến tránh để bảo đảm thông xe an toàn trên các tuyến đèo trọng điểm.

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, các sở, ngành và địa phương đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, trọng tâm là xử lý các điểm sạt lở trên những tuyến giao thông chính để bảo đảm việc đi lại của người dân và du khách.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra điểm sạt lở trên đèo Prenn sáng 21/11.

Tại đèo Prenn, công tác khắc phục bước đầu đã hoàn thành, tuyến đường được thông xe trở lại từ 8h ngày 25/11. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải đã trực tiếp kiểm tra hiện trường cùng lãnh đạo các sở, ngành.

Đèo Mimosa.

Tại đèo Mimosa, lực lượng chức năng đã mở tuyến tránh tạm để phục vụ nhu cầu đi lại trong thời gian chờ xử lý. Tuyến dự kiến thông xe hai chiều vào ngày 30/11. Ban Quản lý Dự án 85 thuộc Bộ Xây dựng đang tiếp tục đánh giá địa chất, hoàn thiện phương án xử lý toàn diện.

Tại đèo D’ran, đơn vị thi công đang đẩy nhanh san gạt, đào chuyển đất đá sạt trượt để sớm mở lại đường, dự kiến thông tuyến một chiều vào ngày 30/11. Ban Quản lý Dự án 85 cũng đang khảo sát nhằm đề xuất phương án khắc phục tổng thể.

Trên Quốc lộ 27C hướng Nha Trang – Đà Lạt, các lực lượng thi công đang huy động thêm thiết bị cơ giới để dọn dẹp đất đá và cây đổ, bảo đảm mặt đường thông thoáng và lưu thông an toàn bước đầu.

Nhiều tuyến giao thông khác trên địa bàn như Quốc lộ 28 đoạn qua đèo Gia Bắc, đèo 52, khu vực dọc sông Sêrêpốk, tuyến từ xã Đan Phượng đến xã Tân Hà Lâm Hà hay tuyến Trường Sơn Đông cũng ghi nhận tình trạng sạt trượt, hư hỏng. Các giải pháp khắc phục tạm đã được triển khai để duy trì kết nối giao thông, đồng thời các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát và đề xuất phương án sửa chữa lâu dài.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Lâm Đồng giao các đơn vị liên quan duy trì lực lượng ứng trực, tăng cường phương tiện và nhân công để kịp thời xử lý các điểm nguy cơ, bảo đảm an toàn cho người dân và ổn định đời sống trên toàn địa bàn.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đèo Lò Xo đang sạt lở nặng, Quốc lộ 14 tê liệt: