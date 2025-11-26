Hà Nội

Xã hội

Biên phòng Lâm Đồng triển khai đồng bộ biện pháp ứng phó bão số 15

Trước diễn biến bão số 15, lực lượng Biên phòng Lâm Đồng triển khai đồng bộ biện pháp hỗ trợ ngư dân, kiểm soát tàu thuyền và chuẩn bị phương tiện cứu nạn.

Bảo Giang

Ngày 26/11, Đồn Biên phòng Tân Thắng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị huy động 15 cán bộ, chiến sĩ phối hợp ngư dân đưa thuyền thúng lên bờ để chủ động phòng, tránh bão số 15.

kto-br_10.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tân Thắng hỗ trợ ngư dân đưa thuyền thúng lên bờ sáng 26/11.

Khu vực do đơn vị quản lý dài 17,5km, với 533 phương tiện khai thác hải sản; công tác hướng dẫn neo đậu, giằng buộc tàu cá được triển khai ngay trong sáng cùng ngày.

Trên toàn tuyến biển, các đồn Biên phòng trong tỉnh duy trì trực 24/24, kiểm đếm, rà soát toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên biển và thông báo kịp thời để chủ tàu, thuyền tránh trú an toàn. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn, phương tiện chuyên dụng được chuẩn bị sẵn sàng để xử lý khi có tình huống phát sinh.

kto-br_11.jpg
Ngư dân phối hợp cán bộ Biên phòng giằng buộc phương tiện tại khu neo đậu an toàn.

Cùng thời điểm trên, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành chỉ đạo khẩn yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm nội dung tại các văn bản phòng chống bão, mưa lũ đã ban hành trước đó.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến bão số 15, cập nhật liên tục thông tin dự báo, chủ động triển khai phương án sơ tán dân khi cần thiết và thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và tài sản. Các khu vực ven biển, vùng trũng thấp, nơi có nguy cơ sạt lở được yêu cầu kiểm tra, rà soát, triển khai lực lượng ứng trực để xử lý kịp thời.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh duy trì chế độ trực 24/24, tiếp nhận và tổng hợp thông tin thiên tai; đồng thời yêu cầu Bộ đội Biên phòng tỉnh thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh, bố trí neo đậu tại khu vực an toàn .

Các chủ hồ chứa, thủy lợi, thủy điện trên địa bàn được yêu cầu thường xuyên cập nhật dự báo thời tiết, điều tiết hồ theo đúng quy trình, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du. Các đơn vị quản lý hạ tầng giao thông, thủy lợi, hệ thống thoát nước được chỉ đạo chuẩn bị phương tiện, thiết bị để ứng phó với diễn biến bất lợi.

Video Lực lượng Biên phòng kiểm tra khu vực neo đậu tàu cá trước khi bão số 15 ảnh hưởng.
