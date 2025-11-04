Sạt lở núi xô đổ xe tải, đất đá vùi lấp máy múc ở Hà Tĩnh

Xe tải cùng máy múc đang xúc dọn đất do sạt lở trên tuyến đường ven biển, bất ngờ lượng lớn đất từ trên đồi sạt đổ xuống, khiến 2 tài xế bị thương nặng.

Tối 4/11, thông tin từ Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Tĩnh) cho biết, trong lúc phương tiện đang tham gia khắc phục sự cố sạt lở đất, đá trên tuyến đường ven biển, bất ngờ đất, đá từ trên núi tiếp tục đổ tràn xuống khiến tài xế lái máy múc và xe tải bị thương nặng.

Lượng lớn đất đá từ trên núi đổ xuống vùi lấp máy múc, xô đổ xe tải.

Trước đó, vào khoảng 16h40 ngày 4/11, tại Km84+700, tuyến đường tỉnh 547 (ĐT.547 - còn gọi là đường ven biển Hà Tĩnh, thuộc địa phận xã Kỳ Xuân), khi máy múc và ô tô tải đang thực hiện xử lý lượng đất, đá bị sạt lở xuống đường ven biển để thông tuyến giao thông thì bất ngờ đất, đá từ trên núi đổ xuống.

Vụ việc khiến anh Võ Thành Trung (thôn Kim Sơn) và anh Phan Thành Nguyên (thôn Lê Lợi, cùng trú xã Kỳ Xuân) bị thương nặng.

Tuyến đường ven biển ở Hà Tĩnh bị sạt lở nghiêm trọng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tại hiện trường, xe tải bị lật nghiêng, máy múc bị đá đè ngang thân máy.

Hiện, cơ quan chức năng đã cấm người và phương tiện lưu thông qua đoạn tuyến xảy ra sạt lở, đồng thời phân luồng từ xa để đảm bảo an toàn giao thông.

