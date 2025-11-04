Mưa lũ làm sập 15m tường Hoàng thành Huế

Ngày 4/11, thông tin từ Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết, do mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến nền đất thấm nước, yếu dần một đoạn tường Hoàng thành Huế (đường Đặng Thái Thân, gần cổng Hòa Bình) đã bị đổ sập vào chiều tối ngày 02/11.

Được biết, đoạn tường bị sập dài khoảng 15m, cao hơn 4m, được xây bằng gạch vồ, phần lõi trộn đất sét.

Khu vực bị đổ sập đã được rào chắn, cảnh báo nguy hiểm.

Theo Sở Xây dựng thành phố Huế nhận định, do kết cấu tường đã yếu sẵn, kết hợp với mưa lũ kéo dài làm đất nền bị thấm sâu, gây sụt lở và làm tường mất liên kết.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã phối hợp Sở Xây dựng tiến hành khảo sát, xác định thêm nhiều đoạn tường lân cận có dấu hiệu rạn nứt, nghiêng vào trong. Một số vị trí có nguy cơ tiếp tục sụp đổ nếu mưa lớn còn kéo dài.

Hiện, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã báo cáo UBND TP Huế và đề xuất khắc phục khẩn cấp, đồng thời nghiên cứu giải pháp bảo tồn lâu dài, trong đó có việc đánh giá toàn bộ tường thành nhằm bảo đảm an toàn và gìn giữ tính toàn vẹn của hạng mục quan trọng.

