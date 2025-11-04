Quốc lộ 12C ở Hà Tĩnh bị sạt lở, giao thông ách tắc nhiều giờ

Mưa lớn kéo dài khiến Quốc lộ 12C (Hà Tĩnh) bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông trong nhiều giờ.

Vào khoảng 7h30 ngày 4/11, một phần sườn núi của dãy núi Đá Bờn nằm sát tuyến Quốc lộ 12C, bất ngờ bị sạt lở.

Vụ sạt lở khiến gần 5.000m3 đất đá, cây lớn trên núi đổ xuống, chắn ngang toàn bộ mặt đường nối vào khu vực cảng Vũng Áng, gây chia cắt giao thông.

Khối lượng lớn đất đá chắn ngang mặt đường Quốc lộ 12C.

Ngoài ra, một số vị trí khác xuất hiện hiện tượng rạn nứt, nguy cơ tiếp tục sạt lở khi mưa còn diễn biến phức tạp.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt lập tức báo UBND phường Vũng Áng và cơ quan quản lý đường bộ, đồng thời khẩn trương điều động phương tiện, máy móc đến hiện trường hỗ trợ xử lý điểm sạt lở.

Sau hơn 2h khắc phục, phương tiên đã lưu thông trở lại.

Nhận được thông tin, phường Vũng Áng nhanh chóng cắt cử lực lượng có mặt, cắm biển cảnh báo, điều tiết giao thông từ xa, đồng thời huy động phương tiện, máy xúc triển khai nhanh các biện pháp khắc phục sạt lở.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND phường Vũng Áng cho biết, sau hơn 2 giờ nỗ lực khắc phục, các phương tiện đã lưu thông trở lại. Tuy nhiên, một số vị trí gần đó đã xuất hiện rạn nứt, nguy cơ tiếp tục sạt lở khi mưa còn diễn biến phức tạp…

>>> Mời độc giả xem thêm video nước lũ tràn qua cao tốc La Sơn - Túy Loan: