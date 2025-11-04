Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Quốc lộ 12C ở Hà Tĩnh bị sạt lở, giao thông ách tắc nhiều giờ

Mưa lớn kéo dài khiến Quốc lộ 12C (Hà Tĩnh) bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông trong nhiều giờ.

Hạo Nhiên

Vào khoảng 7h30 ngày 4/11, một phần sườn núi của dãy núi Đá Bờn nằm sát tuyến Quốc lộ 12C, bất ngờ bị sạt lở.

Vụ sạt lở khiến gần 5.000m3 đất đá, cây lớn trên núi đổ xuống, chắn ngang toàn bộ mặt đường nối vào khu vực cảng Vũng Áng, gây chia cắt giao thông.

gha-2103-9537jpg-1.jpg
Khối lượng lớn đất đá chắn ngang mặt đường Quốc lộ 12C.

Ngoài ra, một số vị trí khác xuất hiện hiện tượng rạn nứt, nguy cơ tiếp tục sạt lở khi mưa còn diễn biến phức tạp.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt lập tức báo UBND phường Vũng Áng và cơ quan quản lý đường bộ, đồng thời khẩn trương điều động phương tiện, máy móc đến hiện trường hỗ trợ xử lý điểm sạt lở.

z7186822224436-75708d96df33d3d9fbb3db96faa2f8d0-2352-5308.jpg
Sau hơn 2h khắc phục, phương tiên đã lưu thông trở lại.

Nhận được thông tin, phường Vũng Áng nhanh chóng cắt cử lực lượng có mặt, cắm biển cảnh báo, điều tiết giao thông từ xa, đồng thời huy động phương tiện, máy xúc triển khai nhanh các biện pháp khắc phục sạt lở.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND phường Vũng Áng cho biết, sau hơn 2 giờ nỗ lực khắc phục, các phương tiện đã lưu thông trở lại. Tuy nhiên, một số vị trí gần đó đã xuất hiện rạn nứt, nguy cơ tiếp tục sạt lở khi mưa còn diễn biến phức tạp…

>>> Mời độc giả xem thêm video nước lũ tràn qua cao tốc La Sơn - Túy Loan:

(Nguồn: MXH)
#Hà Tĩnh #Quốc lộ 12C #Cảng Vũng Áng #sạt lở #thông xe

Bài liên quan

Xã hội

Sạt lở núi ở Hà Tĩnh, nhiều trang trại, nhà dân bị vùi lấp

Một vụ sạt lở núi nghiêm trọng vừa xảy ra tại xã Cẩm Trung (tỉnh Hà Tĩnh) khiến 1 người bị thương, đất đá vùi lấp nhà cửa, trang trại của 3 hộ dân.

Tối 3/11, thông tin từ UBND xã Cẩm Trung (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, tại khu vực Rú Rác, thôn Nam Thành vừa xảy ra sạt lở núi khiến 1 người bị thương, khối lượng lớn đất đá đổ sập, vùi lấp nhà và trang trại của người dân.

sat-lo-nui-1762167397932498915786.jpg
Hiện trường vụ sạt lở.
Xem chi tiết

Xã hội

Hơn 18.000 học sinh ở Hà Tĩnh tiếp tục được nghỉ học do mưa lũ

Do mưa lớn kéo dài, nhiều địa phương bị ngập lụt cục bộ, ngành giáo dục tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục cho 18.464 học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Theo đó, tính đến 7h ngày 3/11, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 34/676 cơ sở giáo dục với 18.464 học sinh (538 lớp) phải tạm nghỉ học do ảnh hưởng của mưa lũ, các trường còn lại vẫn tổ chức dạy học bình thường.

Cụ thể, khối mầm non, tiểu học và THCS có 28 trường với 13.417 học sinh, 408 lớp nghỉ học do nhiều điểm trường bị chia cắt, ngập cục bộ. Ở bậc THPT, 3 trường với 3.528 học sinh, 89 lớp tạm dừng đến trường. Khối Trung tâm GDNN – GDTX, chỉ có Trung tâm GDTX Cẩm Xuyên phải nghỉ học với 398 học sinh.

Xem chi tiết

Xã hội

TP. Huế đề nghị chấn chỉnh tình trạng phóng đại ảnh hưởng mưa lũ

Thành phố Huế yêu cầu các trang mạng xã hội và cơ quan truyền thông khi đăng tải thông tin về mưa lũ phải trích dẫn từ nguồn chính thống, đồng thời không đăng tin sai lệch, không phóng đại mức độ thiệt hại, nhằm tránh gây hoang mang dư luận.

Ông Nguyễn Đình Đức, Phó Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự thành phố Huế vừa ký công văn đề nghị chấn chỉnh việc đăng tải thông tin về thiên tai trên mạng xã hội và một số phương tiện truyền thông.

Theo công văn, trong những ngày qua, thành phố Huế trải qua đợt mưa lũ lớn gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Các cơ quan báo chí và mạng xã hội đã kịp thời phản ánh diễn biến mưa lũ, góp phần quan trọng trong công tác phòng chống thiên tai.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Lũ cuốn trôi 7m đường đê ở TP Huế

Lũ cuốn trôi 7m đường đê ở TP Huế

Nước lũ dâng cao chảy xiết, khiến đoạn đê kết hợp với đường nối thôn Niêm Phò (xã Quảng Điền) đến thôn Nho Lâm (xã Đan Điền) bị cuốn trôi khoảng 7 m.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Lũ cuốn trôi 7m đường đê ở TP Huế

Lũ cuốn trôi 7m đường đê ở TP Huế

Nước lũ dâng cao chảy xiết, khiến đoạn đê kết hợp với đường nối thôn Niêm Phò (xã Quảng Điền) đến thôn Nho Lâm (xã Đan Điền) bị cuốn trôi khoảng 7 m.