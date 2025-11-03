Sạt lở núi ở Hà Tĩnh, nhiều trang trại, nhà dân bị vùi lấp

Một vụ sạt lở núi nghiêm trọng vừa xảy ra tại xã Cẩm Trung (tỉnh Hà Tĩnh) khiến 1 người bị thương, đất đá vùi lấp nhà cửa, trang trại của 3 hộ dân.

Tối 3/11, thông tin từ UBND xã Cẩm Trung (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, tại khu vực Rú Rác, thôn Nam Thành vừa xảy ra sạt lở núi khiến 1 người bị thương, khối lượng lớn đất đá đổ sập, vùi lấp nhà và trang trại của người dân.

Hiện trường vụ sạt lở.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, cảnh báo người dân không đi vào khu vực sạt lở để đảm bảo an toàn.

Được biết, khu vực xảy ra sạt lở rộng khoảng 3 ha, có 3 mỏ chế biến đá (2 mỏ đang hoạt động); 5 trại sản xuất tổng hợp chăn nuôi dê, hươu, cây ăn quả, trong đó có 3 trại bị ảnh hưởng. May mắn lúc xảy ra sự việc, các hộ dân đều kịp thời di chuyển ra ngoài nên không có thiệt hại về người.

Nhà dân bị đất đá vùi lấp.

Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với các lực lượng kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại, đồng thời đến thăm hỏi, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng.

Ngoài vụ sạt lở tại xã Cẩm Trung, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua cũng khiến nhiều điểm tại tuyến đường ven biển ở Hà Tĩnh bị sạt lở nghiêm trọng.

>>> Mời độc giả xem thêm video nước lũ tràn qua cao tốc La Sơn - Túy Loan: