Khẩu súng máy hạng nặng Mỹ góp phần vào chiến thắng Điện Biên Phủ

Trong những ngày tháng lịch sử của chiến dịch Điện Biên Phủ, lực lượng phòng không của quân ta đã gây ra một số tổn thất đáng kể cho Không quân Pháp. Trong đó, chúng ta thường biết đến sự tham gia của các loại pháo phòng không và đặc biệt là súng máy phòng không 12.7mm DShK do Liên Xô, Trung Quốc và khối các nước Xã hội Chủ nghĩa anh em viện trợ. Tuy nhiên ít ai biết rằng, không chỉ có loại súng máy phòng không DShK 12.7mm nổi tiếng do Liên Xô chế tạo và phiên bản của nó do Trung Quốc sản xuất là Type-54 được bộ đội Việt Minh sử dụng hòng “vít cổ” những phi cơ của Thực dân Pháp, mà bên cạnh đó, ta còn sử dụng số lượng súng máy phòng không M2 Browning .50cal cũng nổi tiếng không kém cạnh do Mỹ sản xuất. Những khẩu M2 Browning .50cal này đã cùng quân ta góp phần không nhỏ vào chiến thắng chung của chiến dịch, tạo nên một ô phòng không tầm thấp che đầu hiệu quả cho đội hình chiến sĩ bộ binh ta tấn công các cụm cứ điểm của kẻ thù.Súng máy M2 Browning sử dụng đạn 12.7x99mm (.50cal) chuẩn NATO, được người Mỹ thiết kế và chế tạo từ những năm 1930 và phải nói là một mẫu súng máy hạng nặng vô cùng thành công, thậm chí là một thiết kế kinh điển mà đến nay vẫn chưa có sản phẩm nào có thể thay thế nó trong biên chế của Quân đội Mỹ hiện đại. Loại súng máy này đã được Mỹ viện trợ cho Pháp trong những năm tháng chúng thực hiện cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ 2 bao gồm các khẩu đội rời và các khẩu được gắn trên xe cơ giới, xe thiết giáp, xe tăng. Sau này trong các trận giao tranh với ta, bộ đội ta có thu được một cơ số và bổ sung vào đội hình chiến đấu bởi sự thiếu thốn về khí tài hỏa lực hạng nặng của ta cũng như tính hiệu quả và sức sát thương cao của mẫu súng này. Không chỉ có tác dụng phòng không, M2 Browning còn có sức sát thương khủng khiếp khi chế áp rất hiệu quả đội hình bộ binh địch tấn công, đạn 12.7mm có sức sát thương vô cùng ghê gớm, thậm chí là có thể xuyên thủng được lớp giáp bảo vệ của các loại xe bọc thép hạng nhẹ, tiêu diệt xe cơ giới, phương tiện di chuyển của đối phương, tàu bè,.. Người Mỹ với bài thua đau đớn bởi chiến thuật chiến tranh “Biển người” trong chiến tranh Triều Tiên đã rút ra kinh nghiệm sâu sắc. Sau đó họ viện trợ cho người Pháp các tổ hợp súng máy M55, tổ hợp sử dụng 4 nòng súng M2 Browning tạo nên một mật độ hỏa lực cực cao. Pháp đã sử dụng các tổ hợp này trong chiến dịch Điện Biên Phủ và nó đã tỏ ra khá hiệu quả trên chiến trường. Súng máy M2 Browning có trọng lượng chỉ 38kg và 58kg khi bổ sung giá 3 chân, nhẹ hơn rất nhiều so với đối thủ của nó do Liên Xô chế tạo gần như cùng thời đó là mẫu DShK. M2 có tốc độ bắn 450 - 460 phát/phút, sơ tốc đầu nòng 890m/s, tầm bắn hiệu quả 1.500m và tối đa là 3.000m. Sau này khi Mỹ đưa quân vào xâm lược miền Nam Việt Nam cũng có sử dụng rất nhiều loại súng M2 Browning này. Nó là loại súng máy tiêu chuẩn trên nhiều phương tiện như xe thiết giáp M113, xe thiết giáp V-100, xe tăng M41/48, giang thuyền, tàu chiến, … Kết thúc cuộc chiến, quân đội ta cũng thu được một số lượng lớn súng máy M2 và vẫn còn trang bị cho đến tận bây giờ ở một số đơn vị. Có thể nói rằng, mẫu súng máy M2 Browning là một mẫu súng máy vô cùng tốt và hiệu quả, với thiết kế cực kỳ kinh điển và nổi tiếng trên thế giới ngày nay. Ít ai biết được rằng nó đã từng trong đội hình tác chiến của bộ đội Việt Minh trong những năm tháng chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu của quân và dân Việt Nam năm 1954.

