Lê Bống xinh nền nã trong hình ảnh mới, thoát mác gái hư

Xuất thân là một hot girl, kiêm TikToker danh tiếng, Lê Bống trước đây thường được biết đến với hình ảnh hở bạo, thậm chí đôi khi có những hành động khó hiểu nhằm mục đích câu view, gây sự chú ý. Cô nàng từng rất chăm chỉ diện những trang phục phô diễn đường cong cơ thể, đôi lúc còn hơi...dung tục. Từng có thời, cô nàng bị gắn mắc vào những danh xưng không mấy vui vẻ như "hot girl thích cởi" hay "người đẹp lè lưỡi" Cô nàng còn từng tham gia một chương trình trong trang phục Pikachu bó sát, khoe vòng 1 ngồn ngộn phản cảm. Sau đó, trong một bài chia sẻ, Lê Bống có lên tiếng rằng cô thích trang phục này vì kiểu dáng đáng yêu, màu sắc nổi bật, còn về vòng một có thể do vóc dáng đầy đặn nên mới mang lại cảm giác phản cảm với người xem. Thế nhưng, những hình ảnh gần đây của Lê Bống khiến nhiều người bất ngờ với sự thay đổi hoàn toàn. Từ hình ảnh gái hư ngày nào, cô nàng bây giờ diện trang phục nền nã, kín đáo và nữ tính. Lê Bống hiện tại vẫn biết cách vận trang phục khoe khéo hình thể, nhưng lại vô cùng sang trọng, quý phái. Cô nàng hiện là Mc, biên tập viên cho một số chương trình trên đài VTV, VTC. Nhìn những hình ảnh nữ tính nhẹ nhàng này, nhiều người đã thay đổi cái nhìn về cô nàng, số người ủng hộ Lê Bống ngày càng tăng lên Lê Bống từng có chia sẻ gây chú ý về lý do của sự thay đổi: "Ngày xưa mình hay có những cái tiêu cực bị bàn ra tán vào nên mình nghĩ em gái khi đi học cũng sẽ bị ngại. Khi mình hỏi, em gái chia sẻ là giấu không dám cho mọi người biết chị gái mình là Lê Bống. Lúc đấy mình mới tự nhìn nhận lại. Em gái bảo, khi bạn bè trong lớp nói sẽ ngồi im lặng, nghe xem các bạn bàn gì về chị gái. Do vậy, mình muốn thay đổi để khi em mình kể về chị gái phải thấy vui, tự hào chứ không phải những hình ảnh không hay như trước đây” Lê Bống hiện tại đã không còn gắn với tranh cãi trên MXH về cách ăn mặc hay biểu cảm mà trở nên điềm đạm và trưởng thành hơn rất nhiều.

