Quân đội Nga sẽ đem quà gì để chào mừng “Ngày Chiến thắng”?

Hãy cùng nhìn lại chiến tuyến Nga-Ukraine trong một tuần qua, khi Quân đội Nga tiếp tục thực hiện chiến thuật “ngàn vết cắt”, thực hiện tấn công trên mặt trận dài 1.200 km. Thông qua các cuộc tấn công quy mô cực nhỏ nhưng cường độ và tần suất cực cao, nhằm tiêu hao sức mạnh của Quân đội Ukraine; quân Nga dần dần phá hủy và chiếm các tuyến phòng thủ tạm thời, không có công sự kiên cố của Quân đội Ukraine. Trong những ngày qua, hai mặt trận nóng nhất trên chiến trường Ukraine là phía tây Avdiivka và Chasov Yar tại Bakhmut. Tại phía tây Avdiivka, quân Nga sau khi tràn ngập Semenivka, đã tấn công mạnh về làng Berdychi ở phía bắc. Nhưng đây có lẽ chỉ là đòn nghi binh. Trong khi vẫn tổ chức lực lượng tấn công vào Berdychi, thì quân Nga đã tổ chức mũi thọc sâu vào làng Ocheretino, nằm ở phía đông bắc làng Bredychi và chiếm phần phía nam của khu làng này, đánh bật quân Ukraine khỏi khu vực đông dân cư. Vào ngày 22/4, quân Nga đã cắm cờ trên một tòa nhà ở trung tâm Ocheretino, nhưng ở phía bắc của ngôi làng, các trận đánh cục bộ vẫn tiếp tục diễn ra và quân Ukraine đang cố gắng phản công. Đánh giá tình hình hiện tại, quyền kiểm soát ngôi làng Ocheretino của Ukraine trên thực tế đã bị mất. Vào ngày 23/4, phóng viên quân sự Nga, Yury Kotenok đã viết trên kênh Telegram của mình về việc quân Nga chiếm làng Ocheretino và cho rằng, việc họ chiếm được làng Ocheretino có ý nghĩa quan trọng. Hiện quân Nga đã giành được chỗ đứng vững chắc và đẩy lùi các cuộc phản công của Ukraine. Phóng viên Kotenok cũng đánh giá, việc quân Nga sớm chiếm được Ocheretino có thể so sánh với việc chiếm được Avdiivka, vì Ocheretino là một trung tâm hậu cần quan trọng và nằm trên một ngọn đồi, nơi khởi đầu của tuyến phòng thủ thứ ba ở tây Avdiivka. Hiện các tuyến bên cánh phải của tuyến phòng thủ thứ hai và thứ ba của Ukraine đã hội tụ vào Ocheretino. Theo phóng viên Kotenok, đối với Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine, việc mất Ocheretino sẽ là một lỗ hổng trên mặt trận Donbass. Kotenok cũng so sánh việc Quân đội Nga chiếm Ocheretino với việc chiếm được Izyum ở vùng Kharkov. Ocheretino có thể làm bàn đạp tấn công hai thành phố lớn cuối cùng ở Donbass là Slavyansk và Kramatorsk từ phía nam và Izyum từ phía bắc. Theo phóng viên Kotenok, cơ hội giữ vững vị trí của Quân đội Ukraine ở phía tây Ocheretino ngày càng giảm đi, khi lực lượng không quân chiến thuật Nga đang tích cực "cày" và với độ chính xác vừa đủ, bằng nhiều quả bom lượn với mô-đun dẫn đường UMPC. Quân đội Ukraine đã đánh mất thành phần quan trọng nhất của toàn bộ hệ thống phòng thủ ở phía tây Avdiivka, do tính toán sai lầm và việc bỏ chạy khỏi vị trí của Lữ đoàn 115; điều mà quân Nga đã tận dụng kịp thời. Hiện quân Nga đang mở rộng vùng kiểm soát, di chuyển về phía nam từ Ocheretino tới Solovyevo và Novobakhmutovka. Các bước tiếp theo của Nga có thể sẽ là các cuộc tấn công vào Keramika và Novokalinovo, nằm ở phía đông Ocheretino. Việc quân Nga chiếm Ocheretino, đồng nghĩa với việc quân Ukraine phải nhanh chóng rút quân khỏi phía tây bắc làng Berdychi; vì bất kỳ hành động nào của họ cố gắng ở đó, đều gắn liền với việc bị tiêu diệt. Tuy nhiên việc rút lui khỏi Berdychi của Ukraine sẽ phải đối mặt với hỏa lực dữ dội của Nga, cả từ Semyonovka và Ocheretino. Sau khi tràn ngập thành phố Avdiivka vào trung tuần tháng 2 vừa qua, quân Nga phát huy chiến quả, tiến hành truy kích quân Ukraine, đập tan tuyến phòng thủ thứ nhất gồm Stepove - Lastochkyne - Sjeverne. Sau đó họ tiến nhanh tới tuyến phòng thủ thứ hai gồm Berdychi - Semenivka - Orlivka - Tonen'ke. Tuy nhiên quân Ukraine tại Berdychi do được chi viện hỏa lực từ Ocheretino, đã phản công quyết liệt, khiến quân Nga bị thiệt hại nặng. Sau đó quân Nga đã táo bạo mở mũi thọc sâu vào Ocheretino, khiến Lữ đoàn 115 phòng ngự tại đây bỏ trận địa rút chạy. Việc Quân đội Nga nhanh chóng chiếm được Ocheretino, đồng thời cắt đứt nó khỏi các làng Arkhanhel's'ke và Novooleksandrivka ở phía bắc; Novobakhmutivka và Soloviove ở phía nam. Vì vậy, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 của Ukraine hiện chịu trách nhiệm bảo vệ làng Novobakhmutivka sẽ phải chịu áp lực nặng nề từ hỏa lực pháo binh Nga. Rõ ràng, Quân đội Nga đang nỗ lực san bằng chiến tuyến Ocheretino-Berdychi-Orlovka, hiện nay chỉ còn làng Novobakhmutivka về cơ bản có thể đe dọa bên sườn của Ocheretino, có lẽ là quân Nga sẽ “giải quyết” trong mấy ngày tới. Tướng Syrsky, Tổng Tư lệnh Quân đội Ukraine trước đó dự báo Quân đội Nga đang quyết tâm chiếm Chasov Yar làm quà mừng Ngày lễ Chiến thắng phát xít 9/5. Nhưng có lẽ sự bất ngờ đến từ Ocheretino, đó mới là món quà giá trị cho một cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng của Quân đội Nga. (Ảnh: Topwar, RIA Novosti, Ukrinform).

Hãy cùng nhìn lại chiến tuyến Nga-Ukraine trong một tuần qua, khi Quân đội Nga tiếp tục thực hiện chiến thuật “ngàn vết cắt”, thực hiện tấn công trên mặt trận dài 1.200 km. Thông qua các cuộc tấn công quy mô cực nhỏ nhưng cường độ và tần suất cực cao, nhằm tiêu hao sức mạnh của Quân đội Ukraine; quân Nga dần dần phá hủy và chiếm các tuyến phòng thủ tạm thời, không có công sự kiên cố của Quân đội Ukraine. Trong những ngày qua, hai mặt trận nóng nhất trên chiến trường Ukraine là phía tây Avdiivka và Chasov Yar tại Bakhmut. Tại phía tây Avdiivka, quân Nga sau khi tràn ngập Semenivka, đã tấn công mạnh về làng Berdychi ở phía bắc. Nhưng đây có lẽ chỉ là đòn nghi binh. Trong khi vẫn tổ chức lực lượng tấn công vào Berdychi, thì quân Nga đã tổ chức mũi thọc sâu vào làng Ocheretino, nằm ở phía đông bắc làng Bredychi và chiếm phần phía nam của khu làng này, đánh bật quân Ukraine khỏi khu vực đông dân cư. Vào ngày 22/4, quân Nga đã cắm cờ trên một tòa nhà ở trung tâm Ocheretino, nhưng ở phía bắc của ngôi làng, các trận đánh cục bộ vẫn tiếp tục diễn ra và quân Ukraine đang cố gắng phản công. Đánh giá tình hình hiện tại, quyền kiểm soát ngôi làng Ocheretino của Ukraine trên thực tế đã bị mất. Vào ngày 23/4, phóng viên quân sự Nga, Yury Kotenok đã viết trên kênh Telegram của mình về việc quân Nga chiếm làng Ocheretino và cho rằng, việc họ chiếm được làng Ocheretino có ý nghĩa quan trọng. Hiện quân Nga đã giành được chỗ đứng vững chắc và đẩy lùi các cuộc phản công của Ukraine. Phóng viên Kotenok cũng đánh giá, việc quân Nga sớm chiếm được Ocheretino có thể so sánh với việc chiếm được Avdiivka, vì Ocheretino là một trung tâm hậu cần quan trọng và nằm trên một ngọn đồi, nơi khởi đầu của tuyến phòng thủ thứ ba ở tây Avdiivka. Hiện các tuyến bên cánh phải của tuyến phòng thủ thứ hai và thứ ba của Ukraine đã hội tụ vào Ocheretino. Theo phóng viên Kotenok, đối với Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine, việc mất Ocheretino sẽ là một lỗ hổng trên mặt trận Donbass. Kotenok cũng so sánh việc Quân đội Nga chiếm Ocheretino với việc chiếm được Izyum ở vùng Kharkov. Ocheretino có thể làm bàn đạp tấn công hai thành phố lớn cuối cùng ở Donbass là Slavyansk và Kramatorsk từ phía nam và Izyum từ phía bắc. Theo phóng viên Kotenok, cơ hội giữ vững vị trí của Quân đội Ukraine ở phía tây Ocheretino ngày càng giảm đi, khi lực lượng không quân chiến thuật Nga đang tích cực "cày" và với độ chính xác vừa đủ, bằng nhiều quả bom lượn với mô-đun dẫn đường UMPC. Quân đội Ukraine đã đánh mất thành phần quan trọng nhất của toàn bộ hệ thống phòng thủ ở phía tây Avdiivka, do tính toán sai lầm và việc bỏ chạy khỏi vị trí của Lữ đoàn 115; điều mà quân Nga đã tận dụng kịp thời. Hiện quân Nga đang mở rộng vùng kiểm soát, di chuyển về phía nam từ Ocheretino tới Solovyevo và Novobakhmutovka. Các bước tiếp theo của Nga có thể sẽ là các cuộc tấn công vào Keramika và Novokalinovo, nằm ở phía đông Ocheretino. Việc quân Nga chiếm Ocheretino, đồng nghĩa với việc quân Ukraine phải nhanh chóng rút quân khỏi phía tây bắc làng Berdychi; vì bất kỳ hành động nào của họ cố gắng ở đó, đều gắn liền với việc bị tiêu diệt. Tuy nhiên việc rút lui khỏi Berdychi của Ukraine sẽ phải đối mặt với hỏa lực dữ dội của Nga, cả từ Semyonovka và Ocheretino. Sau khi tràn ngập thành phố Avdiivka vào trung tuần tháng 2 vừa qua, quân Nga phát huy chiến quả, tiến hành truy kích quân Ukraine, đập tan tuyến phòng thủ thứ nhất gồm Stepove - Lastochkyne - Sjeverne. Sau đó họ tiến nhanh tới tuyến phòng thủ thứ hai gồm Berdychi - Semenivka - Orlivka - Tonen'ke. Tuy nhiên quân Ukraine tại Berdychi do được chi viện hỏa lực từ Ocheretino, đã phản công quyết liệt, khiến quân Nga bị thiệt hại nặng. Sau đó quân Nga đã táo bạo mở mũi thọc sâu vào Ocheretino, khiến Lữ đoàn 115 phòng ngự tại đây bỏ trận địa rút chạy. Việc Quân đội Nga nhanh chóng chiếm được Ocheretino, đồng thời cắt đứt nó khỏi các làng Arkhanhel's'ke và Novooleksandrivka ở phía bắc; Novobakhmutivka và Soloviove ở phía nam. Vì vậy, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 của Ukraine hiện chịu trách nhiệm bảo vệ làng Novobakhmutivka sẽ phải chịu áp lực nặng nề từ hỏa lực pháo binh Nga. Rõ ràng, Quân đội Nga đang nỗ lực san bằng chiến tuyến Ocheretino-Berdychi-Orlovka, hiện nay chỉ còn làng Novobakhmutivka về cơ bản có thể đe dọa bên sườn của Ocheretino, có lẽ là quân Nga sẽ “giải quyết” trong mấy ngày tới. Tướng Syrsky, Tổng Tư lệnh Quân đội Ukraine trước đó dự báo Quân đội Nga đang quyết tâm chiếm Chasov Yar làm quà mừng Ngày lễ Chiến thắng phát xít 9/5. Nhưng có lẽ sự bất ngờ đến từ Ocheretino, đó mới là món quà giá trị cho một cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng của Quân đội Nga. (Ảnh: Topwar, RIA Novosti, Ukrinform).