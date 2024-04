Quân đội Ukraine có dấu hiệu vỡ trận ở phía tây thành phố Avdiivka

Các sự kiện xung quanh làng Ocheretino, một trong những cứ điểm phòng ngự quan trọng của Quân đội Ukraine ở phía tây Avdiivka, phản ánh biểu hiện của việc vỡ trận của họ tại khu vực này, khi họ không thể ngăn được bước tiến của Quân đội Nga. Trang Topwar dẫn báo cáo mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga đưa tin, các đơn vị thuộc Cụm quân Trung tâm đã chiếm làng Ocheretino, nằm ở phía tây bắc thành phố Avdiivka. Đây là trung tâm tiếp tế hậu cần cho thành phố Avdiivka trước kia, nhưng giờ biến thành tiền đồn của Ukraine. Mũi đột phá do các đơn vị Nga thực hiện diễn ra đột ngột và bất ngờ. Chỉ trong nửa buổi sáng 22/4, các đơn vị bộ binh cơ giới của Nga đã thực hiện cuộc đột kích dọc theo tuyến đường sắt giữa ban ngày, đến chiều muộn thì tiến vào khu vực trung tâm của làng và chiếm hầu hết các khu vực nhà dân trong làng. Điều lạ lùng là quân Nga tiến công đột phá như vậy, mà quân Ukraine không có sự phản kháng có tổ chức nào. Nỗ lực phản công duy nhất là Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 của Ukraine, được trang bị xe chiến đấu bộ binh Bradley tiến vào ngăn chặn quân Nga ở vùng ven làng phía tây Ocheretine. Sau một trận đánh ngắn ngủi, quân Ukraine phải rút lui về phía tây. Theo thông tin đầu tiên, Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập 115 của Ukraine làm nhiệm vụ chiến đấu phòng ngự tại Ocheretine đã bỏ chạy, khiến quân của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 được điều đến để lấp chỗ trống cũng phải nhanh chóng rút lui. Kênh quân sự Military Summary trên mạng Telegram cho biết, vào ngày 22/4, Quân đội Nga thông báo đã chiếm được Ocheretine thì hôm 24/4 tiếp tục có tin về việc các đơn vị xung kích Nga tiến vào làng Novobakhmutivka nằm ở phía đông nam làng Ocheretine. Sự sụp đổ trên mặt trận diễn ra quá nhanh và có dấu hiệu của việc quân Ukraine “vỡ trận”, khi chỉ trong 2 tuần qua, quân Nga đã đột phá thêm được 8km, giành quyền kiểm soát nhiều cứ điểm. Nên nhớ là trong bối cảnh hai bên giằng co, việc quân Nga tiến thêm được như vậy, là kết quả đáng ghi nhận. Đặc biệt, việc chiếm được Ocheretine cực kỳ quan trọng, bởi ngôi làng này nằm trên khu vực địa hình cao, có giá trị chiến thuật khi có thể khống chế các khu vực xung quanh. Việc quân Nga bị sa lầy ở làng Berdychi là do hỏa lực súng cối của Ukraine ở Ocheretine bắn vào. Do vậy khi quân Nga chiếm Ocheretine, quân Ukraine sẽ phải nhanh chóng rút khỏi Berdychi, nếu không họ sẽ bị hỏa lực gọng kìm từ Ocheretino và Semenivka tiêu diệt. Sau khi quân Nga tràn ngập Avdiivka, Ocheretino là tiền đồn quan trọng của lực lượng phòng thủ Ukraine ở phía tây bắc Avdiivka. Kế hoạch chiếm Ocheretino của Nga dự kiến sau khi họ chiếm 7 ngôi làng ở phía tây Avdiivka. Kế hoạch trên của Nga thực sự đúng, nếu không bị sa lầy ở làng Berdychi. Nguyên nhân quân Nga bị sa lầy và thiệt hại ở làng Berdychi là do làng này nằm ở khu vực có địa hình thấp, trong khi Ocheretine nằm ở trên cao, nên hỏa lực pháo binh của Ukraine đã nã đạn vào quân Nga khi tiến đánh Berdychi. Trước bối cảnh đó, quân Nga đã táo bạo tổ chức mũi tiến công thọc sâu thẳng vào Ocheretine; kế hoạch mạo hiểm này diễn ra một cách hoàn hảo. Nhưng nguyên nhân thành công của quân Nga có sự “giúp sức” của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 115 của Ukraine làm nhiệm vụ phòng ngự tại đây đã bỏ vị trí khi bị quân Nga bất ngờ tiến công. Trước đó Quân đội Ukraine đã xây dựng hệ thống phòng ngự ở Ocheretino theo cách rất độc đáo. Vì thực tế không có tòa nhà cao tầng nào trong khu làng nhỏ này, nên Quân đội Ukraine đã không thể biến nó thành một khu vực phòng ngự kiên cố như kiểu Avdiivka. Tuy nhiên, xương sống của tuyến phòng thủ toàn diện ở Ocheretine chính là tuyến chiến hào hình bán nguyệt với hai bên sườn mở rộng ở phía đông và phía nam của làng và chỉ còn một đoạn hẹp dọc con đường xuyên qua làng. Nhờ đó, mũi xung kích của quân Nga đã tiến thẳng vào giữa làng. Theo kênh quân sự Rybar trên mạng xã hội Telegram, trong ngày 23/4, Quân đội Nga tiếp tục truy quét tàn quân Ukraine ở vùng ven phía bắc Ocheretine và tối cùng ngày, có thông tin xác nhận rằng quân Ukraine cũng đã bắt đầu rút khỏi khu vực Novobakhmutivka nằm ở phía nam Ocheretine. Sau khi tràn ngập Ocheretine, quân Nga đã tiến vào Novobakhmutovka từ hướng bắc, toàn bộ hệ thống phòng thủ được phía Ukraine xây dựng để đề phòng một cuộc tấn công từ phía đông được xây dựng trong suốt sáu tháng qua đã bị quân Nga nhanh chóng “dọn sạch”. Việc Quân đội Nga chiếm được Ocheretine mở ra cơ hội cho họ gây áp lực lên quân Ukraine ở tây Avdiivka theo ba hướng cùng một lúc. Với vị trí chiến lược quan trọng, Ocheretino với vị địa hình cao, mở ra khả năng theo dõi tình hình phía bắc, phía nam và phía tây. Việc chiếm được Ocheretine, một đầu mối giao thông quan trọng, có thể giúp quân Nga lên kế hoạch cho các hành động tấn công tiếp theo như tiến công sâu về hướng tây tới thành phố Pokrovka và lên phía bắc tới Konstantinovka. (Nguồn ảnh: Topwar, Avia.pro, Rybar). Quân Nga tiến vào làng Ocheretine. Nguồn: Avia.pro.

