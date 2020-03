Điểm mặt dàn tiêm kích mạnh nhất Đông Nam Á: Su-30MK2 Việt Nam có đứng đầu?

Đầu tiên là các chiến đấu cơ F-16. Hiện tại ở Đông Nam Á đang có một vài quốc gia sở hữu loại chiến đấu cơ này, trong đó có Indonesia, Singapore và Thái Lan. Nguồn ảnh: Pinterest. Tiêm kích F-16 được đánh giá là loại phi cơ rẻ tiền, chi phí vận hành bay thấp và đặc biệt là có độ cơ động cao, thậm chí còn ngang ngửa với cả F-35 hiện đại bậc nhất của Mỹ hiện nay. Nguồn ảnh: Pinterest. Đây được đánh giá là loại chiến đấu cơ rất phù hợp với quy mô nhỏ của các lực lượng không quân thuộc Đông Nam Á hiện nay. Các quốc gia sở hữu F-16 còn có thể dễ dàng nâng cấp đội bay của mình bằng cách mua lại tiêm kích F-16 qua sử dụng trên thế giới một cách dễ dàng. Nguồn ảnh: Pinterest. Tiếp đến là F-15 - loại chiến đấu cơ thế hệ 4,5 hiện đại bậc nhất thế giới ngày nay cũng đang có mặt tại Đông Nam Á trong biên chế của lực lượng Không quân Singapore. Nguồn ảnh: Pinterest. F-15 có lợi thế cực kỳ lớn về khả năng mang vác vũ khí so với những loại tiêm kích cùng thế hệ khác. Do khả năng mang vũ trang quá tốt của F-15, đôi khi nó còn được gọi là "tiêm kích hạng nặng". Nguồn ảnh: Pinterest. Mặc dù vậy, chi phí vận hành của F-15 không hề rẻ, mỗi giờ vận hành của loại chiến đấu cơ này có thể tốn tới 29.000 USD - một cái giá khá lớn so với F-16 hay các loại tiêm kích một động cơ khác. Nguồn ảnh: Pinterest. Tiếp đến phải kể tới JAS-39 Gripen. Loại chiến đấu cơ này hiện đang phục vụ trong biên chế của lực lượng không quân Thái Lan. Nguồn ảnh: Pinterest. Mặc dù chỉ có một động cơ và được xếp vào loại "tiêm kích hạng nhẹ", tuy nhiên JAS-39 cũng có giá không hề rẻ, giá thành cất cánh của nó tối đa có thể lên tới 80 triệu USD cho mỗi chiếc. Nguồn ảnh: Pinterest. Mặc dù vậy, có vẻ như JAS-39 vẫn thu hút được khác nhiều sự chú ý từ các khách hàng Đông Nam Á, trong tương lai nhiều khả năng Philippines và Indonesia cũng sẽ mua loại tiêm kích này. Nguồn ảnh: Pinterest. Cuối cùng là Su-30MK2. Loại chiến đấu cơ do Nga sản xuất này hiện đang được sở hữu bởi Không quân Việt Nam và Không quân Indonesia. Nguồn ảnh: Jetphoto. So với F-15 của Không quân Mỹ, các chiến đấu cơ thuộc họ Su-30 có giá thành vận hành thậm chí còn cao hơn, lên tới 35.000 USD cho mỗi giờ bay. Nguồn ảnh: Jetphoto. Bù lại, Su-30MK2 lại có khả năng tác chiến tuyệt vời cả trên biển lẫn trên đất liền hay với các mục tiêu trên không, xứng đáng là một trong những loại tiêm kích nguy hiểm, mạnh nhất trong khu vực Đông Nam Á hiện nay. Nguồn ảnh: Airliners. Dàn tiêm kích hiện đại Su-30MK2 trong biên chế Việt Nam. Nguồn: QPVN.

Đầu tiên là các chiến đấu cơ F-16. Hiện tại ở Đông Nam Á đang có một vài quốc gia sở hữu loại chiến đấu cơ này, trong đó có Indonesia, Singapore và Thái Lan. Nguồn ảnh: Pinterest. Tiêm kích F-16 được đánh giá là loại phi cơ rẻ tiền, chi phí vận hành bay thấp và đặc biệt là có độ cơ động cao, thậm chí còn ngang ngửa với cả F-35 hiện đại bậc nhất của Mỹ hiện nay. Nguồn ảnh: Pinterest. Đây được đánh giá là loại chiến đấu cơ rất phù hợp với quy mô nhỏ của các lực lượng không quân thuộc Đông Nam Á hiện nay. Các quốc gia sở hữu F-16 còn có thể dễ dàng nâng cấp đội bay của mình bằng cách mua lại tiêm kích F-16 qua sử dụng trên thế giới một cách dễ dàng. Nguồn ảnh: Pinterest. Tiếp đến là F-15 - loại chiến đấu cơ thế hệ 4,5 hiện đại bậc nhất thế giới ngày nay cũng đang có mặt tại Đông Nam Á trong biên chế của lực lượng Không quân Singapore. Nguồn ảnh: Pinterest. F-15 có lợi thế cực kỳ lớn về khả năng mang vác vũ khí so với những loại tiêm kích cùng thế hệ khác. Do khả năng mang vũ trang quá tốt của F-15, đôi khi nó còn được gọi là "tiêm kích hạng nặng". Nguồn ảnh: Pinterest. Mặc dù vậy, chi phí vận hành của F-15 không hề rẻ, mỗi giờ vận hành của loại chiến đấu cơ này có thể tốn tới 29.000 USD - một cái giá khá lớn so với F-16 hay các loại tiêm kích một động cơ khác. Nguồn ảnh: Pinterest. Tiếp đến phải kể tới JAS-39 Gripen. Loại chiến đấu cơ này hiện đang phục vụ trong biên chế của lực lượng không quân Thái Lan. Nguồn ảnh: Pinterest. Mặc dù chỉ có một động cơ và được xếp vào loại "tiêm kích hạng nhẹ", tuy nhiên JAS-39 cũng có giá không hề rẻ, giá thành cất cánh của nó tối đa có thể lên tới 80 triệu USD cho mỗi chiếc. Nguồn ảnh: Pinterest. Mặc dù vậy, có vẻ như JAS-39 vẫn thu hút được khác nhiều sự chú ý từ các khách hàng Đông Nam Á, trong tương lai nhiều khả năng Philippines và Indonesia cũng sẽ mua loại tiêm kích này. Nguồn ảnh: Pinterest. Cuối cùng là Su-30MK2. Loại chiến đấu cơ do Nga sản xuất này hiện đang được sở hữu bởi Không quân Việt Nam và Không quân Indonesia. Nguồn ảnh: Jetphoto. So với F-15 của Không quân Mỹ, các chiến đấu cơ thuộc họ Su-30 có giá thành vận hành thậm chí còn cao hơn, lên tới 35.000 USD cho mỗi giờ bay. Nguồn ảnh: Jetphoto. Bù lại, Su-30MK2 lại có khả năng tác chiến tuyệt vời cả trên biển lẫn trên đất liền hay với các mục tiêu trên không, xứng đáng là một trong những loại tiêm kích nguy hiểm, mạnh nhất trong khu vực Đông Nam Á hiện nay. Nguồn ảnh: Airliners. Dàn tiêm kích hiện đại Su-30MK2 trong biên chế Việt Nam. Nguồn: QPVN.