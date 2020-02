Lực lượng tăng thiết giáp Campuchia đang ở vị trí nào trong Đông Nam Á?

Loại xe tăng chủ lực hiện đại nhất và cũng là loại xe tăng chủ lực duy nhất của Campuchia hiện nay đó là xe tăng T-55. Đây là loại xe tăng đã cũ, ra đời từ cách đây hơn nửa thế kỷ. Nguồn ảnh: Tankers. Điều đáng nói đó là số lượng T-55 trong kho của Quân đội Campuchia không hề cũ mà thậm chí còn... có cả hàng mới. Nguồn ảnh: Adobe. Cụ thể, trong năm 2010, Campuchia từng mua mới 50 xe tăng chủ lực T-55 từ Nga khi căng thẳng với Thái Lan tăng cao ở khu vực biên giới. Nguồn ảnh: Blogv. Loạt T-55 mua mới này nâng tổng số xe tăng chủ lực trong kho của Campuchia lên con số 350 chiếc, và một phần trong số đó đã được nâng cấp lên biến thể T-55AM1. Nguồn ảnh: Tueb. Mặc dù vậy, T-55 của Campuchia cũng chỉ có năng lực tác chiến hạn chế, hoả lực kém, giáp chính không còn đủ sức đương đầu với các loại vũ khí chống tăng hiện đại ngày nay. Rõ ràng biến thể xe tăng T-55 này cũng không đủ sức giúp lực lượng tăng thiết giáp Campuchia tác chiến hiệu quả trong môi trường chiến tranh hiện đại. Nguồn ảnh: Twit. Loại xe tăng thứ hai và cũng là loại xe tăng lội nước duy nhất mà Campuchia đang có trong biên chế chính thức của mình đó là xe tăng hạng nhẹ PT-76 do Liên Xô sản xuất và phiên bản do Trung Quốc sản xuất mang tên Type 63. Nguồn ảnh: Photobucket. Loại xe tăng hạng nhẹ này cũng đã được ra đời từ đầu thập niên 50 của thế kỷ trước, từng tham chiến ở khắp các chiến trường trong Chiến tranh Việt Nam. Nguồn ảnh: Photobucket. Tới nay, PT-76 trong biên chế của Campuchia đang có khoảng 50 xe tăng PT-76 do Liên Xô sản xuất và khoảng 150 xe tăng Type 63 do Trung Quốc sản xuất. Nguồn ảnh: Pinterest. Trong quá khứ, nhiều nguồn tin còn khẳng định Campuchia có ý định "xin" Trung Quốc một loạt xe tăng lội nước Type 63A - phiên bản nâng cấp, cải tiến sâu của Type 63 nhưng nhiều khả năng, ý định này của Campuchia đã không thành hiện thực. Nguồn ảnh: Sappinen. Xe tăng chủ lực T-55 được bảo quản tốt vẫn nổ máy chạy "ầm ầm".

Loại xe tăng chủ lực hiện đại nhất và cũng là loại xe tăng chủ lực duy nhất của Campuchia hiện nay đó là xe tăng T-55. Đây là loại xe tăng đã cũ, ra đời từ cách đây hơn nửa thế kỷ. Nguồn ảnh: Tankers. Điều đáng nói đó là số lượng T-55 trong kho của Quân đội Campuchia không hề cũ mà thậm chí còn... có cả hàng mới. Nguồn ảnh: Adobe. Cụ thể, trong năm 2010, Campuchia từng mua mới 50 xe tăng chủ lực T-55 từ Nga khi căng thẳng với Thái Lan tăng cao ở khu vực biên giới. Nguồn ảnh: Blogv. Loạt T-55 mua mới này nâng tổng số xe tăng chủ lực trong kho của Campuchia lên con số 350 chiếc, và một phần trong số đó đã được nâng cấp lên biến thể T-55AM1. Nguồn ảnh: Tueb. Mặc dù vậy, T-55 của Campuchia cũng chỉ có năng lực tác chiến hạn chế, hoả lực kém, giáp chính không còn đủ sức đương đầu với các loại vũ khí chống tăng hiện đại ngày nay. Rõ ràng biến thể xe tăng T-55 này cũng không đủ sức giúp lực lượng tăng thiết giáp Campuchia tác chiến hiệu quả trong môi trường chiến tranh hiện đại. Nguồn ảnh: Twit. Loại xe tăng thứ hai và cũng là loại xe tăng lội nước duy nhất mà Campuchia đang có trong biên chế chính thức của mình đó là xe tăng hạng nhẹ PT-76 do Liên Xô sản xuất và phiên bản do Trung Quốc sản xuất mang tên Type 63. Nguồn ảnh: Photobucket. Loại xe tăng hạng nhẹ này cũng đã được ra đời từ đầu thập niên 50 của thế kỷ trước, từng tham chiến ở khắp các chiến trường trong Chiến tranh Việt Nam. Nguồn ảnh: Photobucket. Tới nay, PT-76 trong biên chế của Campuchia đang có khoảng 50 xe tăng PT-76 do Liên Xô sản xuất và khoảng 150 xe tăng Type 63 do Trung Quốc sản xuất. Nguồn ảnh: Pinterest. Trong quá khứ, nhiều nguồn tin còn khẳng định Campuchia có ý định "xin" Trung Quốc một loạt xe tăng lội nước Type 63A - phiên bản nâng cấp, cải tiến sâu của Type 63 nhưng nhiều khả năng, ý định này của Campuchia đã không thành hiện thực. Nguồn ảnh: Sappinen. Xe tăng chủ lực T-55 được bảo quản tốt vẫn nổ máy chạy "ầm ầm".