Quân đội Singapore quy mô nhỏ nhưng có vũ khí hiện đại nhất Đông Nam Á?

Lực lượng Vũ trang Singapore hay Quân đội Singapore (SAF) gồm 3 thành phần chính: Lục quân Singapore; Không quân Cộng hòa Singapore (RSAF) và Hải quân Cộng hòa Singapore (RSN) có nhiệm vụ bảo vệ lợi ích, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Singapore trước các mối đe dọa bên ngoài. Vì là quốc gia có diện tích hết sức nhỏ hẹp cùng dân số khoảng 5,4 triệu người, nên không lạ khi Quân đội Singapore có quân số không quá lớn - khoảng 170.000 lính thường trực (theo số liệu năm 2014). Mặc dù vậy, ngân sách quốc phòng Singapore lại vượt hơn nhiều quốc gia trong khu vực nhờ nền kinh tế mạnh mẽ, đạt tới gần 9 tỷ USD. Lục quân Singapore là thành phần lớn nhất trong lực lượng vũ trang SAF, với số quân 72.000 người thường trực. Trang bị vũ khí của lục quân đều thuộc hàng hiện đại trên thế giới, chủ yếu nhập khẩu từ Mỹ, Pháp, Anh, Israel và một phần do Singapore tự sản xuất. Vũ khí cá nhân của các binh sĩ Singapore có súng trường tiến công SAR-21, M16S1 (đều do Singapore sản xuất); súng máy hạng nặng 12,7mm, 7,62mm; súng trường bắn tỉa; vũ khí chống tăng Carl Gustav, Matador, Spike LR... Xe tăng chủ lực và hiện đại nhất của Lục quân Singapore là Leopard 2SG, số lượng lên tới 196 chiếc được nhập khẩu từ Đức. Chúng vốn là biến thể Leopard 2A4 nhưng được nâng cấp theo chuẩn Singapre với giáp tổ hợp AMAP, trang bị pháo chính 120mm L44. Trong khu vực, Leopard 2SG được đánh giá nằm trong top đầu xe tăng hiện đại nhất. Lực lượng xe thiết giáp có tổng cộng 2.192 chiếc, điều lý thú là có tới 857 chiếc xe chiến đấu bộ binh họ Bionix và Terrex AV-81 do Singapore "tự tay" thiết kế sản xuất. Trong ảnh là mẫu xe chiến đấu bộ binh Bionix II được Singapore đưa vào phục vụ từ năm 1997, mẫu này trang bị pháo tự động 30mm có sức xuyên giáp mạnh, bổ sung nhiều khí tài trinh sát hiện đại. Pháo binh Singapore có gần 500 khẩu pháo các loại gồm: pháo phản lực phóng loạt, pháo cối, lựu pháo xe kéo và pháo tự hành. Trong ảnh là khẩu pháo xe kéo FH-2000 cỡ 155mm. Lựu pháo tự hành Primus được Singapore tự phát triển, mới đưa vào phục vụ từ năm 2002 tới nay. Loại pháo này dùng khung thân xe thiết giáp Bionix, trang bị pháo 155mm đạt tầm bắn tới 30km, tốc độ bắn 6 phát/phút hoặc 3 phát/20 giây. Singapore là quốc gia duy nhất trong khu vực và số ít trên thế giới sở hữu pháo phản lực cơ động tầm xa, chính xác cao M142 HIMARS do Mỹ sản xuất. Điểm đặc biệt ở loại pháo này có thể mang đồng thời đạn rocket tự dẫn chính xác cao 227mm và đạn tên lửa đạn đạo MGM-140. Tầm bắn của HIMARS đạt tới 300km. Với trang bị 41 tàu chiến, Hải quân Singapore được xem là lực lượng có quy mô nhỏ bé trong khu vực. Nhưng xét về vũ khí thì Hải quân Singapore được xem là lực lượng chiến đấu trên biển hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á hiện nay. Trong ảnh là tàu hộ vệ tàng hình hiện đại nhất ở Đông Nam Á của Hải quân Singapore - lớp Formidable (6 chiếc) do Pháp thiết kế, Singapore hợp tác đóng. Chỉ riêng việc con tàu 3.200 tấn chỉ cần 70 người vận hành cũng đủ nói lên việc Formidable tối tân tới mức nào. Lớp tàu đổ bộ Endurance do Singapore tự đóng cho hải quân cũng thuộc "hàng khủng" trong khu vực. Con tàu có lượng giãn nước 6.000 tấn chỉ cần 65 người vận hành, chở được 2-4 trực thăng hạng trung; 18 xe tăng hoặc 20 xe thiết giáp; 350-500 lính. Singapore cũng sở hữu lực lượng tàu ngầm gồm 4 chiếc lớp Challenger và Archer mua lại từ Thụy Điển. Tương lai, hải quân nước này sẽ nhận thêm 2 tàu ngầm cỡ lớn Type 218SG cực kỳ hiện đại nhập khẩu từ Đức. Không quân Cộng hòa Singapore (RSAF) tuy chỉ có quân số 13.500 người nhưng được trang bị tới gần 400 máy bay các loại, hầu như đều là loại mới, hiện đại nhập khẩu từ Mỹ, Pháp, Israel. Trong ảnh là 2 loại máy bay chiến đấu hiện đại nhất của Singapore F-15SG và F-16C/D Block 52. Lưu ý rằng, Singapore là quốc gia duy nhất ở khu vực sở hữu F-15SG do Mỹ sản xuất, loại tiêm kích hạng nặng đặc biệt tối tân. Trong khi các biến thể F-16 Singapore dùng đều thuộc thế hệ mới, vượt xa so với F-16A/B của Indonesia hay Thái Lan. Singapore là quốc gia sở hữu lượng máy bay tiếp nhiên liệu trên không lớn nhất và tốt nhất khu vực, gồm: 4 KC-135R và 5 KC-130B/H, 6 Airbus A330 MRTT. Trong khi các nước trong khu vực còn trầy trật mua sắm máy bay cảnh báo sớm trên không thì Singapore đã sớm có 4 chiếc E-2C từ Mỹ vào năm 1987. Và cách đây vài năm họ tiếp tục nâng cấp thay thế bằng loại G550 AEW hiện đại hơn. Lực lượng trực thăng vận tải/tấn công của Không quân Singapore có 80 chiếc, gồm 20 chiếc trực thăng tấn công hạng nặng bậc nhất thế giới AH-64D Longbow. Lực lượng máy bay không người lái của Không quân Singapore đã sớm hình thành và trang bị cực kỳ hiện đại gồm 45 chiếc từ loại nhỏ tới loại lớn do Israel sản xuất. Video Sức mạnh và trang bị của lực lượng biệt kích tinh nhuệ Singapore - Nguồn: QPVN

