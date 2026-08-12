Phường Chánh Hiệp chỉ định gói chăm sóc cây xanh hơn 1,4 tỷ đồng

Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Chánh Hiệp (TP HCM) vừa hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu cho gói thầu dịch vụ "Chăm sóc Công viên, Hoa viên trên địa bàn phường Chánh Hiệp năm 2026" (Mã gói thầu: IB2600374390-00).

Theo Quyết định phê duyệt KHLCNT số 05/QĐ-TTCUDVC do Giám đốc Trần Tấn Phong ký ngày 09/07/2026, gói thầu có giá dự toán được duyệt là 1.620.562.939 đồng, sử dụng nguồn vốn kinh phí Kiến thiết thị chính năm 2026. Hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng là chỉ định thầu rút gọn, hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 180 ngày.

Nguồn MSC

Ngay trong ngày 09/07/2026, Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Chánh Hiệp đã lập biên bản thương thảo hợp đồng với Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Hùng Anh. Đến ngày 10/07/2026, ông Trần Tấn Phong đã ký Quyết định số 07/QĐ-TTCUDVC chính thức phê duyệt chỉ định thầu cho Công ty Hùng Anh với giá trúng thầu 1.452.804.665 đồng. So với giá gói thầu ban đầu, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là 167.758.274 đồng, tương ứng tỷ lệ giảm giá khoảng 10,35%.

Đáng chú ý, toàn bộ tiến trình từ khâu phê duyệt KHLCNT, tiếp nhận hồ sơ xin nhận thầu, hoàn thương thảo hợp đồng đến khi ra quyết định chỉ định thầu đều diễn ra trọn vẹn trong vỏn vẹn 24 giờ.

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật sửa đổi số 90/2025/QH15 quy định rõ các trường hợp áp dụng chỉ định thầu nhằm xử lý kịp thời các tình huống cấp bách hoặc gói thầu quy mô nhỏ. Nghị định 214/2025/NĐ-CP cũng ban hành các hướng dẫn chi tiết về quy trình chỉ định thầu rút gọn nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính. Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu đòi hỏi chủ đầu tư phải tuân thủ nghiêm ngặt điều kiện về hạn ngạch, tính chất gói thầu và quy định tài chính tại Nghị định 104/2026/NĐ-CP về quản lý chi thường xuyên."

Đánh giá về tính hiệu quả của công tác thầu, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Chỉ định thầu rút gọn giúp đẩy nhanh tiến độ triển khai nhiệm vụ công ích địa phương, tiết kiệm thời gian tổ chức. Tuy nhiên, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ luôn nhấn mạnh việc tăng cường công khai, minh bạch, hạn chế tối đa chỉ định thầu đối với các gói thầu có thể tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Dù gói thầu này đạt tỷ lệ tiết kiệm hơn 10%, việc thực hiện quy trình chỉ định thầu thần tốc trong 24 giờ đòi hỏi khâu thẩm định năng lực thực hiện thực tế của nhà thầu phải vô cùng kỹ lưỡng để bảo đảm chất lượng hạ tầng cây xanh đô thị."