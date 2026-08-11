Phường Bình Dương chỉ định hai gói thầu duy tu hạ tầng rác cho Trường Phúc

Phòng KTHT&ĐT phường Bình Dương liên tiếp chỉ định 2 gói thầu cho một doanh nghiệp trong thời gian siêu tốc, rồi chậm công bố kết quả lên hệ thống đấu thầu.

Trong những ngày cuối tháng 6/2026, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Dương (TP HCM) liên tiếp phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả chỉ định thầu đối với hai gói thầu duy tu, sửa chữa hạ tầng rác tại khu phố 1 (phường Phú Mỹ cũ). Cả hai gói thầu đều được giao cho Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng và Cầu đường Trường Phúc thực hiện.

Hai gói thầu được chỉ định trong thời gian ngắn

Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 22/06/2026, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Dương Nguyễn Thị Hồng Yến ký Quyết định số 97/QĐ-KTHTĐT phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) đối với công trình “Duy tu, sửa chữa đường vào trạm trung chuyển rác khu phố 1 (phường Phú Mỹ cũ)”.

Gói thầu này có mã số IB2600357903-00, giá 115.609.630 đồng, sử dụng nguồn vốn duy tu giao thông và áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Quyết định số 98/QĐ-KTHTĐT. Nguồn MSC

Đến ngày 25/06/2026, Chủ đầu tư ban hành Quyết định số 98/QĐ-KTHTĐT chỉ định Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng và Cầu đường Trường Phúc (Công ty Trường Phúc) thực hiện gói thầu. Giá trúng thầu sau tiết giảm 3% là 112.398.000 đồng, thời gian thực hiện 15 ngày.

Ngày 26/06/2026, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Dương tiếp tục phê duyệt KHLCNT đối với công trình “Duy tu, sửa chữa trạm trung chuyển rác khu phố 1 (phường Phú Mỹ cũ)” theo Quyết định số 101/QĐ-KTHTĐT.

Gói thầu có mã IB2600357950-00, giá 253.743.236 đồng, sử dụng nguồn vốn sự nghiệp môi trường và cũng áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Cùng ngày 26/06/2026, sau khi hoàn tất Biên bản thương thảo hợp đồng, Quyết định số 103/QĐ-KTHTĐT được ban hành để chỉ định Công ty Trường Phúc thực hiện gói thầu. Giá trúng thầu là 246.694.000 đồng, đã tiết giảm 3%, với thời gian thực hiện 35 ngày.

Nguồn MSC

Quyết định số 103/QĐ-KTHTĐT. Nguồn MSC

Như vậy, hai gói thầu thuộc các công trình “Duy tu, sửa chữa đường vào trạm trung chuyển rác khu phố 1” và “Duy tu, sửa chữa trạm trung chuyển rác khu phố 1” có tổng giá gói thầu 369.352.866 đồng, cùng được chỉ định cho Công ty Trường Phúc. Tổng giá trị sau tiết giảm của hai gói thầu là 359.092.000 đồng.

Trong đó, gói IB2600357903-00 sử dụng nguồn vốn duy tu giao thông, còn gói IB2600357950-00 sử dụng nguồn vốn sự nghiệp môi trường.

Cần đối chiếu đầy đủ căn cứ áp dụng hình thức chỉ định thầu

Việc lựa chọn hình thức chỉ định thầu rút gọn cần được thực hiện trên cơ sở các điều kiện, hạn mức và quy trình được pháp luật về đấu thầu quy định.

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng, theo các quy định được viện dẫn tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Luật số 90/2025/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc áp dụng chỉ định thầu rút gọn đối với các gói thầu có giá trị thuộc hạn mức theo quy định pháp luật cần được xem xét trên cơ sở từng trường hợp cụ thể.

Theo luật sư, pháp luật đấu thầu đồng thời có quy định về việc không được chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu trái quy định nhằm mục đích chỉ định thầu hoặc hạn chế sự tham gia của các nhà thầu.

Từ dữ liệu nêu trên, hai gói thầu có cùng địa điểm thực hiện tại khu phố 1 (phường Phú Mỹ cũ), được phê duyệt và lựa chọn nhà thầu trong khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, một gói sử dụng nguồn vốn duy tu giao thông, gói còn lại sử dụng nguồn vốn sự nghiệp môi trường.

Do đó, để đánh giá đầy đủ việc tổ chức lựa chọn nhà thầu, cần đối chiếu hồ sơ của từng công trình, trong đó có căn cứ xác định nhu cầu, nguồn vốn, dự toán và cơ sở hình thành từng gói thầu.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng, việc áp dụng chỉ định thầu rút gọn có thể giúp rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục lựa chọn nhà thầu trong những trường hợp pháp luật cho phép. Tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn cần bảo đảm nhà thầu được lựa chọn đáp ứng đầy đủ yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và khả năng thực hiện hợp đồng.

Đối với gói thầu IB2600357950-00, hồ sơ thể hiện Quyết định số 101/QĐ-KTHTĐT phê duyệt KHLCNT được ban hành ngày 26/06/2026 và cũng trong ngày này, sau khi hoàn tất Biên bản thương thảo hợp đồng, Quyết định số 103/QĐ-KTHTĐT được ban hành để chỉ định Công ty Trường Phúc thực hiện gói thầu.

Việc nhà thầu có khả năng thực hiện các hợp đồng đồng thời cần được xem xét trên cơ sở hồ sơ năng lực, tiến độ, nhân sự, thiết bị và các điều kiện thực tế của từng hợp đồng. Công tác giám sát, nghiệm thu cũng là cơ sở để đánh giá chất lượng và hiệu quả thực hiện gói thầu sau khi được lựa chọn.

Với hai gói thầu nêu trên, các thông tin về nguồn vốn, giá gói thầu, giá sau tiết giảm, hình thức lựa chọn nhà thầu và thời gian thực hiện được thể hiện trong dữ liệu đấu thầu công khai. Việc đánh giá tính phù hợp của quy trình lựa chọn nhà thầu cần được đặt trên cơ sở đầy đủ hồ sơ và các quy định pháp luật có liên quan.