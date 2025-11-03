Quang Khôi được chỉ định gói thầu 1,79 tỷ tại P. Chánh Hiệp, TP HCM: "Quen" với đơn vị tư vấn?

Phòng KTHTĐT phường Chánh Hiệp (TP HCM) vừa chỉ định Công ty Quang Khôi thực hiện gói thầu 1,79 tỷ. Đáng chú ý, đơn vị tư vấn quản lý dự án cũng là bên mời thầu "ruột" của nhà thầu này.

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (KTHTĐT) phường Chánh Hiệp (TP HCM) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây dựng (Mã gói thầu: IB2500461209-00). Gói thầu thuộc dự án Nâng cấp BTNN và xây dựng HTTN đường ĐX 3 khu phố Chánh Lộc 3, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (nay thuộc phường Chánh Hiệp, TP HCM).

Nhà thầu duy nhất được chỉ định, tiết kiệm 2,31%

Theo tài liệu, gói thầu được tổ chức theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Ngày 16/10/2025, ông Nguyễn Lê Xuân, Phó Trưởng phòng KTHTĐT phường Chánh Hiệp, đã ký Quyết định số 36/QĐ-KTHTĐT phê duyệt chỉ định thầu cho Công ty TNHH Một Thành Viên Quang Khôi (MST: 3701108656).

Quyết định số 36/QĐ-KTHTĐT phê duyệt chỉ định thầu cho Công ty TNHH Một Thành Viên Quang Khôi. Nguồn: MSC

Giá trúng thầu là 1.794.731.000 đồng. Giá gói thầu (dự toán) được duyệt tại Quyết định 36/QĐ-KTHTĐT là 1.837.260.625 đồng. Như vậy, tỷ lệ tiết kiệm đạt 2,31% so với dự toán. Dữ liệu kết quả đấu thầu cũng cho thấy, Công ty Quang Khôi là nhà thầu duy nhất tham gia và trúng gói thầu này.

Việc chỉ định thầu cho Công ty Quang Khôi được dựa trên Tờ trình số 758/TTr-GRE ngày 15/10/2025 của đơn vị Tư vấn quản lý dự án. Đơn vị tư vấn quản lý dự án này được xác định tại Quyết định 170/QĐ-UBND (phê duyệt dự án) là Công ty TNHH Công nghệ Xây dựng Greencom.

Điều này đặt ra một nghi vấn đáng chú ý về mối quan hệ giữa nhà thầu trúng thầu và đơn vị tư vấn, bởi theo dữ liệu lịch sử đấu thầu, Công ty TNHH Công nghệ Xây dựng Greencom chính là bên mời thầu/chủ đầu tư "ruột" lớn nhất của Công ty Quang Khôi.

Hồ sơ "quen mặt": Trúng 83/101 gói, tiết kiệm trung bình 0,89%

Công ty TNHH MTV Quang Khôi (Công ty Quang Khôi) có mã số doanh nghiệp 3701108656, do ông Bùi Duy Khang làm Chủ tịch kiêm Giám đốc. Sau đợt sáp nhập đơn vị hành chính, công ty có địa chỉ mới tại Phường Chánh Hiệp, TP HCM.

Dữ liệu đấu thầu cho thấy một hồ sơ đấu thầu ấn tượng của doanh nghiệp này. Tính đến nay, Công ty Quang Khôi đã tham gia 101 gói thầu, trong đó trúng 83 gói, trượt 17 gói và 1 gói bị huỷ. Tỷ lệ trúng thầu đạt mức 82,18%. Tổng giá trị trúng thầu (cả độc lập và liên danh) là 202.739.899.023 đồng.

Một chỉ số đáng lưu ý là hiệu quả kinh tế. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của Công ty Quang Khôi là 99,11%. Điều này đồng nghĩa với việc tỷ lệ tiết kiệm trung bình qua các gói thầu mà doanh nghiệp này trúng chỉ đạt 0,89%.

Hoạt động của Công ty Quang Khôi tập trung gần như tuyệt đối tại địa bàn tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc TP Hồ Chí Minh.

Tỷ lệ trúng 100% tại nhiều bên mời thầu "ruột"

Sự "quen mặt" của Công ty Quang Khôi được thể hiện rõ nét qua mối quan hệ với một số bên mời thầu/chủ đầu tư cố định. Quay lại với Công ty TNHH Công nghệ Xây dựng Greencom (đơn vị tư vấn tại gói thầu mới nhất), đây là bên mời thầu Công ty Quang Khôi có quan hệ dày đặc nhất. Công ty Quang Khôi đã tham gia 40 gói thầu do Greencom mời, và trúng tới 29 gói.

Bên cạnh đó, Công ty Quang Khôi còn đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối (100%) tại nhiều đơn vị khác:

Tại Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Phước Tấn: Tham gia 8 gói, trúng cả 8 gói.

Tại Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Đặng Phú Hào: Tham gia 6 gói, trúng cả 6 gói.

Tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Công Nghệ Mới: Tham gia 4 gói, trúng cả 4 gói.

Tại UBND phường Tân An: Tham gia 4 gói, trúng cả 4 gói.

Ngoài ra, tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thủ Dầu Một (cũ), Công ty Quang Khôi cũng trúng 9 trên 11 gói đã tham gia.

Chỉ tính riêng trong năm 2025, Công ty Quang Khôi đã tham gia 35 gói thầu và được công bố trúng 27 gói, tiếp tục duy trì tỷ lệ trúng thầu ở mức cao (77,14%).

Cần đảm bảo cạnh tranh và minh bạch

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) được ban hành với mục tiêu cốt lõi là tăng cường tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Nghị định 214/2025/NĐ-CP cũng quy định rất chặt chẽ các điều kiện áp dụng hình thức chỉ định thầu.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) cho rằng: "Việc một nhà thầu liên tục trúng thầu tại một chủ đầu tư, hay việc đơn vị tư vấn quản lý dự án lại có mối quan hệ 'truyền thống' (với tư cách bên mời thầu) với nhà thầu trúng thầu, là những dấu hiệu cần được các cơ quan quản lý nhà nước xem xét. Pháp luật về đấu thầu nghiêm cấm các hành vi thông thầu, 'quân xanh quân đỏ', hoặc tạo lợi thế cho một nhà thầu nhất định, làm giảm tính cạnh tranh của gói thầu".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh: "Mục tiêu của đấu thầu là tiết kiệm, hiệu quả. Tỷ lệ tiết kiệm trung bình 0,89% là một con số rất thấp, đặt ra câu hỏi về việc xây dựng giá gói thầu, giá dự toán đã thực sự sát với thị trường hay chưa. Đặc biệt trong các gói chỉ định thầu, vai trò thẩm định giá, đảm bảo hiệu quả kinh tế của chủ đầu tư và cơ quan tư vấn là cực kỳ quan trọng".

Với việc Công ty Quang Khôi trúng thầu với tư cách là nhà thầu duy nhất được chỉ định, theo đề nghị của một đơn vị tư vấn "quen thuộc", cùng lịch sử trúng thầu dày đặc với tỷ lệ tiết kiệm thấp, dư luận đặt câu hỏi về tính minh bạch và hiệu quả kinh tế thực sự của các gói thầu này.