Chỉ định thầu tại xã Ninh Điền: Góc nhìn hiệu quả và trách nhiệm giải trình [Kỳ 2]

Quá trình chỉ định thầu xây lắp cho Công ty Lê Quốc Vinh tại xã Ninh Điền ghi nhận sự tuân thủ quy định pháp luật, song đòi hỏi cao hơn về tối ưu hóa nguồn vốn ngân sách.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phòng Kinh tế xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh đã thực hiện chỉ định thầu đối với các gói thầu thi công xây dựng thuộc hai dự án lắp bổ sung đèn chiếu sáng công cộng. Cả hai gói thầu đều được Công ty TNHH MTV Lê Quốc Vinh thực hiện, với giá trúng thầu thấp hơn giá dự toán 1%.

Hai gói thầu cùng có tỷ lệ tiết kiệm 1%

Tại dự án Lắp bổ sung đèn chiếu sáng công cộng trên tuyến từ cầu Bến Sỏi đến hải quan Phước Tân xã Ninh Điền, Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 211/QĐ-PKT ngày 16/07/2026 do Trưởng phòng Kinh tế xã Ninh Điền Nguyễn Minh Lý ký, xác định giá dự toán Gói thầu số 02: Thi công xây dựng là 1.535.066.555 đồng.

Đến ngày 23/07/2026, Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu số 216a/QĐ-PKT phê duyệt Công ty TNHH MTV Lê Quốc Vinh trúng thầu với giá 1.519.715.000 đồng.

So với giá dự toán, giá trúng thầu giảm 15.351.555 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 1%.

Tại dự án Lắp bổ sung đèn chiếu sáng công cộng trên tuyến đường ĐT 796 xã Ninh Điền (đoạn từ cây xăng số 75 đến cầu Bàu Quan), Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 210/QĐ-PKT ngày 16/07/2026 xác định giá dự toán Gói thầu số 02: Thi công xây dựng là 1.995.468.085 đồng.

Theo Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu số 214a/QĐ-PKT ngày 23/07/2026, Công ty TNHH MTV Lê Quốc Vinh tiếp tục được chỉ định trúng thầu với giá 1.975.513.000 đồng.

Mức chênh lệch giữa giá dự toán và giá trúng thầu là 19.955.085 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 1%.

Như vậy, theo các quyết định được công bố, hai gói thầu có giá dự toán lần lượt hơn 1,535 tỷ đồng và gần 1,995 tỷ đồng. Cả hai đều được chỉ định cho cùng một nhà thầu và đều có mức giảm giá tương ứng 1% so với giá dự toán.

Nguồn: MSC

Cần nhìn từ yêu cầu hiệu quả sử dụng vốn

Theo hồ sơ, hai gói thầu thuộc hai dự án lắp bổ sung hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường khác nhau tại xã Ninh Điền. Các quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đều được ban hành ngày 16/07/2026, trong khi quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu được ban hành ngày 23/07/2026.

Về quy định áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu, Khoản 4 Điều 78 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định về trường hợp áp dụng chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 02 tỷ đồng.

Việc hai gói thầu nêu trên có giá dự toán dưới 02 tỷ đồng là một trong những dữ liệu cần được đặt trong bối cảnh quy định về hình thức lựa chọn nhà thầu và các yêu cầu liên quan đến quản lý, sử dụng vốn đầu tư công.

Bên cạnh đó, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính đều đặt ra yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác đấu thầu, thực hành tiết kiệm và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn nhà nước.

Trong trường hợp áp dụng chỉ định thầu, việc thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và xác định giá trúng thầu vẫn cần tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, đồng thời bảo đảm hiệu quả kinh tế và sử dụng tiết kiệm nguồn vốn.

Với hai gói thầu tại xã Ninh Điền, các số liệu thể hiện giá trúng thầu thấp hơn giá dự toán lần lượt 15.351.555 đồng và 19.955.085 đồng, cùng tương ứng mức tiết kiệm 1%. Đây là những dữ liệu được thể hiện trong các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và có thể được sử dụng để đánh giá hiệu quả kinh tế của quá trình lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.