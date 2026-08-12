Gói thầu Đường ĐH.823 tại Tây Ninh tiết kiệm 0,25%, một nhà thầu bị loại [Kỳ 1]

Gói thầu thi công Đường ĐH.823, SNO.12 tại xã Tân Hòa có giá hơn 6,6 tỷ, tiết kiệm ngân sách khoảng 16,56 triệu. Đáng chú ý, trong 2 nhà thầu tham dự, một doanh nghiệp bị loại ngay ở bước đánh giá kỹ thuật.

Gói thầu thi công xây dựng thuộc công trình Đường ĐH.823, SNO.12 tại xã Tân Hòa, tỉnh Tây Ninh có giá dự toán hơn 6,63 tỷ đồng. Sau quá trình lựa chọn nhà thầu qua mạng, giá trúng thầu giảm 16,56 triệu đồng, tương đương 0,25%.

Theo tài liệu thu thập của Báo Tri thức và Cuộc sống, Phòng Kinh tế xã Tân Hòa, tỉnh Tây Ninh vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu Thi công xây dựng thuộc công trình giao thông nông thôn Đường ĐH.823, SNO.12 triển khai trong năm 2026.

Theo Quyết định số 838/QĐ-PKT ngày 28/07/2026, do Trưởng phòng Kinh tế xã Tân Hòa Lương Hiền Thảo ký, đơn vị được phê duyệt trúng thầu là Công ty TNHH Tăng Việt Thắng, mã số thuế 3901273015, có trụ sở tại Phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh; người đại diện theo pháp luật là ông Trần Thanh Việt.

Hồ sơ công khai cho thấy giá dự toán gói thầu được duyệt là 6.635.560.341 đồng, trong khi giá trúng thầu của Công ty TNHH Tăng Việt Thắng là 6.619.000.522 đồng.

Như vậy, giá trúng thầu thấp hơn giá dự toán 16.559.819 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,25%.

Gói thầu có mã số TBMT IB2600354856, thực hiện trong thời gian 180 ngày, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ kết hợp ngân sách xã.

Trước đó, kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 683/QĐ-PKT ngày 02/07/2026. Hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT) được phê duyệt theo Quyết định số 755/QĐ-PKT ngày 08/07/2026 của Phòng Kinh tế xã Tân Hòa.

Nguồn: MSC

Hai nhà thầu tham dự, một hồ sơ không đạt yêu cầu kỹ thuật

Theo Biên bản mở thầu qua mạng, gói thầu có 2 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT), gồm Công ty TNHH Tăng Việt Thắng và Công ty TNHH MTV Xây dựng An Hồng Nguyên, mã số thuế 3901131123.

Kết quả đánh giá E-HSDT cho thấy Công ty TNHH MTV Xây dựng An Hồng Nguyên không được tiếp tục đánh giá do không đáp ứng yêu cầu tại bước đánh giá kỹ thuật.

Cụ thể, theo báo cáo đánh giá E-HSDT do Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam, mã số thuế 3901185566, thực hiện, hồ sơ của Công ty TNHH MTV Xây dựng An Hồng Nguyên bị đánh giá không đạt với lý do: “Không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về phương án biện pháp thi công”.

Sau khi hồ sơ của Công ty TNHH MTV Xây dựng An Hồng Nguyên không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, Công ty TNHH Tăng Việt Thắng là nhà thầu được tiếp tục đánh giá và được phê duyệt trúng thầu với giá 6.619.000.522 đồng.

Như vậy, kết quả lựa chọn nhà thầu được công bố cho thấy gói thầu có 2 nhà thầu tham dự nhưng chỉ một hồ sơ đáp ứng yêu cầu để được xem xét lựa chọn ở bước tiếp theo.

Cần đối chiếu tiêu chí E-HSMT với kết quả đánh giá

Từ các dữ liệu nêu trên, tỷ lệ tiết kiệm của gói thầu là 0,25%, với giá trúng thầu thấp hơn giá dự toán 16.559.819 đồng.

Trao đổi về góc độ pháp lý và quản lý đầu tư công, Luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP HCM, cho rằng tỷ lệ tiết kiệm là một trong những chỉ số có thể được xem xét khi đánh giá hiệu quả kinh tế của quá trình lựa chọn nhà thầu.

Theo luật sư, các quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, cùng Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, đặt ra các yêu cầu về cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong hoạt động đấu thầu.

Đối với trường hợp gói thầu Đường ĐH.823, SNO.12, việc một trong hai nhà thầu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khiến hồ sơ không được tiếp tục đánh giá là nội dung cần được đối chiếu với các tiêu chí, yêu cầu cụ thể đã được quy định trong E-HSMT.

Theo khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu, việc xây dựng hồ sơ mời thầu phải bảo đảm các yêu cầu theo quy định pháp luật, trong đó có nguyên tắc không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu.

Do đó, để đánh giá đầy đủ tính cạnh tranh của một cuộc thầu, cần xem xét đồng thời các nội dung trong E-HSMT, yêu cầu về phương án và biện pháp thi công, hồ sơ dự thầu của từng nhà thầu cũng như căn cứ cụ thể mà tổ chuyên gia sử dụng khi đánh giá đạt hoặc không đạt.

Bên cạnh đó, tại điểm b khoản 2 Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công, cơ quan quản lý khuyến khích chủ đầu tư chủ động đàm phán, thương thảo để nhà thầu giảm giá trong quá trình hoàn thiện hợp đồng đối với các trường hợp đấu thầu rộng rãi, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách.

Với gói thầu Thi công xây dựng thuộc công trình Đường ĐH.823, SNO.12, các dữ liệu công khai hiện thể hiện giá dự toán 6.635.560.341 đồng, giá trúng thầu 6.619.000.522 đồng, mức chênh lệch 16.559.819 đồng, tương đương 0,25%. Hồ sơ cũng ghi nhận có 2 nhà thầu dự thầu, trong đó Công ty TNHH MTV Xây dựng An Hồng Nguyên không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về phương án biện pháp thi công, còn Công ty TNHH Tăng Việt Thắng được phê duyệt trúng thầu.

Việc đánh giá tính phù hợp của kết quả lựa chọn nhà thầu cần được đặt trên cơ sở các tiêu chí đã được phê duyệt, hồ sơ dự thầu thực tế và quy định pháp luật hiện hành.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

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