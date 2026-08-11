[INFOGRAPHIC] Vì sao Hà Nội vẫn duy trì nắng nóng?

Do ảnh hưởng của rìa cơn bão Dolphin kết hợp với trường phân kỳ gió trên cao, Hà Nội trời tiếp tục nắng nóng gay gắt.
Mẫu xe tay ga Lambretta J200 2026 mới vừa chính thức tái xuất với phong cách hoài cổ ấn tượng, hồi sinh dòng J-Series huyền thoại thập niên 60.
UBND xã Trung Giã (Hà Nội) đã cưỡng chế các bến bãi, cảng vật liệu trái phép, siết chặt công tác quản lý nhà nước về đất đai.
Do tin tưởng, ông N.T.L. và bà P.T.K.H. đã cho H’Siôn vay số tiền 9,92 tỷ đồng. Hiện đối tượng vay không trả nợ và đã đi khỏi địa phương không liên lạc được.
Một người đàn ông mặc áo nhà chùa có hành vi dùng roi đánh liên tiếp một cháu bé khiến dư luận bức xúc. Sự việc xảy ra tại chùa Bầu, phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ.
Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hải Phòng vừa đấu tranh triệt phá ổ nhóm đối tượng hình sự núp bóng doanh nghiệp phạm tội do Nguyễn Văn Nam cầm đầu.
Sáng 11/8, Công an Phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) cho biết, một nhóm thanh thiếu niên đã chuẩn bị xe máy, hung khi để gây rối đã được ngăn chặn kịp thời.
Clip ghi cảnh một nhóm người vây đánh cô gái và nam thanh niên giữa phố Hà Nội lan truyền trên mạng xã hội khiến công an vào cuộc xác minh.
Do mưa lớn kéo dài khiến 13 điểm ngầm, tràn tại các xã miền núi phía Nam tỉnh Quảng Trị bị ngập lụt, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng.
Chính sách mới của Hà Nội gồm miễn phí sách, hỗ trợ chi phí và chăm sóc sức khỏe cho học sinh, dự kiến thực hiện từ năm học 2026-2027.
Sau khi đêm nhạc “Về đây bốn cánh chim trời” bị hủy khi hàng nghìn khán giả đã có mặt, nữ giám đốc Nguyễn Thị Thu Hà chính thức bị đưa ra xét xử.
Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, Đội quy tập vừa tìm thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại rãnh mộ thứ hai ở Công viên Lê Thị Riêng.
Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo số 140-TB/VPTW ngày 8/8/2026 thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Kỳ họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.
Nhiều ngành của Đại học Quốc gia Hà Nội có điểm chuẩn trên 27, đặc biệt Trường Đại học Ngoại ngữ dẫn đầu khi ngành Sư phạm tiếng Anh lấy 28,12 điểm.
Ở bậc đại học, điểm chuẩn của 23 trường quân đội năm nay dao động từ 21,5 đến 29,76 điểm, cao nhất tại Học viện Quân y và Học viện Khoa học quân sự.
Trường Đại học Y Hà Nội kỷ luật cảnh cáo đối với 2 sinh viên vì những phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội.
Đang ngồi sát đường ray quay tàu hỏa, cô gái bất ngờ bị đoàn tàu va vào tay khiến điện thoại văng xa, CSGT Hà Nội vào cuộc xác minh.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án, khởi tố ba bị can để điều tra về tội mua bán người dưới 16 tuổi, xảy ra tại quán karaoke trên địa bàn tỉnh.
Đang “mở tiệc” ma tuý tại khách sạn HP (phường Thành Sen), nhóm đối tượng bất ngờ bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang.
Đoạn clip ghi cảnh ô tô và xe máy liên tục tạt đầu, chặn đường rồi xảy ra va chạm trên phố Trần Phú, Hà Nội đang được CSGT xác minh.
Từ 1/8/2026, nhiều hành vi vi phạm trong phòng, chống dịch bệnh động vật bị xử phạt theo Nghị định 204/2026/NĐ-CP.
Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố 21 bị can liên quan đường dây bán sản phẩm “Xương khớp bà Sáu”, cắt ghép hình ảnh người nổi tiếng, quảng cáo sai lệch về công dụng.