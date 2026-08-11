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[INFOGRAPHIC] Vì sao Hà Nội vẫn duy trì nắng nóng?

Xã hội

[INFOGRAPHIC] Vì sao Hà Nội vẫn duy trì nắng nóng?

Do ảnh hưởng của rìa cơn bão Dolphin kết hợp với trường phân kỳ gió trên cao, Hà Nội trời tiếp tục nắng nóng gay gắt.

Thiên Anh
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#Hà Nội #nắng nóng #bão Dolphin #thời tiết #khí hậu #nắng gay gắt

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