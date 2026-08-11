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Cụm quân Dnepr của Nga bắt đầu trận chiến giành Orekhiv

Quân sự - Thế giới

Cụm quân Dnepr của Nga bắt đầu trận chiến giành Orekhiv

Quân đội Nga đang tấn công dồn dập vào thị trấn Orekhiv, điểm xuất phát cuộc phản công mùa hè năm 2023 của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Tiến Minh
Kênh ZOV Military đưa tin, tình trạng sụp đổ hệ thống phòng thủ của Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU), tại khu vực sườn phía tây tại khu vực Orekhiv đang được ghi nhận. Hiện quân đội Nga (RFAF) đã tiến khá xa, chỉ còn cách thành phố Orekhiv chừng 2km và chiếm giữ các vị trí mới trên những tuyến đường tiếp cận phía tây Mala Tokmachka.
Kênh ZOV Military đưa tin, tình trạng sụp đổ hệ thống phòng thủ của Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU), tại khu vực sườn phía tây tại khu vực Orekhiv đang được ghi nhận. Hiện quân đội Nga (RFAF) đã tiến khá xa, chỉ còn cách thành phố Orekhiv chừng 2km và chiếm giữ các vị trí mới trên những tuyến đường tiếp cận phía tây Mala Tokmachka.
Trong khi đó, kênh Military Summary cho rằng, quân Nga đã tiến đến cách thành phố 3km và chiếm giữ vị trí mới trên các tuyến đường tiếp cận phía tây Mala Tokmachka. Hiện khu vực mà RFAF vừa chiếm, nằm trong một công trình đường sắt phía nam khu đô thị và trong các khu dân cư, nhưng đã bị hỏa lực quân Ukraine ngăn chặn dữ dội.
Trong khi đó, kênh Military Summary cho rằng, quân Nga đã tiến đến cách thành phố 3km và chiếm giữ vị trí mới trên các tuyến đường tiếp cận phía tây Mala Tokmachka. Hiện khu vực mà RFAF vừa chiếm, nằm trong một công trình đường sắt phía nam khu đô thị và trong các khu dân cư, nhưng đã bị hỏa lực quân Ukraine ngăn chặn dữ dội.
Theo hình ảnh định vị địa lý, lực lượng Nga đã tiến 3 km về phía tây của Malaya Tokmachka và chiếm giữ các vị trí mới trên đường tiếp cận Orekhiv. Theo một số nguồn tin của Ukraine, cho biết quân Nga thậm chí đã chọc thủng "pháo đài" này.
Theo hình ảnh định vị địa lý, lực lượng Nga đã tiến 3 km về phía tây của Malaya Tokmachka và chiếm giữ các vị trí mới trên đường tiếp cận Orekhiv. Theo một số nguồn tin của Ukraine, cho biết quân Nga thậm chí đã chọc thủng "pháo đài" này.
Theo một số kênh của Ukraine, bước đột phá của lực lượng Nga, xảy ra sau khi Bộ Tổng tham mưu AFU rút nhiều đơn vị khỏi hướng này và chuyển họ đến khu vực ngã ba giữa tỉnh Donetsk – Dnepropetrovsk – Zaporozhye, nơi tác chiến của Cụm quân phía Đông RFAF.
Theo một số kênh của Ukraine, bước đột phá của lực lượng Nga, xảy ra sau khi Bộ Tổng tham mưu AFU rút nhiều đơn vị khỏi hướng này và chuyển họ đến khu vực ngã ba giữa tỉnh Donetsk – Dnepropetrovsk – Zaporozhye, nơi tác chiến của Cụm quân phía Đông RFAF.
Những thông tin từ tỉnh Zaporizhzhia, cho biết quân Nga đã chiếm được một lượng lãnh thổ Ukraine kỷ lục chỉ trong một ngày. Lãnh thổ này trải rộng khoảng 50-55 km vuông về phía tây Orekhiv, từ Nesteryanka ở phía nam đến Pavlovka ở phía bắc.
Những thông tin từ tỉnh Zaporizhzhia, cho biết quân Nga đã chiếm được một lượng lãnh thổ Ukraine kỷ lục chỉ trong một ngày. Lãnh thổ này trải rộng khoảng 50-55 km vuông về phía tây Orekhiv, từ Nesteryanka ở phía nam đến Pavlovka ở phía bắc.
Trang Topwar của Nga đưa tin, sau khi lực lượng không quân chiến thuật Nga sử dụng bom UMPK dữ dội ở mặt trận Zaporozhye, khiến quân Ukraine chịu tổn thất lớn về quân số và vũ khí trang bị, buộc phải bỏ lại sườn phải của tuyến phòng thủ Orekhiv.
Trang Topwar của Nga đưa tin, sau khi lực lượng không quân chiến thuật Nga sử dụng bom UMPK dữ dội ở mặt trận Zaporozhye, khiến quân Ukraine chịu tổn thất lớn về quân số và vũ khí trang bị, buộc phải bỏ lại sườn phải của tuyến phòng thủ Orekhiv.
Hiện tại, cuộc rút lui của lực lượng này, bao gồm tàn dư của hai lữ đoàn, trong đó có một lữ đoàn cơ giới, vẫn đang tiếp diễn. Tận dụng cơ hội trên, các trắc thủ điều khiển UAV FPV của Nga đang nhắm mục tiêu vào các đơn vị Ukraine đang rút lui, biến các con đường rút lui, thành con đường tử thần.
Hiện tại, cuộc rút lui của lực lượng này, bao gồm tàn dư của hai lữ đoàn, trong đó có một lữ đoàn cơ giới, vẫn đang tiếp diễn. Tận dụng cơ hội trên, các trắc thủ điều khiển UAV FPV của Nga đang nhắm mục tiêu vào các đơn vị Ukraine đang rút lui, biến các con đường rút lui, thành con đường tử thần.
Các cuộc tấn công của Nga, hiện đang được thực hiện tại khu vực Pavlivka, phía bắc Shcherbaki và Malye Shcherbaki. Về cơ bản, sườn phòng thủ của Ukraine ở hướng tây Orekhiv đã sụp đổ. Nếu quân Nga duy trì áp lực tiến công như vừa qua, tuyến đường tiếp tế phía tây cho lực lượng Ukraine ở Orekhiv có thể bị cắt đứt.
Các cuộc tấn công của Nga, hiện đang được thực hiện tại khu vực Pavlivka, phía bắc Shcherbaki và Malye Shcherbaki. Về cơ bản, sườn phòng thủ của Ukraine ở hướng tây Orekhiv đã sụp đổ. Nếu quân Nga duy trì áp lực tiến công như vừa qua, tuyến đường tiếp tế phía tây cho lực lượng Ukraine ở Orekhiv có thể bị cắt đứt.
Việc tuyến đường T0408 tiếp tế tới Orekhiv từ phía đông, đã bị quân Nga cắt đứt ở Lyubitske, điều này có thể dẫn đến lực lượng Ukraine ở khu vực phòng thủ Orekhiv bị bao vây toàn diện. Trong khi đó có thông tin, quân Nga đã phong tỏa tuyến đường Pavlograd-Orekhov.
Việc tuyến đường T0408 tiếp tế tới Orekhiv từ phía đông, đã bị quân Nga cắt đứt ở Lyubitske, điều này có thể dẫn đến lực lượng Ukraine ở khu vực phòng thủ Orekhiv bị bao vây toàn diện. Trong khi đó có thông tin, quân Nga đã phong tỏa tuyến đường Pavlograd-Orekhov.
Hôm nay, nhiều thông tin đã xác nhận rằng, quân Nga đã đảo ngược những thắng lợi gần đây của Ukraine ở phía đông bắc tỉnh Zaporizhzhia, trong đó có việc họ tái chiếm làng Lyubitske. Cùng với ngôi làng này, quân Ukraine cũng mất quyền kiểm soát một đoạn đường cao tốc Pavlohrad-Novonikolayevka-Orekhov.
Hôm nay, nhiều thông tin đã xác nhận rằng, quân Nga đã đảo ngược những thắng lợi gần đây của Ukraine ở phía đông bắc tỉnh Zaporizhzhia, trong đó có việc họ tái chiếm làng Lyubitske. Cùng với ngôi làng này, quân Ukraine cũng mất quyền kiểm soát một đoạn đường cao tốc Pavlohrad-Novonikolayevka-Orekhov.
Vào tháng 6, khi AFU tái chiếm được Lyubitske, đã coi đây là một thành công đáng kể, với mục tiêu "tiếp theo là tái chiếm Huliaipole". Tuy nhiên, quân Nga đã nhanh chóng củng cố lực lượng, tiến hành chiến dịch phản công, tái chiếm lại Lyubitske và tiến đến các vị trí mới gần làng Obshche ở phía tây.
Vào tháng 6, khi AFU tái chiếm được Lyubitske, đã coi đây là một thành công đáng kể, với mục tiêu "tiếp theo là tái chiếm Huliaipole". Tuy nhiên, quân Nga đã nhanh chóng củng cố lực lượng, tiến hành chiến dịch phản công, tái chiếm lại Lyubitske và tiến đến các vị trí mới gần làng Obshche ở phía tây.
Việc quân Nga tiếp tục cắt đứt con đường T0408, sẽ phong tỏa tuyến đường tiếp tế phía đông của quân đồn trú Orekhiv của Ukraine. Giờ đây, tướng Drapatoy sẽ phải vắt óc suy nghĩ, để có thể ngăn chặn các đòn tấn công “chậm nhưng chắc” của RFAF ở mặt trận Zaporizhzhia.
Việc quân Nga tiếp tục cắt đứt con đường T0408, sẽ phong tỏa tuyến đường tiếp tế phía đông của quân đồn trú Orekhiv của Ukraine. Giờ đây, tướng Drapatoy sẽ phải vắt óc suy nghĩ, để có thể ngăn chặn các đòn tấn công “chậm nhưng chắc” của RFAF ở mặt trận Zaporizhzhia.
Để mở lại con đường, tướng Drapati phải một lần nữa, như người tiền nhiệm của ông, tướng Syrsky đã làm, đó là huy động và triển khai lực lượng dự bị. Nhưng Bộ Tổng tham mưu AFU cũng đang rất cần những lực lượng dự bị này, để cố gắng đảo ngược tình thế ở một số khu vực khác, bao gồm Dobropillya, Kramatorsk, Velykyi Burluk, Kupyansk và Severosumsk. Cho đến nay, họ vẫn chưa thể giải quyết được vấn đề này.
Để mở lại con đường, tướng Drapati phải một lần nữa, như người tiền nhiệm của ông, tướng Syrsky đã làm, đó là huy động và triển khai lực lượng dự bị. Nhưng Bộ Tổng tham mưu AFU cũng đang rất cần những lực lượng dự bị này, để cố gắng đảo ngược tình thế ở một số khu vực khác, bao gồm Dobropillya, Kramatorsk, Velykyi Burluk, Kupyansk và Severosumsk. Cho đến nay, họ vẫn chưa thể giải quyết được vấn đề này.
Tân Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, tướng Mykhailo Drapatiy, chỉ trong 10 ngày cầm quân, ông đã để mất khoảng 300 km vuông lãnh thổ và các khu dân cư ở ít nhất bốn khu vực Donetsk, Sumy, Kharkiv và tỉnh Zaporizhzhia. https://topwar.ru/287703-fiksiruetsja-obrushenie-zapadnogo-flanga-oborony-vsu-v-rajone-orehova.html https://svpressa.ru/war21/article/526578/ https://topwar.ru/287313-vs-rf-pererezali-dorogu-pavlograd-orehov.html
Tân Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, tướng Mykhailo Drapatiy, chỉ trong 10 ngày cầm quân, ông đã để mất khoảng 300 km vuông lãnh thổ và các khu dân cư ở ít nhất bốn khu vực Donetsk, Sumy, Kharkiv và tỉnh Zaporizhzhia. https://topwar.ru/287703-fiksiruetsja-obrushenie-zapadnogo-flanga-oborony-vsu-v-rajone-orehova.html https://svpressa.ru/war21/article/526578/ https://topwar.ru/287313-vs-rf-pererezali-dorogu-pavlograd-orehov.html
Tiến Minh
#Orikhiv #Zaporizhzhia #Nga tấn công Zaporizhzhia #tướng Drapatiy

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