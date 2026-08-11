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Bạn đọc - Phản biện

Xây lắp Cường Thanh trúng gói thầu 4,8 tỷ tại xã Xuân Đông, tiết kiệm chưa tới 1% [Kỳ 1]

Trúng gói thầu xây lắp hơn 4,8 tỷ đồng tại xã Xuân Đông với tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,91%, Xây lắp Cường Thanh tiếp tục nối dài chuỗi trúng thầu sát giá.

Đông Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Xuân Đông (TP Đồng Nai) vừa hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 (Xây lắp): Thi công xây dựng, di dời trụ điện hiện hữu và đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công, thuộc dự án Đường tổ 1, 2 ấp 10.

Trúng thầu sát giá sau khi đối thủ duy nhất bị loại

Gói thầu số 01 có giá gói thầu được phê duyệt là 4.844.074.000 đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Ngày 29/07/2026, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Xuân Đông Lê Thành Nhân đã ký Quyết định số 168/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây lắp Cường Thanh với giá trúng thầu 4.800.000.000 đồng. So với giá gói thầu, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt 44.074.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,91%. Gói thầu thực hiện theo hình thức hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 180 ngày.

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Quyết định số 168/QĐ-TTDVTH. (Nguồn MSC)

Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng (E-HSDT) cho thấy, gói thầu ghi nhận 2 nhà thầu nộp hồ sơ tham dự. Tuy nhiên, Liên danh xây dựng (gồm 2 thành viên) đã bị loại ngay từ bước đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT.

Nguyên nhân bị loại xuất phát từ lỗi kỹ thuật cơ bản: Thư bảo lãnh dự thầu số MD2619827088 do Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) - Chi nhánh TP HCM cấp không đúng mẫu bảo lãnh dành cho nhà thầu liên danh và ghi không đúng tên đơn vị thụ hưởng. Đáng chú ý, liên danh này đưa ra giá dự thầu lên tới 5.116.616.781 đồng, vượt giá gói thầu được duyệt 272.542.781 đồng.

Việc nhà thầu đối thủ bị loại vì lỗi thủ tục bảo lãnh và chào giá vượt trần đã giúp Công ty TNHH Xây lắp Cường Thanh trúng thầu.

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH Xây lắp Cường Thanh có trụ sở tại Số 260, Khu 6, Ấp 2, xã Định Quán, TP Đồng Nai. Dữ liệu hoạt động đấu thầu hiển thị doanh nghiệp này đã tham gia 79 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 50 gói, trượt 22 gói, 5 gói chưa có kết quả và 2 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt khoảng 259.255.912.301 đồng, trong đó giá trị trúng thầu với vai trò độc lập đạt xấp xỉ 57.911.434.000 đồng.

Nhà thầu tham gia một số gói thầu của các đơn vị tư vấn như: Tại Gói thầu số 01 nêu trên, đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Anh Dũng; đơn vị thẩm định là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Trần Anh (theo Báo cáo thẩm định số 02/BCTĐ-TA/2026 ngày 29/07/2026).

Lịch sử đấu thầu ghi nhận, tại các gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Anh Dũng làm bên mời thầu, Xây lắp Cường Thanh đã tham gia 17 gói và trúng tới 15 gói, với tổng giá trị trúng thầu xấp xỉ 89,09 tỷ đồng.

Tương tự, tại các gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Trần Anh làm đơn vị tư vấn thẩm định hoặc mời thầu, Xây lắp Cường Thanh tham gia 10 gói và trúng cả 10 gói (tỷ lệ trúng tuyệt đối 100%), tổng giá trị trúng thầu xấp xỉ 31,48 tỷ đồng.

Riêng tại Chủ đầu tư Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Xuân Đông, Xây lắp Cường Thanh từng tham gia 2 gói thầu và trúng cả 2 gói với tổng giá trị xấp xỉ 14,3 tỷ đồng.

Yêu cầu đặt ra về hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công

Theo chuyên gia pháp lý Nguyễn Quốc Vũ, việc gói thầu tổ chức đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ có một nhà thầu đáp ứng kỹ thuật và trúng thầu với giá sát nút giá dự toán là diễn biến diễn ra khá phổ biến tại một số địa phương. Việc đối thủ bị loại bởi các lỗi hành chính như bảo lãnh thầu không đúng mẫu khiến tính cạnh tranh thực chất của cuộc thầu bị giảm sút.

Theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hoạt động lựa chọn nhà thầu phải tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Khi tỷ lệ tiết kiệm ở mức dưới 1%, dư luận và các cơ quan quản lý hoàn toàn có cơ sở để quan tâm đến tính tối ưu trong công tác lập dự toán, định giá gói thầu cũng như trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư trong việc quản lý nguồn vốn ngân sách.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2] Nhìn lại loạt gói thầu tiết kiệm nhỏ giọt của Xây lắp Cường Thanh tại TP Đồng Nai

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, XÂY LẮP

Điều 58 Luật Đấu thầu quy định các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: Phương pháp giá thấp nhất; Phương pháp giá đánh giá; Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Phương pháp giá thấp nhất thường áp dụng cho các gói thầu đơn giản, các yêu cầu về kỹ thuật, tài chính được quy định thành các tiêu chuẩn "đạt" hoặc "không đạt". Nhà thầu nào có hồ sơ đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và có mức giá thấp nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất.

Phương pháp giá đánh giá (thường dùng cho các gói thầu quy mô lớn) là phương pháp quy đổi các yếu tố về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và giá về cùng một mặt bằng giá để so sánh. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất là nhà thầu trúng thầu. Cuối cùng, phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá áp dụng cho các gói thầu công nghệ cao hoặc có tính chất đặc thù, trong đó điểm tổng hợp được tính theo tỷ trọng (thường kỹ thuật chiếm 70-80%, giá chiếm 20-30%).

Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hội đồng đánh giá (Tổ chuyên gia) phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu và phải chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả chấm thầu. Với sự hỗ trợ của công nghệ năm 2026, việc chấm thầu qua mạng giúp loại bỏ các sai sót thủ công và đảm bảo tính khách quan. Người dân và các nhà thầu có thể tra cứu biên bản mở thầu công khai để biết giá dự thầu của các đối thủ, từ đó giám sát được sự minh bạch trong khâu chấm thầu của chủ đầu tư.

#quy trình đấu thầu công khai #hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công #quy định về bảo lãnh dự thầu #thực trạng cạnh tranh trong đấu thầu #ảnh hưởng của lỗi thủ tục trong đấu thầu

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