Ngày 12/8, Quốc hội thảo luận về Vành đai 5 - Vùng Thủ đô

Ngày 12/8, Quốc hội tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI với nhiều nội dung liên quan đến đầu tư hạ tầng giao thông.

Sáng 12/8, Quốc hội thảo luận tại hội trường về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội và việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Sau phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Quốc hội tiếp tục thảo luận về các vấn đề quan trọng. Ảnh: Media Quốc hội.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận tại hội trường về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và việc thành lập thành phố Bắc Ninh. Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.