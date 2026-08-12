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Chính trị

Ngày 12/8, Quốc hội thảo luận về Vành đai 5 - Vùng Thủ đô

Ngày 12/8, Quốc hội tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI với nhiều nội dung liên quan đến đầu tư hạ tầng giao thông.

Thiên Tuấn

Sáng 12/8, Quốc hội thảo luận tại hội trường về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội và việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Sau phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

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Quốc hội tiếp tục thảo luận về các vấn đề quan trọng. Ảnh: Media Quốc hội.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận tại hội trường về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và việc thành lập thành phố Bắc Ninh. Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

#vành đai 5 #đường sắt #hải phòng #quảng ninh #quốc hội #nông nghiệp

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Ngày 6/8, Quốc hội xem xét thành lập hai thành phố mới

Ngày 6/8, Quốc hội tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ với nhiều nội dung quan trọng về lập pháp, đầu tư công và tổ chức chính quyền địa phương.

Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội sẽ nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình dự án Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án. Dự thảo nghị quyết này được xây dựng để thay thế Nghị quyết số 96/2019/QH14. Sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

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Quốc hội tiếp tục họp những nội dung quan trọng.
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Ngày mai, Quốc hội khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất

Sáng 3/8, Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất. Trong ngày làm việc đầu tiên, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến đối với 8 dự án luật.

Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 33 nội dung; trong đó, xem xét, thông qua 15 dự án luật, 4 dự án nghị quyết quy phạm pháp luật; cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác; xem xét, quyết định 7 nội dung về các vấn đề quan trọng của đất nước.

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Chuẩn bị khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.
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Quốc hội đồng ý thí điểm Luật sư công tại 8 bộ, 10 tỉnh, thành phố

Quốc hội thống nhất thực hiện thí điểm chế định Luật sư công tại 8 bộ, 10 tỉnh, thành phố từ 1/10/2026 đến ngày 30/9/2028.

Sáng 24/4, với 467/484 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 93,40%), Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về việc thí điểm thực hiện chế định Luật sư công. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ 1/10/2026 đến ngày 30/9/2028.

Về phạm vi điều chỉnh, phạm vi thí điểm, Nghị quyết này quy định thí điểm thực hiện chế định Luật sư công, gồm nguyên tắc hoạt động, tiêu chuẩn, phạm vi công việc, quyền và nghĩa vụ, quy trình giải quyết công việc và chế độ chính sách đối với luật sư công.

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