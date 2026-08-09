Lực lượng Houthi tấn công nhà máy lọc dầu ở Ả Rập Xê Út

Lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã tấn công vào một nhà máy lọc dầu Aramco ở thành phố Jazan, Ả Rập Xê Út.

AP đưa tin, sáng sớm ngày 9/8, Bộ Năng lượng Ả Rập Xê Út báo cáo về vụ cháy tại một cơ sở thuộc nhà máy lọc dầu Aramco, nhưng không có thương vong. Bộ cho biết, đám cháy đã được dập tắt nhưng không nêu rõ nguyên nhân.

Yahya Saree, người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi, sau đó tuyên bố họ đã nhắm mục tiêu vào một nhà máy lọc dầu của Aramco ở thành phố Jazan bằng máy bay không người lái.

Người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi, ông Yahya Saree. Ảnh: Iran Press.

"Cuộc tấn công này là để đáp trả việc máy bay không người lái của Ả Rập Xê Út xâm phạm không phận Yemen trên các tỉnh Hajjah và Saada", ông Yahya Saree nhấn mạnh.

Đây là vụ tấn công mới nhất bằng tên lửa và máy bay không người lái của lực lượng Houthi nhằm vào Ả Rập Xê Út và các tàu vận tải của nước này ở Biển Đỏ.

Một quan chức Chính phủ Yemen hôm 9/8 cho biết lực lượng Houthi cũng đã tấn công một cảng quan trọng trên Biển Đỏ.

"Lực lượng Houthi đã bắn tên lửa và máy bay không người lái vào cảng Mocha. Đây là một trong những cảng chính thuộc Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận, được cải tạo trong những năm gần đây để phục vụ vận chuyển hàng hóa tránh các cảng do lực lượng Houthi kiểm soát ở Hodeida", Fayed al-Noman, Trợ lý Thứ trưởng Bộ Thông tin Yemen, cho hay.

Tình trạng leo thang này khiến Yemen đứng trước nguy cơ tái bùng phát xung đột quy mô lớn lần đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn do Liên Hợp Quốc làm trung gian được thiết lập vào tháng 4/2022.

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