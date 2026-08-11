Vì sao đối thủ của liên danh Hoàng Mạnh Tú trượt gói thầu 9,5 tỷ ở Cần Đước?

Công ty Đại Huy Hoàng bị loại ngay bước đánh giá tính hợp lệ do bảo lãnh dự thầu chỉ có hiệu lực 120 ngày từ 13/7, thiếu 11 ngày so với yêu cầu của E-HSMT

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án xã Cần Đước, tỉnh Tây Ninh vừa hoàn tất lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu Xây lắp thuộc dự án Đường giao thông nông thôn ấp Bà Nghĩa đoạn từ đê bao đến Cầu Lớn.

Công trình nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa và kết nối giao thông liên ấp trên địa bàn xã Cần Đước.

Gói thầu có giá được phê duyệt 9.583.127.150 đồng, trong đó đã bao gồm chi phí dự phòng 456.339.388 đồng. Nguồn vốn thực hiện gồm ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã và nguồn vốn ngân sách xã.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu ban đầu được phê duyệt tại Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 25/06/2026. Sau đó, Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Cần Đước Võ Hoàng Vân ký Quyết định số 558/QĐ-BQLDA ngày 01/07/2026, điều chỉnh thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu sang quý III/2026.

Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) được phê duyệt tại Quyết định số 566/QĐ-BQLDA ngày 02/07/2026 và đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với mã E-TBMT IB2600338173.

Đến ngày 30/07/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Cần Đước Võ Hoàng Vân ký Quyết định số 656/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Theo quyết định, Liên danh thi công Đường giao thông nông thôn ấp Bà Nghĩa đoạn từ đê bao đến Cầu Lớn, gồm Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Hoàng Mạnh Tú và Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Hưng Vạn Phát, được lựa chọn thực hiện gói thầu.

Giá trúng thầu sau thương thảo là 8.915.400.000 đồng; giá dự thầu sau giảm giá được ghi nhận ở mức 8.915.410.953 đồng.

So với giá gói thầu 9.583.127.150 đồng, giá trúng thầu thấp hơn 667.727.150 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 6,97%.

Nguồn: MSC

Một nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về hiệu lực bảo đảm dự thầu

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 208D/BCĐGHSDT ngày 28/07/2026 do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại TTNT lập, tại thời điểm đóng, mở thầu ngày 24/07/2026, có 2 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu.

Hai đơn vị gồm Liên danh thi công Đường giao thông nông thôn ấp Bà Nghĩa đoạn từ đê bao đến Cầu Lớn và Công ty TNHH Xây dựng Đại Huy Hoàng.

Kết quả đánh giá tính hợp lệ cho thấy hồ sơ của Công ty TNHH Xây dựng Đại Huy Hoàng được đánh giá Không Đạt và không được tiếp tục đánh giá ở các bước tiếp theo.

Theo báo cáo, nguyên nhân liên quan đến thư bảo đảm dự thầu số MD2619123879 ngày 10/07/2026 do Công ty TNHH Xây dựng Đại Huy Hoàng cung cấp.

Cụ thể, E-HSMT yêu cầu bảo đảm dự thầu có hiệu lực tối thiểu 120 ngày kể từ thời điểm đóng thầu. Do thời điểm đóng thầu sau gia hạn là ngày 24/07/2026, thời hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu theo yêu cầu phải kéo dài ít nhất đến ngày 21/11/2026.

Trong khi đó, văn bản bảo lãnh ngân hàng do Công ty TNHH Xây dựng Đại Huy Hoàng cung cấp ghi thời hạn hiệu lực 120 ngày kể từ ngày 13/07/2026, tương ứng đến ngày 10/11/2026.

Như vậy, theo nội dung báo cáo đánh giá E-HSDT, thời hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu do nhà thầu cung cấp không đáp ứng thời hạn được quy định trong E-HSMT.

Do không đáp ứng yêu cầu về tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu, hồ sơ của Công ty TNHH Xây dựng Đại Huy Hoàng không được chuyển sang đánh giá các nội dung tiếp theo về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính.

Kết quả lựa chọn nhà thầu sau đó được Ban Quản lý dự án xã Cần Đước phê duyệt tại Quyết định số 656/QĐ-BQLDA ngày 30/07/2026.

Năng lực nhà thầu

Theo dữ liệu được cung cấp, Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Hoàng Mạnh Tú có mã số doanh nghiệp vn1102029803, địa chỉ tại số 779, Ấp 1, xã Tân Lân, tỉnh Tây Ninh; người đại diện pháp luật là Phạm Bá Thương.

Doanh nghiệp tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ năm 2024. Tính theo lịch sử hoạt động đấu thầu được cung cấp, công ty đã tham gia 12 gói thầu, trong đó trúng 10 gói, trượt 2 gói.

Tổng giá trị các gói thầu đã trúng, bao gồm cả những gói thầu thực hiện với vai trò liên danh, là 24.896.963.214 đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 6.411.229.000 đồng; tổng giá trị các gói thầu tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh là 18.485.734.214 đồng.

Thành viên còn lại của liên danh là Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Hưng Vạn Phát, mã số doanh nghiệp vn1101847588, địa chỉ tại số 777, Ấp 1, xã Tân Lân, tỉnh Tây Ninh. Doanh nghiệp được thành lập năm 2017 và tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ năm 2020. Người đại diện pháp luật là Nguyễn Thanh Tài.

Theo dữ liệu tính đến cuối tháng 07/2026, Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Hưng Vạn Phát đã tham gia khoảng 50 gói thầu, trong đó trúng 42 gói, trượt 6 gói, 1 gói chưa có kết quả và 1 gói đã bị hủy.

Tổng giá trị các gói thầu đã trúng, bao gồm cả liên danh, là 211.601.873.000 đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 80.184.591.000 đồng; tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh là 131.417.282.000 đồng.

Quy định về bảo đảm dự thầu

Liên quan đến yêu cầu về bảo đảm dự thầu, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, pháp luật về đấu thầu quy định cụ thể về tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu.

Theo nội dung được dẫn chiếu, Điều 14 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, cùng khoản 3 Điều 26 và Điều 32 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, quy định về bảo đảm dự thầu trong lựa chọn nhà thầu.

Theo phân tích được cung cấp, trường hợp bảo đảm dự thầu không đáp ứng yêu cầu về thời hạn hiệu lực có thể ảnh hưởng đến tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Bên cạnh đó, Điều 30 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định về việc làm rõ hồ sơ dự thầu. Việc làm rõ phải tuân thủ nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp.

Từ trường hợp tại gói thầu Xây lắp thuộc dự án Đường giao thông nông thôn ấp Bà Nghĩa đoạn từ đê bao đến Cầu Lớn, hồ sơ đánh giá thể hiện một trong hai nhà thầu tham dự không đáp ứng yêu cầu về thời hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu nên không được tiếp tục đánh giá các bước tiếp theo.

Ở góc độ quản lý đầu tư công, Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 6,97%, tương ứng số tiền 667.727.150 đồng, là một chỉ số cần được ghi nhận trong kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu có giá 9.583.127.150 đồng.

Theo nội dung được dẫn chiếu, Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính đề cập đến định hướng tối ưu hóa chi tiêu trong công tác đấu thầu.

Tuy nhiên, kết quả đánh giá E-HSDT cũng cho thấy trong số 2 nhà thầu nộp hồ sơ, Công ty TNHH Xây dựng Đại Huy Hoàng không đáp ứng yêu cầu về hiệu lực bảo đảm dự thầu và không được tiếp tục đánh giá.

Theo tinh thần của Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm trong công tác đấu thầu, việc công khai thông tin, nâng cao trách nhiệm trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu và quản lý các gói thầu đầu tư công tiếp tục là những nội dung được đặt ra.

Với gói thầu này, các thông tin về giá gói thầu, giá trúng thầu, số lượng nhà thầu tham dự, kết quả đánh giá E-HSDT và lý do hồ sơ không đáp ứng yêu cầu về bảo đảm dự thầu đều được thể hiện trong hồ sơ lựa chọn nhà thầu và dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.