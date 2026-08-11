Tổng thống Trump đòi Iran bồi thường cho nạn nhân trong xung đột

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang yêu cầu Iran bồi thường cho những người đã thiệt mạng, bị thương do các hành động có liên quan tới Tehran.

AP đưa tin, trong bài đăng trên mạng xã hội hôm 10/8, Tổng thống Trump nói rằng ông đang yêu cầu Iran phải bồi thường cho tất cả những người mà họ đã sát hại hoặc làm bị thương nghiêm trọng bằng những vụ đánh bom ven đường và trong nhiều cuộc xung đột khác.

Đưa yêu cầu bồi thường vào các cuộc đàm phán tương lai

Chính phủ Mỹ cáo buộc các phần tử được Iran hậu thuẫn đã gây ra cái chết và thương tích cho hàng trăm người Mỹ trong nhiều thập kỷ qua.

Tổng thống Trump cũng cho biết ông muốn Tehran bồi thường cho gia đình những người biểu tình đã thiệt mạng tại Iran.

"Tôi đã chỉ thị cho các đại diện của Mỹ đưa vấn đề này (yêu cầu bồi thường) vào tất cả cuộc đàm phán (với Iran) trong tương lai", ông Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Thông báo của Tổng thống Trump được đưa ra hôm 10/8 sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmail Baghaei, nhấn mạnh rằng Iran sẽ không mở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng các điều kiện của nước này.

Tehran muốn Mỹ chấm dứt việc phong tỏa các cảng biển Iran, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế và giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran. Họ cũng cho rằng Mỹ phải bồi thường thiệt hại chiến tranh.

"Phía Mỹ phải chấm dứt và sửa chữa những hành động bất hợp pháp của họ", ông Baghaei nói.

Việc đóng cửa eo biển Hormuz - nơi khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt trên toàn cầu được vận chuyển qua trước khi cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát cuối tháng 2/2026 - đã khiến giá năng lượng trở thành tâm điểm chú ý của chính trường Mỹ trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.

Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei kêu gọi Iran đoàn kết

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết, Lãnh tụ tối cao Ayatollah Mojtaba Khamenei đã kêu gọi "sự đoàn kết và thống nhất" trong bối cảnh nước Cộng hòa Hồi giáo này đang phải đối mặt với khó khăn kinh tế và các lệnh trừng phạt xuất phát từ cuộc chiến với Mỹ.

Trong một cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình nhà nước Iran, Tổng thống Pezeshkian đã nói về cuộc gặp kéo dài gần 7 giờ của ông với Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei.

Tổng thống Pezeshkian nói với Đài truyền hình nhà nước IRIB rằng ông và Lãnh đạo tối cao Khamenei đã thảo luận về “sinh kế của người dân, tình hình thị trường, việc làm, nhà ở” cũng như “những vấn đề đang nảy sinh do lệnh trừng phạt (của Mỹ)”.

Điều quan trọng nhất, theo ông, là sự nhấn mạnh của Lãnh tụ tối cao Khamenei vào sự đoàn kết.

"Tất cả kế hoạch của đối thủ đều nhằm mục đích tạo ra sự chia rẽ. Điều chúng ta cần làm là ngăn chặn sự chia rẽ nảy sinh", Tổng thống Pezeshkian nói.

Tuy nhiên, ông Pezeshkian không tiết lộ về thời gian và địa điểm diễn ra cuộc gặp.

Ông Mojtaba Khamenei được bầu làm tân Lãnh tụ tối cao Iran hồi tháng 3/2026. Ảnh: AP.

Đây là lần thứ hai Tổng thống Iran tuyên bố đã gặp tân Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei kể từ khi ông Khamenei được bổ nhiệm vào tháng 3/2026.

Ông Mojtaba Khamenei được cho là đã bị thương trong cuộc không kích của Mỹ và Israel hồi cuối tháng 2/2026 và không xuất hiện trước công chúng kể từ đó.

Iran bổ nhiệm tân Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao

Ngày 9/8, Iran đã bổ nhiệm Mohsen Rezaei, một cố vấn quân sự của Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei, làm người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran.

Được biết, ông Rezaei từng chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran trong khoảng thời gian từ năm 1981 đến năm 1997. Tuần trước, ông Rezaei đe dọa lực lượng Mỹ sẽ đối diện "những rủi ro và thương vong nghiêm trọng" nếu không dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng biển Iran.

Ông Rezaei được bổ nhiệm để thay thế ông Mohammad Bagher Zolghadr, người sẽ trở thành cố vấn chính trị cho Lãnh tụ tối cao Khamenei.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ nhận định rằng ông Rezaei dường như sẵn sàng đàm phán với Mỹ để "đảm bảo các mục tiêu tối đa của Iran, bao gồm cả việc kiểm soát eo biển Hormuz", song ông cũng "không sẵn lòng đưa ra bất kỳ sự nhượng bộ nào từ phía Iran".

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