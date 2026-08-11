Lộ trình trúng loạt gói thầu sát nút gần 39 tỷ đồng của Công ty Đặng Duy tại TP HCM [Kỳ 1]

Công ty Đặng Duy liên tiếp trúng loạt gói thầu xây lắp lớn gần 30 tỷ đồng tại xã Minh Thạnh và xã Long Hòa, TP HCM với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách chỉ quanh mức 1%, đặt ra dấu hỏi về tính hiệu quả trong đầu tư công.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong bối cảnh sắp xếp lại địa giới hành chính theo tinh thần mới, việc quản lý và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách đầu tư công tại các địa phương đang là bài toán được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, lịch sử hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng & Thương mại Đặng Duy (Mã số doanh nghiệp: 3701014246) tại địa bàn xã Minh Thạnh và xã Long Hòa, TP HCM đang thu hút sự quan tâm đặc biệt bởi sự tăng trưởng doanh thu thầu thần tốc, song hành cùng loạt gói thầu xây lắp quy mô chục tỷ đồng nhưng tỷ lệ tiết kiệm chi phí ngân sách lại ở mức khiêm tốn.

Cú nhảy vọt doanh thu thầu của Công ty Đặng Duy

Phân tích hồ sơ dữ liệu của Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng & Thương mại Đặng Duy (mã số thuế: 3701014246, trụ sở chính đặt tại Số 7 Đường D8, KDC Lô F, Ấp Định Thành, Xã Dầu Tiếng, TP HCM, do ông Đặng Thanh Hưng làm đại diện pháp luật) cho thấy một chặng đường tích lũy doanh thu thầu đầy kinh ngạc. Tính đến thời điểm ngày 30/07/2026, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 65 gói thầu trên cả nước, đạt kết quả trúng thầu tới 57 gói thầu, với tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt 113.478.265.599 đồng.

Đáng chú ý hơn cả là bước nhảy vọt về mặt doanh thu thầu xây lắp của doanh nghiệp này trong năm 2026. Dữ liệu lịch sử đấu thầu thể hiện, trong năm 2025, Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng & Thương mại Đặng Duy ghi nhận chuỗi trúng thầu các gói xây dựng quy mô vừa và nhỏ tại địa bàn TP HCM, trong đó tiêu biểu có 4 gói thầu thi công xây dựng quy mô nhỏ đạt tổng giá trị trúng thầu là 6.348.772.903 đồng. Thế nhưng bước sang năm 2026, chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng (tháng 6 và tháng 7 năm 2026), doanh nghiệp đã nhanh chóng liên tiếp trúng thầu sát nút 4 dự án xây lắp hạ tầng công cộng và trường học lớn với tổng giá trị trúng thầu đạt tới 38.816.613.795 đồng. Quy mô nhận thầu trong năm 2026 của doanh nghiệp đã tăng vọt gấp gần 6 lần so với tổng sản lượng thi công của nhóm gói thầu tiêu biểu năm 2025 cộng lại.

Bóc tách loạt gói thầu chục tỷ tiết kiệm ngân sách nhỏ giọt

Bên cạnh tần suất trúng thầu liên tiếp của Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng & Thương mại Đặng Duy, vấn đề thực tế được dư luận đặc biệt quan tâm là tỷ lệ tiết kiệm ngân sách nhà nước tại các gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng này chỉ dao động ở mức khiêm tốn quanh 1%

Gói thầu thứ nhất là thi công xây lắp thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng các Trung tâm văn hóa xã Minh Thạnh (Mã TBMT: IB2600221722). Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu số 09/QĐ-BQL được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Minh Thạnh ban hành ngày 22/05/2026. Biên bản mở thầu ghi nhận cuộc thầu hoàn thành công tác mở thầu qua mạng vào lúc 09:39 ngày 01/06/2026. Theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 40/QĐ-BQL do Giám đốc Đào Huy Nơi ký ngày 18/06/2026, Liên danh Công ty Đặng Duy - Quang Minh trúng thầu với giá thực tế đạt 5.948.800.065 đồng so với giá dự toán gói thầu được duyệt là 6.017.114.123 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm ngân sách nhà nước của gói thầu này chỉ đạt mức cực kỳ khiêm tốn là 1,135% (tiết kiệm vỏn vẹn 68.314.058 đồng đối với gói thầu quy mô 6 tỷ đồng). Tình trạng cạnh tranh tại gói thầu này là "một mình một ngựa" khi biên bản mở thầu qua mạng ghi nhận chỉ có duy nhất 1 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu.

Gói thầu thứ hai là thi công xây lắp thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng các trường học trên địa bàn xã Minh Thạnh (Mã TBMT: IB2600306922). Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu số 78/QĐ-BQL ngày 30/06/2026 do Giám đốc Đào Huy Nơi ký ban hành. Biên bản mở thầu hoàn thành lúc 08:50 ngày 06/07/2026 ghi nhận chỉ có duy nhất 1 liên danh nộp hồ sơ dự thầu. Đến ngày 11/07/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Minh Thạnh Đào Huy Nơi tiếp tục ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 90/QĐ-BQL lựa chọn Liên danh Công ty Đặng Duy - Quang Minh trúng thầu. Giá gói thầu dự toán được duyệt đạt 15.281.047.545 đồng, giá trúng thầu của liên danh là 15.126.430.509 đồng. Gói thầu quy mô lớn hơn 15 tỷ đồng này chỉ mang lại tỷ lệ tiết kiệm ngân sách siêu thấp là 1,012% (tiết kiệm vỏn vẹn 154.617.036 đồng cho nhà nước).

Gói thầu thứ ba là thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo các trụ sở: Đảng ủy, HĐND-UBND, các trung tâm học tập cộng đồng xã Long Hòa (Mã TBMT: IB2600324680). Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu số 86/QĐ-BQL được ban hành ngày 30/06/2026. Biên bản mở thầu ngày 09/07/2026 lúc 10:11 xác nhận chỉ có duy nhất Công ty Đặng Duy nộp hồ sơ dự thầu. Ngày 13/07/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng xã Long Hòa Lê Thị Ngọc Hà ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 118/QĐ-BQL lựa chọn Công ty Đặng Duy trúng thầu độc lập. Đáng chú ý, giá dự toán cập nhật làm căn cứ xét thầu là 8.736.580.490 đồng. Với giá trúng thầu của Đặng Duy đạt mức 8.634.961.373 đồng, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước của gói thầu này cũng chỉ đạt mức 1,16%.

Gói thầu thứ tư là thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa các trường học (Mã TBMT: IB2600342316-00). Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu số 49/QĐ-BQL được ban hành ngày 09/07/2026. Biên bản mở thầu ngày 18/07/2026 lúc 14:11 xác nhận chỉ có duy nhất Công ty Đặng Duy nộp hồ sơ dự thầu. Ngày 23/07/2026, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư Xây dựng xã Thanh An Nguyễn Minh Thịnh ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 60/QĐ-BQL lựa chọn Công ty Đặng Duy trúng thầu độc lập. Đáng chú ý, giá dự toán cập nhật làm căn cứ xét thầu là 9.199.608.700 đồng. Với giá trúng thầu của Đặng Duy đạt mức 9.106.421.848 đồng, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước của gói thầu này cũng chỉ đạt mức 1,01%.

Nguồn: MSC

Góc nhìn pháp lý và bài toán trách nhiệm

Nhìn nhận hiện tượng trên dưới góc độ chuyên môn đầu tư công, Luật sư Nguyễn Văn Lập thuộc Đoàn Luật sư TP HCM phân tích: "Đấu thầu rộng rãi qua mạng bản chất là phương thức cạnh tranh công khai, không hạn chế số lượng nhà thầu tham gia để đạt hiệu quả tiết kiệm chi phí cao nhất cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, việc cả 4 gói thầu xây dựng quy mô lớn đồng loạt được mở thầu nhưng chỉ ghi nhận duy nhất một liên danh hoặc một nhà thầu Đặng Duy tham dự đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính cạnh tranh thực tế. Khi không có đối thủ cạnh tranh để so sánh, xếp hạng thầu, chủ đầu tư gần như buộc phải chấp nhận giá bỏ thầu sát nút của nhà thầu, đưa hiệu quả tiết kiệm ngân sách về mức tối thiểu quanh 1%".

Từ những dấu hiệu bất thường trên, trách nhiệm giải trình trực tiếp trước cơ quan thanh tra, kiểm tra và dư luận xã hội thuộc về người đứng đầu các chủ đầu tư: ông Đào Huy Nơi (Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Minh Thạnh), bà Lê Thị Ngọc Hà (Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng xã Long Hòa) và ông Nguyễn Minh Thịnh (Giám đốc Ban QLDA Đầu tư Xây dựng xã Thanh An) trong việc phê duyệt hồ sơ mời thầu để xảy ra hiện trạng thiếu vắng sự cạnh tranh lành mạnh tại các dự án quy mô lớn do mình phụ trách.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Hiện tượng "một mình một ngựa" tại loạt gói thầu chục tỷ của Công ty Đặng Duy