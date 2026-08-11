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Bạn đọc - Phản biện

Xây dựng Vũ Hiệp trúng gói thầu 8,5 tỷ tại La Ngà, tiết kiệm xấp xỉ 1% [Kỳ 1]

Xây dựng Vũ Hiệp trúng gói thầu thi công nâng cấp đường ấp 2-97 xã La Ngà có giá hơn 8,5 tỷ đồng khi đối thủ chào vượt giá gói thầu và bị loại vì lỗi bảo lãnh.

Đông Anh

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 03/8/2026, Phòng Kinh tế xã La Ngà (TP Đồng Nai) ban hành Quyết định số 187/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 04 (xây lắp): Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường ấp 2-97 (đoạn Km0+00 - Km1+100), xã La Ngà.

Theo Quyết định số 187/QĐ-PKT, Công ty TNHH Xây dựng Vũ Hiệp được lựa chọn thực hiện gói thầu với giá 8.500.000.000 đồng.

Giá gói thầu được phê duyệt là 8.585.467.000 đồng. Như vậy, chênh lệch giữa giá gói thầu và giá trúng thầu là 85.467.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1%.

Nguồn vốn có phần đóng góp của người dân

Theo thông tin về dự án, công trình Nâng cấp, mở rộng đường ấp 2-97 xã La Ngà được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách kết hợp Nhân dân đóng góp.

Trong đó, ngân sách hỗ trợ 90% chi phí xây lắp và 100% chi phí khảo sát, lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật. Phần chi phí xây lắp còn lại do người dân địa phương đóng góp.

Với cơ cấu nguồn vốn này, kết quả lựa chọn nhà thầu và giá trúng thầu là những thông tin cần được công khai, minh bạch nhằm phục vụ việc theo dõi hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư, trong đó có phần kinh phí do người dân đóng góp.

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Quyết định số 187/QĐ-PKT. (Nguồn MSC)

Theo Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, gói thầu có 2 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu qua mạng.

Kết quả đánh giá cho thấy Liên danh La Ngà không đáp ứng yêu cầu về tính hợp lệ do bảo lãnh dự thầu không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Bên cạnh đó, giá dự thầu của liên danh này là 9.219.065.153 đồng, cao hơn giá gói thầu được phê duyệt là 8.585.467.000 đồng.

Sau quá trình đánh giá, Công ty TNHH Xây dựng Vũ Hiệp là nhà thầu đáp ứng các yêu cầu theo hồ sơ mời thầu và được lựa chọn với giá 8,5 tỷ đồng.

Như vậy, xét trên kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu được công bố, gói thầu có 2 nhà thầu tham dự nhưng chỉ một nhà thầu được đánh giá đáp ứng yêu cầu để tiếp tục thực hiện các bước lựa chọn nhà thầu.

Năng lực nhà thầu

Dữ liệu đấu thầu ghi nhận Công ty TNHH Xây dựng Vũ Hiệp, mã số doanh nghiệp 3600500754, có trụ sở tại số 81, Ấp 7, xã Định Quán, TP Đồng Nai.

Theo dữ liệu được cung cấp, doanh nghiệp này từng tham gia 126 gói thầu, trong đó trúng 84 gói, với tổng giá trị trúng thầu khoảng 815.367.830.346 đồng, bao gồm cả các trường hợp tham gia độc lập và liên danh.

Địa bàn hoạt động chính của doanh nghiệp tập trung tại TP Đồng Nai, với 75 gói thầu đã tham gia.

Dữ liệu lịch sử đấu thầu cũng cho thấy Công ty TNHH Xây dựng Vũ Hiệp từng tham gia 12 gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Anh Dũng làm bên mời thầu và trúng 11 gói.

Đáng chú ý, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Anh Dũng là đơn vị lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật cho dự án Nâng cấp, mở rộng đường ấp 2-97 xã La Ngà.

Bên cạnh đó, dữ liệu đấu thầu được cung cấp cho thấy Công ty TNHH Xây dựng Vũ Hiệp từng được lựa chọn thực hiện một số gói thầu xây lắp quy mô lớn tại Phòng Kinh tế xã La Ngà trong thời gian ngắn.

Các dữ liệu trên phản ánh lịch sử tham gia đấu thầu của doanh nghiệp và mối quan hệ công việc giữa nhà thầu với một số đơn vị tư vấn, bên mời thầu tại địa phương. Việc doanh nghiệp từng tham gia hoặc trúng nhiều gói thầu không đồng nghĩa với việc có vi phạm trong quá trình lựa chọn nhà thầu nếu chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Cần bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn vốn

Đánh giá về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế trong hoạt động đấu thầu đầu tư công, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng, đối với các gói thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng, trường hợp một số nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về hồ sơ hoặc có giá dự thầu vượt giá gói thầu cần được đánh giá trên cơ sở hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định pháp luật hiện hành.

Theo luật sư, việc chỉ có một nhà thầu đáp ứng yêu cầu và được lựa chọn với giá gần giá gói thầu không phải là căn cứ để kết luận có vi phạm pháp luật nếu toàn bộ quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu được thực hiện đúng quy định.

Tuy nhiên, trong trường hợp cụ thể của dự án Nâng cấp, mở rộng đường ấp 2-97 xã La Ngà, giá trúng thầu 8,5 tỷ đồng so với giá gói thầu 8,585 tỷ đồng tạo ra mức tiết kiệm 85,467 triệu đồng, tương ứng khoảng 1%. Trong khi đó, dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách kết hợp với nguồn đóng góp của Nhân dân.

Do vậy, việc công khai đầy đủ quá trình lựa chọn nhà thầu, kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu và giá trúng thầu là cơ sở để các bên liên quan, người dân và cơ quan quản lý theo dõi, giám sát hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư.

Theo Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả sử dụng vốn, bảo đảm tính công khai, minh bạch và nâng cao tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu.

Từ kết quả được công bố, Gói thầu số 04 thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường ấp 2-97 xã La Ngà có giá gói thầu 8.585.467.000 đồng, giá trúng thầu 8.500.000.000 đồng và mức tiết kiệm 85.467.000 đồng. Đây là những thông tin cần được tiếp tục công khai để bảo đảm việc quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách và nguồn vốn do Nhân dân đóng góp được thực hiện hiệu quả, minh bạch.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2]: Đồng Nai: Xây dựng Vũ Hiệp và loạt gói thầu tiết kiệm nhỏ giọt

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, XÂY LẮP

Điều 58 Luật Đấu thầu quy định các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: Phương pháp giá thấp nhất; Phương pháp giá đánh giá; Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Phương pháp giá thấp nhất thường áp dụng cho các gói thầu đơn giản, các yêu cầu về kỹ thuật, tài chính được quy định thành các tiêu chuẩn "đạt" hoặc "không đạt". Nhà thầu nào có hồ sơ đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và có mức giá thấp nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất.

Phương pháp giá đánh giá (thường dùng cho các gói thầu quy mô lớn) là phương pháp quy đổi các yếu tố về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và giá về cùng một mặt bằng giá để so sánh. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất là nhà thầu trúng thầu. Cuối cùng, phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá áp dụng cho các gói thầu công nghệ cao hoặc có tính chất đặc thù, trong đó điểm tổng hợp được tính theo tỷ trọng (thường kỹ thuật chiếm 70-80%, giá chiếm 20-30%).

Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hội đồng đánh giá (Tổ chuyên gia) phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu và phải chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả chấm thầu. Với sự hỗ trợ của công nghệ năm 2026, việc chấm thầu qua mạng giúp loại bỏ các sai sót thủ công và đảm bảo tính khách quan. Người dân và các nhà thầu có thể tra cứu biên bản mở thầu công khai để biết giá dự thầu của các đối thủ, từ đó giám sát được sự minh bạch trong khâu chấm thầu của chủ đầu tư.

#quy trình đấu thầu công khai #hiệu quả tiết kiệm ngân sách nhà nước #mối quan hệ đấu thầu địa phương #vai trò của công nghệ trong chấm thầu #trách nhiệm minh bạch trong sử dụng vốn

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Theo tài liệu thu thập của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Phạm Ngọc Danh (MST: 3602126622) là doanh nghiệp đã tham gia 14 gói thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 12 gói, trượt 2 gói. Dữ liệu công khai cho thấy doanh nghiệp này trúng thầu khá với giá sát với giá dự toán. Rà soát 03 gói thầu xây lắp điển hình được phê duyệt kết quả trong 7 tháng đầu năm 2026, Công ty Phạm Ngọc Danh (dưới tư cách độc lập hoặc liên danh) đều ghi tên mình vào danh sách trúng thầu khi tỷ lệ tiết kiệm đều không vượt quá ngưỡng 0,25%.

Gói thầu có giá trị lớn nhất trong danh sách rà soát là Gói thầu số 01 (xây dựng) thuộc dự án Trường tiểu học Xuân Thạnh có mã số TBMT IB2600135317 với giá dự toán là 18.873.359.177 đồng. Kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 625/QĐ-BQLDA ngày 15/05/2026 bởi Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực 04 - Lê Hùng Toàn, xác nhận Liên danh Xuân Thạnh (Công ty TNHH Phạm Ngọc Danh - Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hoàng Đăng) trúng thầu với giá 18.834.267.000 đồng. Tại dự án này, dù có sự tham gia của 03 nhà thầu nhưng cả hai đối thủ là Công ty CP Công nghiệp Xây dựng Toàn Thành và Công ty CP Đầu tư Xây dựng Gia Thắng đều bị loại ngay từ bước đánh giá kỹ thuật của E-HSMT, tạo điều kiện cho Liên danh của Phạm Ngọc Danh trúng thầu với mức tiết kiệm 0,21%, tương đương mức giảm giá chưa đầy 40 triệu đồng cho một dự án quy mô lớn.

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