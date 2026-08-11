Xây dựng Vũ Hiệp trúng gói thầu 8,5 tỷ tại La Ngà, tiết kiệm xấp xỉ 1% [Kỳ 1]

Xây dựng Vũ Hiệp trúng gói thầu thi công nâng cấp đường ấp 2-97 xã La Ngà có giá hơn 8,5 tỷ đồng khi đối thủ chào vượt giá gói thầu và bị loại vì lỗi bảo lãnh.

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 03/8/2026, Phòng Kinh tế xã La Ngà (TP Đồng Nai) ban hành Quyết định số 187/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 04 (xây lắp): Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường ấp 2-97 (đoạn Km0+00 - Km1+100), xã La Ngà.

Theo Quyết định số 187/QĐ-PKT, Công ty TNHH Xây dựng Vũ Hiệp được lựa chọn thực hiện gói thầu với giá 8.500.000.000 đồng.

Giá gói thầu được phê duyệt là 8.585.467.000 đồng. Như vậy, chênh lệch giữa giá gói thầu và giá trúng thầu là 85.467.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1%.

Nguồn vốn có phần đóng góp của người dân

Theo thông tin về dự án, công trình Nâng cấp, mở rộng đường ấp 2-97 xã La Ngà được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách kết hợp Nhân dân đóng góp.

Trong đó, ngân sách hỗ trợ 90% chi phí xây lắp và 100% chi phí khảo sát, lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật. Phần chi phí xây lắp còn lại do người dân địa phương đóng góp.

Với cơ cấu nguồn vốn này, kết quả lựa chọn nhà thầu và giá trúng thầu là những thông tin cần được công khai, minh bạch nhằm phục vụ việc theo dõi hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư, trong đó có phần kinh phí do người dân đóng góp.

Quyết định số 187/QĐ-PKT. (Nguồn MSC)

Theo Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, gói thầu có 2 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu qua mạng.

Kết quả đánh giá cho thấy Liên danh La Ngà không đáp ứng yêu cầu về tính hợp lệ do bảo lãnh dự thầu không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Bên cạnh đó, giá dự thầu của liên danh này là 9.219.065.153 đồng, cao hơn giá gói thầu được phê duyệt là 8.585.467.000 đồng.

Sau quá trình đánh giá, Công ty TNHH Xây dựng Vũ Hiệp là nhà thầu đáp ứng các yêu cầu theo hồ sơ mời thầu và được lựa chọn với giá 8,5 tỷ đồng.

Như vậy, xét trên kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu được công bố, gói thầu có 2 nhà thầu tham dự nhưng chỉ một nhà thầu được đánh giá đáp ứng yêu cầu để tiếp tục thực hiện các bước lựa chọn nhà thầu.

Năng lực nhà thầu

Dữ liệu đấu thầu ghi nhận Công ty TNHH Xây dựng Vũ Hiệp, mã số doanh nghiệp 3600500754, có trụ sở tại số 81, Ấp 7, xã Định Quán, TP Đồng Nai.

Theo dữ liệu được cung cấp, doanh nghiệp này từng tham gia 126 gói thầu, trong đó trúng 84 gói, với tổng giá trị trúng thầu khoảng 815.367.830.346 đồng, bao gồm cả các trường hợp tham gia độc lập và liên danh.

Địa bàn hoạt động chính của doanh nghiệp tập trung tại TP Đồng Nai, với 75 gói thầu đã tham gia.

Dữ liệu lịch sử đấu thầu cũng cho thấy Công ty TNHH Xây dựng Vũ Hiệp từng tham gia 12 gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Anh Dũng làm bên mời thầu và trúng 11 gói.

Đáng chú ý, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Anh Dũng là đơn vị lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật cho dự án Nâng cấp, mở rộng đường ấp 2-97 xã La Ngà.

Bên cạnh đó, dữ liệu đấu thầu được cung cấp cho thấy Công ty TNHH Xây dựng Vũ Hiệp từng được lựa chọn thực hiện một số gói thầu xây lắp quy mô lớn tại Phòng Kinh tế xã La Ngà trong thời gian ngắn.

Các dữ liệu trên phản ánh lịch sử tham gia đấu thầu của doanh nghiệp và mối quan hệ công việc giữa nhà thầu với một số đơn vị tư vấn, bên mời thầu tại địa phương. Việc doanh nghiệp từng tham gia hoặc trúng nhiều gói thầu không đồng nghĩa với việc có vi phạm trong quá trình lựa chọn nhà thầu nếu chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Cần bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn vốn

Đánh giá về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế trong hoạt động đấu thầu đầu tư công, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng, đối với các gói thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng, trường hợp một số nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về hồ sơ hoặc có giá dự thầu vượt giá gói thầu cần được đánh giá trên cơ sở hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định pháp luật hiện hành.

Theo luật sư, việc chỉ có một nhà thầu đáp ứng yêu cầu và được lựa chọn với giá gần giá gói thầu không phải là căn cứ để kết luận có vi phạm pháp luật nếu toàn bộ quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu được thực hiện đúng quy định.

Tuy nhiên, trong trường hợp cụ thể của dự án Nâng cấp, mở rộng đường ấp 2-97 xã La Ngà, giá trúng thầu 8,5 tỷ đồng so với giá gói thầu 8,585 tỷ đồng tạo ra mức tiết kiệm 85,467 triệu đồng, tương ứng khoảng 1%. Trong khi đó, dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách kết hợp với nguồn đóng góp của Nhân dân.

Do vậy, việc công khai đầy đủ quá trình lựa chọn nhà thầu, kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu và giá trúng thầu là cơ sở để các bên liên quan, người dân và cơ quan quản lý theo dõi, giám sát hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư.

Theo Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả sử dụng vốn, bảo đảm tính công khai, minh bạch và nâng cao tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu.

Từ kết quả được công bố, Gói thầu số 04 thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường ấp 2-97 xã La Ngà có giá gói thầu 8.585.467.000 đồng, giá trúng thầu 8.500.000.000 đồng và mức tiết kiệm 85.467.000 đồng. Đây là những thông tin cần được tiếp tục công khai để bảo đảm việc quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách và nguồn vốn do Nhân dân đóng góp được thực hiện hiệu quả, minh bạch.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2]: Đồng Nai: Xây dựng Vũ Hiệp và loạt gói thầu tiết kiệm nhỏ giọt