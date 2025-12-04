TP HCM: Tân Gia Linh trúng gói thầu hơn 2,5 tỷ tại P. Chánh Hiệp, tỉ lệ tiết kiệm thấp

Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Tân Gia Linh vừa được phê duyệt trúng gói thầu thi công hơn 2,5 tỷ đồng tại phường Chánh Hiệp (TP HCM). Đáng chú ý, doanh nghiệp này sở hữu lịch sử đấu thầu "đáng nể" khi trúng tới 156 trên tổng số 165 gói thầu đã tham gia.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 15/11/2025, ông Nguyễn Lê Xuân – Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Chánh Hiệp (TP HCM) đã ký Quyết định số 61/QĐ-KTHTĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng". Gói thầu này thuộc dự án "Nâng cấp BTNN và xây dựng hệ thống thoát nước đường ĐX149 (Từ đường LCD đến đường tổ 52), khu 3, phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương" (Mã E-TBMT: IB2500457367).

Quyết định số 61/QĐ-KTHTĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng". Nguồn: MSC

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Xây dựng Tân Gia Linh (gọi tắt là Công ty Tân Gia Linh). Giá trúng thầu là 2.548.447.991 đồng, so với giá gói thầu được duyệt là 2.579.583.778 đồng, mức tiết kiệm cho ngân sách nhà nước ở con số khiêm tốn khoảng hơn 31 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,2%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày.

Dữ liệu từ Biên bản mở thầu và Báo cáo đánh giá E-HSDT số 1302/BC-2025/AIC ngày 10/11/2025 của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng AIC (Bên mời thầu/Tư vấn) cho thấy, gói thầu này có 02 nhà thầu tham dự. Đối thủ cạnh tranh duy nhất của Công ty Tân Gia Linh là Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Lâm Khang.

Tuy nhiên, cuộc "so găng" này nhanh chóng ngã ngũ khi Công ty Hoàng Lâm Khang bị loại ngay từ bước đánh giá năng lực và kinh nghiệm. Cụ thể, theo báo cáo đánh giá, nhà thầu này cung cấp các hợp đồng tương tự có tổng giá trị (khoảng 2,38 tỷ đồng) thấp hơn yêu cầu của E-HSMT (yêu cầu 2,57 tỷ đồng). Ngoài ra, các nhân sự chủ chốt như Chỉ huy trưởng, phụ trách kỹ thuật của Hoàng Lâm Khang cũng bị đánh giá không đạt yêu cầu về kinh nghiệm. Đáng chú ý, dù được Bên mời thầu yêu cầu làm rõ E-HSDT, nhà thầu này đã không cung cấp tài liệu bổ sung, dẫn đến việc bị loại, nhường "vé" vào vòng trong cho Công ty Tân Gia Linh.

Việc đối thủ cạnh tranh mắc những lỗi cơ bản về năng lực và không mặn mà trong việc làm rõ hồ sơ đã tạo điều kiện thuận lợi để Công ty Tân Gia Linh trúng thầu mà không gặp áp lực lớn về giảm giá, tiết kiệm ngân sách.

Hồ sơ trúng thầu "khủng" của Tân Gia Linh

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Xây dựng Tân Gia Linh có mã số doanh nghiệp 3702347368, do ông Nguyễn Văn Tuấn làm người đại diện pháp luật. Doanh nghiệp này có trụ sở đăng ký tại phường Bình Dương, TP HCM.

Dữ liệu phân tích đấu thầu cho thấy, Công ty Tân Gia Linh là một cái tên quen thuộc và có vị thế lớn trong các gói thầu đầu tư công tại tỉnh Bình Dương cũ, đặc biệt là khu vực Thành phố Thủ Dầu Một cũ.

Tính đến thời điểm hiện tại, nhà thầu này đã tham gia khoảng 165 gói thầu, trong đó trúng tới 156 gói, trượt 8 gói và 1 gói bị hủy. Tỷ lệ trúng thầu của doanh nghiệp này đạt con số "trong mơ" là khoảng 94,5%. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng lên tới hơn 39 tỷ đồng (trong đó phần lớn là các gói thầu quy mô nhỏ và vừa tại địa phương).

Chỉ tính riêng trong năm 2025, Công ty Tân Gia Linh đã trúng thầu dồn dập hàng loạt gói thầu thi công, tư vấn, giám sát, sửa chữa... tại các phường trên địa bàn TP HCM. Có thể kể đến như:

Ngày 05/11/2025, trúng 02 gói thầu Thi công xây dựng do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phú An mời thầu.

Ngày 30/06/2025, trúng 02 gói thầu Tư vấn quản lý dự án do UBND phường Tân An mời thầu.

Ngày 25/06/2025, trúng liên tiếp 03 gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng do UBND phường Phú Mỹ mời thầu.

Trước đó, trong tháng 5 và tháng 6/2025, nhà thầu này cũng liên tục được gọi tên trúng thầu tại UBND phường Phú Hòa, UBND phường Phú Cường, UBND phường Hiệp An...

Việc một nhà thầu liên tục trúng thầu với mật độ dày đặc, trải dài khắp các phường trong cùng một thành phố đặt ra câu hỏi về năng lực thực tế của doanh nghiệp trong việc đảm bảo nhân sự, máy móc để thi công, giám sát đồng thời nhiều công trình. Liệu tiến độ và chất lượng các công trình có được đảm bảo khi nguồn lực bị phân tán?

Cần nâng cao tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (có hiệu lực từ 01/01/2024) và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, Thông tư 79/2025/TT-BTC luôn đề cao mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Tuy nhiên, thực tế tại các gói thầu mà Công ty Tân Gia Linh tham gia thường xuất hiện điệp khúc: Số lượng nhà thầu tham dự ít (thường chỉ 1-2 nhà thầu), đối thủ cạnh tranh (nếu có) thường bị loại vì những lỗi sơ đẳng về năng lực hoặc hồ sơ, và giá trúng thầu thường rất sát với giá gói thầu, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách không đáng kể.

Việc các gói thầu đầu tư công, vốn sử dụng ngân sách nhà nước, có tỷ lệ tiết kiệm thấp (dưới 1-2%) tuy không vi phạm quy định pháp luật nếu quy trình thủ tục đúng, nhưng xét về góc độ hiệu quả kinh tế, điều này chưa đạt được mục tiêu tối ưu hóa nguồn vốn.

Với tần suất trúng thầu "dày đặc" của Công ty Tân Gia Linh tại TP HCM, thiết nghĩ các cơ quan chức năng và chủ đầu tư cần có sự giám sát chặt chẽ hơn trong quá trình tổ chức đấu thầu, đánh giá hồ sơ cũng như giám sát quá trình thực hiện hợp đồng, nhằm đảm bảo sự minh bạch, công bằng và chất lượng công trình phục vụ cộng đồng.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.