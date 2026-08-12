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Kho tri thức

Vị trí lăng mộ Cleopatra, bí ẩn 2.000 năm sắp được giải đáp?

Hơn 2.000 năm sau khi Cleopatra qua đời, nơi an nghỉ của nữ hoàng Ai Cập vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất của khảo cổ học.

Thanh Bình (tổng hợp)

Sau khi Cleopatra VII qua đời vào năm 30 TCN, Ai Cập rơi vào tay La Mã và triều đại Ptolemaios chấm dứt. Các sử gia cổ đại cho biết bà được chôn cất cùng người tình Mark Antony, nhưng không để lại một tọa độ rõ ràng cho hậu thế. Chính điều đó đã khiến vị trí lăng mộ của nữ hoàng trở thành một cuộc tìm kiếm kéo dài hàng thế kỷ.

Ảnh: novinky

Theo các tác giả cổ đại như Plutarch, Cleopatra được chôn trong một lăng mộ hoàng gia mà bà đã cho xây dựng trước đó. Plutarch kể rằng Octavian, người chiến thắng trong cuộc chiến với Antony và Cleopatra, cho phép cả hai được an táng cùng nhau theo mong muốn của Cleopatra.

Nhưng lăng mộ ấy nằm ở đâu?

Một giả thuyết từng được nhiều người quan tâm đặt nó tại Alexandria, thành phố mà Cleopatra từng cai trị. Vấn đề là Alexandria cổ đại đã trải qua động đất, sóng thần và nhiều biến đổi địa chất. Một phần thành phố thời Cleopatra hiện nằm dưới biển Địa Trung Hải, khiến việc tìm kiếm các công trình hoàng gia trở nên cực kỳ khó khăn.

Ảnh: amp.dw

Một hướng tìm kiếm khác dẫn các nhà khảo cổ đến Taposiris Magna, một quần thể đền thờ nằm cách Alexandria khoảng 50 km về phía Tây. Nhà khảo cổ Kathleen Martinez từ lâu đưa ra giả thuyết rằng Cleopatra có thể được chôn tại đây. Bà cho rằng ngôi đền thờ các vị thần Isis và Osiris có thể liên quan đến biểu tượng hoàng gia và tín ngưỡng của Cleopatra.

Các cuộc khai quật tại Taposiris Magna đã phát hiện nhiều hiện vật đáng chú ý, bao gồm các đường hầm dưới lòng đất, khu mộ và hàng trăm đồng tiền có hình Cleopatra. Những phát hiện này khiến địa điểm trở thành một trong những nơi được chú ý nhất trong cuộc săn tìm lăng mộ nữ hoàng. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng khảo cổ chắc chắn rằng Cleopatra được chôn tại đây.

Ảnh: aventurasnahistoria.com

Thậm chí, một đường hầm ngầm dài hơn 1.300 m được phát hiện bên dưới khu vực Taposiris Magna đã gây chú ý lớn. Một số người kỳ vọng nó có thể dẫn tới lăng mộ bị thất lạc, nhưng cho đến nay vẫn chưa tìm thấy thi hài Cleopatra.

Điều khiến bí ẩn này hấp dẫn là chúng ta biết khá nhiều về những ngày cuối đời Cleopatra, nhưng lại gần như không biết chính xác nơi kết thúc hành trình của bà. Chúng ta biết bà từng cai trị Ai Cập, liên minh với Julius Caesar, yêu Mark Antony và đối đầu với Octavian; nhưng nơi bà nằm sau hơn hai thiên niên kỷ vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ.

Có thể lăng mộ vẫn nằm đâu đó dưới lớp đất của Alexandria cổ đại. Có thể nó đã bị biển nuốt mất. Cũng có thể các nhà khảo cổ đang tìm kiếm sai địa điểm.

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