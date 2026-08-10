Gói thầu hơn 21 tỷ ở phường Phú Mỹ: 3 nhà thầu dự thầu, HSMT làm rõ nhiều lần

Gói thầu mua sắm và lắp đặt thiết bị cho 12 trường học tại phường Phú Mỹ đạt giá 21,02 tỷ đồng, thu hút 3 nhà thầu sau quá trình làm rõ, điều chỉnh E-HSMT.

Theo tài liệu PV Báo Tri thức và Cuộc sống thu thập, gói thầu Mua sắm và lắp đặt thiết bị (gói số 08) thuộc dự án Trang thiết bị cho 12 trường học trên địa bàn, mã TBMT IB2600309836, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Mỹ làm chủ đầu tư, được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Gói thầu có giá 21.024.351.000 đồng, thời gian thực hiện 6 tháng và loại hợp đồng trọn gói.

Từ kế hoạch lựa chọn nhà thầu đến điều chỉnh E-HSMT

Gói thầu IB2600309836 nằm trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu Trang thiết bị cho 12 trường học trên địa bàn, mã KHLCNT PL2600154497. Theo biên bản mở thầu, thời điểm đóng thầu là 8h ngày 04/08/2026 và hoàn thành mở thầu lúc 8h30 cùng ngày.

Trước đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Mỹ đã phê duyệt E-HSMT tại Quyết định số 168/QĐ-BQLDAPM ngày 03/07/2026 và đăng tải Thông báo mời thầu số IB2600309836-00 trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia cùng ngày.

Đáng chú ý, quá trình phát hành E-HSMT phát sinh nhiều văn bản đề nghị làm rõ và kiến nghị của nhà thầu. Ngày 24/07/2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Mỹ ban hành Quyết định số 193/QĐ-BQLDAPM về việc phê duyệt điều chỉnh E-HSMT gói thầu. Quyết định này dẫn chiếu Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Quyết định số 193/QĐ-BQLDAPM cũng nêu việc điều chỉnh E-HSMT được thực hiện trên cơ sở Văn bản số 881/BQLDAPM ngày 20/07/2026 về phúc đáp đề nghị làm rõ HSMT và Tờ trình số 22/TTr-KH-TC ngày 24/07/2026. Chủ đầu tư giao các phòng chuyên môn, Công ty Cổ phần Kiểm định và Xây dựng KĐ.1, tổ chuyên gia đấu thầu và các đơn vị liên quan tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt, bảo đảm tuân thủ quy định hiện hành.

Đến ngày 30/07/2026, Ban Quản lý dự án tiếp tục có văn bản phúc đáp đề nghị làm rõ E-HSMT lần 2. Văn bản cho biết các yêu cầu làm rõ được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia ngày 24/07 và 29/07/2026, đồng thời căn cứ Văn bản số 31/CV-KĐ.1 ngày 30/07/2026 của Công ty Cổ phần Kiểm định và Xây dựng KĐ.1. Việc làm rõ được viện dẫn theo khoản c Điều 28 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Những nội dung được nhà thầu đề nghị làm rõ

Một trong những nhóm vấn đề được nhà thầu phản ánh liên quan đến camera. Tài liệu kiến nghị cho thấy E-HSMT yêu cầu camera quan sát phải “có chứng nhận NDAA”. Nhà thầu cho rằng đây không phải tiêu chuẩn quốc tế như ISO, IEC và đề nghị loại tiêu chí này, thay bằng yêu cầu đáp ứng QCVN 11:2026/BCA. Đây là ý kiến của nhà thầu trong văn bản kiến nghị, không phải kết luận của chủ đầu tư hay cơ quan có thẩm quyền.

Với hệ thống âm thanh phục vụ sinh hoạt ngoài trời, chào cờ, văn nghệ..., nhà thầu đề nghị xem xét yêu cầu đối với loa chính, trong đó E-HSMT quy định góc phủ âm tối thiểu 55° × 100° hoặc tương đương. Nhà thầu đề xuất thông số 50° × 90° hoặc tương đương, đồng thời nêu ý kiến rằng tổ hợp thông số theo E-HSMT có thể làm giảm số lượng dòng loa đáp ứng.

Đối với mixer âm thanh, E-HSMT yêu cầu mỗi kênh đầu vào có EQ tối thiểu 4 dải tần và có ngõ ra loa siêu trầm hoặc chức năng phân tần. Nhà thầu cho rằng tổ hợp yêu cầu này khác với thiết kế phổ biến của một số dòng mixer analog 12-16 kênh và kiến nghị xem xét lại.

Một nội dung khác được nhà thầu đề cập là micro cổ ngỗng, với các yêu cầu gồm dải tần tối thiểu 40Hz-16kHz, S/N tối thiểu 68dB, Max SPL tối thiểu 120dB và chiều dài cần micro tối thiểu 600mm. Nhà thầu đề nghị điều chỉnh chiều dài cần micro về khoảng 400-600mm và dải tần từ 50Hz hoặc 80Hz đến 16kHz.

Tại một văn bản làm rõ khác, nhà thầu đặt vấn đề đối với mixer về yêu cầu “PFL/AFL hoặc tương đương” và thiết bị xử lý âm thanh có các cổng Optical, USB, AUX hoặc tương đương. Nhà thầu đề nghị xác định rõ USB chỉ phục vụ kết nối máy tính để cấu hình, hiệu chỉnh, quản lý, nâng cấp thiết bị có được xem là đáp ứng hay không.

Nhà thầu cũng đề nghị làm rõ quy cách nẹp điện 3P 30mm × 30mm và nẹp điện 4P 40mm × 40mm, cho rằng một số quy cách này không phổ biến và đề xuất phương án 40mm × 25mm và 50mm × 35mm do có diện tích tiết diện lớn hơn.

Đối với ruột gà, kiến nghị đặt vấn đề về yêu cầu “bề mặt nhẵn”, trong khi ống ruột gà mềm phổ biến có cấu trúc gân sóng. Nhà thầu đề nghị chủ đầu tư xác định rõ cách hiểu về “bề mặt nhẵn” và việc sản phẩm ruột gà mềm dạng gân sóng có được xem là đáp ứng hay không.

Với máy scan, nhà thầu đề nghị làm rõ yêu cầu “trích xuất dữ liệu văn bản hành chính”, trong đó đặt câu hỏi liệu yêu cầu này có được hiểu là chức năng OCR để chuyển nội dung tài liệu scan thành dữ liệu số có thể tìm kiếm, chỉnh sửa hay không, cũng như phạm vi tài liệu và tiêu chí đầu ra.

Chủ đầu tư phản hồi ra sao?

Sau quá trình làm rõ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Mỹ có văn bản trả lời lần 2 ngày 30/07/2026.

Đối với máy chiếu Projector + màn chiếu, chủ đầu tư xác định yêu cầu độ sáng tối thiểu 3.800 ANSI Lumens được hiểu là độ sáng thực theo thông số công bố của nhà sản xuất. Trường hợp nhà sản xuất sử dụng phương pháp đo khác như Lumen, ISO Lumens hoặc tiêu chuẩn tương đương, nhà thầu được sử dụng tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất để chứng minh giá trị tương đương.

Về tuổi thọ bóng đèn tối thiểu 15.000 giờ ở chế độ tiết kiệm năng lượng, chủ đầu tư giải thích đây là tuổi thọ theo chế độ vận hành tiết kiệm năng lượng do nhà sản xuất công bố. Trường hợp nhà sản xuất sử dụng tên gọi khác cho chế độ có chức năng tương đương thì vẫn được xem xét trên cơ sở tài liệu kỹ thuật chứng minh.

Với mixer, chủ đầu tư giải thích PFL/AFL là thuật ngữ chuyên ngành và không được hiểu là yêu cầu đồng thời phải có cả PFL và AFL. Đối với thiết bị xử lý âm thanh, USB không bị yêu cầu phải đọc dữ liệu âm thanh hoặc phát nhạc trực tiếp từ USB; nếu USB được thiết kế để kết nối máy tính phục vụ cấu hình, hiệu chỉnh, quản lý hoặc nâng cấp thiết bị thì vẫn được xem xét đáp ứng.

Đối với nẹp điện, chủ đầu tư giữ yêu cầu kích thước danh định 30mm × 30mm và 40mm × 40mm, đồng thời giải thích kích thước danh định và diện tích tiết diện là hai thông số khác nhau. Vì vậy, việc phương án thay thế có tiết diện lớn hơn không phải căn cứ duy nhất để xác định tính tương đương.

Với ống ruột gà, văn bản trả lời làm rõ cho biết “bề mặt nhẵn” không được hiểu là phải loại bỏ cấu trúc gân sóng đặc trưng của ống ruột gà mềm; sản phẩm có cấu tạo gân sóng nhưng bảo đảm bề mặt hoàn thiện, không ảnh hưởng đến việc kéo dây, chịu va đập, chống mài mòn và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật khác thì được xem xét phù hợp.

Đáng chú ý, về PFL/AFL, chủ đầu tư khẳng định đây là thuật ngữ chuyên ngành và không yêu cầu đồng thời cả hai chức năng. Cách trả lời này cho thấy một số nội dung nhà thầu đặt vấn đề về cách hiểu thông số đã được chủ đầu tư giải thích trước thời điểm đóng thầu.

Ba nhà thầu tham dự, giá dự thầu cách khá xa nhau

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Theo biên bản mở thầu ngày 04/08/2026, gói thầu có 3 nhà thầu/nhóm nhà thầu tham dự. Giá gói thầu được duyệt là 21.024.351.000 đồng.

Trong đó, Liên danh Phú Mỹ có mã định danh vn1801336846, giá dự thầu 16.492.778.000 đồng. Hiệu lực E-HSDT là 120 ngày, bảo đảm dự thầu 630.730.000 đồng và hiệu lực bảo đảm dự thầu 150 ngày.

Nhà thầu thứ hai là Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tư vấn Đầu tư Mai Xuân, mã định danh vn0305566953, giá dự thầu 17.645.530.000 đồng. Các thông tin về hiệu lực E-HSDT, bảo đảm dự thầu và hiệu lực bảo đảm dự thầu được ghi nhận lần lượt là 120 ngày, 630.730.000 đồng và 150 ngày.

Nhà thầu thứ ba là Liên danh PHÚC VŨ-TECAPRO, gồm Công ty TNHH Đầu tư Phúc Vũ và Công ty TNHH MTV Ứng Dụng Kỹ Thuật Và Sản Xuất. Liên danh đưa ra giá dự thầu 19.953.886.400 đồng, giảm giá 5,5%, còn 18.856.422.648 đồng sau giảm giá. Hiệu lực E-HSDT là 120 ngày, bảo đảm dự thầu 630.730.000 đồng và hiệu lực bảo đảm dự thầu 150 ngày.

Như vậy, cả ba mức giá sau giảm giá được ghi nhận tại biên bản mở thầu đều thấp hơn giá gói thầu 21.024.351.000 đồng. Tuy nhiên, tại thời điểm mở thầu, tài liệu chưa phải là kết quả đánh giá E-HSDT; việc xác định nhà thầu đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật, tài chính và các tiêu chí khác vẫn thuộc quá trình đánh giá hồ sơ theo quy định.

Năng lực các nhà thầu thể hiện qua dữ liệu đấu thầu

Dữ liệu được cung cấp về Công ty TNHH Đầu tư Phúc Vũ, thành viên Liên danh PHÚC VŨ-TECAPRO, cho thấy doanh nghiệp thành lập ngày 16/02/2009, hoạt động trong các lĩnh vực hàng hóa, xây lắp và tư vấn, quy mô được ghi nhận là doanh nghiệp nhỏ.

Theo dữ liệu từ hệ thống mạng đấu thầu, Phúc Vũ đã tham gia 34 gói thầu, trong đó trúng 18, trượt 14, một gói chưa có kết quả và một gói bị hủy. Tổng giá trị các gói đã trúng, bao gồm cả vai trò liên danh, được ghi nhận 83.720.446.494 đồng; trong đó giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 30.218.708.900 đồng.

Đối với Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tư vấn Đầu tư Mai Xuân, dữ liệu cung cấp ghi nhận doanh nghiệp thành lập ngày 10/03/2008, lĩnh vực kinh doanh hàng hóa, xây lắp, quy mô doanh nghiệp vừa.

Mai Xuân đã tham gia 380 gói thầu, trong đó trúng 162 gói, trượt 187 gói, 11 gói chưa có kết quả và 20 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói đã trúng, bao gồm cả liên danh, được ghi nhận 1.037.712.175.080 đồng; giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 687.084.014.872 đồng.

Với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Hathaco, doanh nghiệp có mã số thuế 1801336846, thành lập ngày 24/04/2014, lĩnh vực kinh doanh hàng hóa, quy mô doanh nghiệp nhỏ và 15 nhân viên. Dữ liệu phân tích cho thấy Hathaco từng tham gia 94 gói thầu, trúng 16, trượt 65, 9 gói chưa có kết quả và 4 gói bị hủy; tổng giá trị trúng thầu bao gồm liên danh là 38.539.140.139 đồng, trong đó độc lập là 25.347.100.139 đồng.

Góc nhìn pháp lý về yêu cầu cạnh tranh và trách nhiệm giải trình

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, cùng Nghị định số 214/2025/NĐ-CP là khung pháp lý được chính chủ đầu tư viện dẫn khi phê duyệt điều chỉnh E-HSMT.

Trong trường hợp này, điểm đáng chú ý là hồ sơ đã trải qua nhiều bước làm rõ, trong đó một số nội dung kỹ thuật được nhà thầu đề nghị giải thích về cách hiểu, trong khi chủ đầu tư đưa ra cách diễn giải và căn cứ đánh giá tương ứng. Quyết định số 193/QĐ-BQLDAPM cũng ghi nhận trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong việc tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt và bảo đảm tuân thủ quy định hiện hành.

Trao đổi trong một bài viết về đấu thầu, luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP HCM, từng lưu ý rằng pháp luật đấu thầu cho phép xử lý tình huống có ít nhà thầu tham dự nhưng chủ đầu tư vẫn phải bảo đảm khả năng giải trình về tính công bằng, minh bạch của tiêu chí E-HSMT. Trong khi đó, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh đấu thầu qua mạng đã giảm đáng kể rào cản địa lý đối với nhà thầu.

Những trao đổi này có thể được đặt cạnh diễn biến của IB2600309836 để xem xét ở góc độ nguyên tắc: các yêu cầu kỹ thuật cần gắn với nhu cầu sử dụng thực tế, có căn cứ và được diễn giải thống nhất trong quá trình lựa chọn nhà thầu. Đây cũng là tinh thần được Thủ tướng Chính phủ đặt ra tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 về tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm trong công tác đấu thầu.

Đối với riêng gói thầu IB2600309836, các tài liệu hiện có cho thấy chủ đầu tư đã thực hiện việc làm rõ, điều chỉnh E-HSMT trước thời điểm đóng thầu và cuối cùng ghi nhận 3 nhà thầu/nhóm nhà thầu nộp hồ sơ. Biên bản mở thầu mới phản ánh các thông tin được công khai tại thời điểm mở thầu; chưa có trong các tài liệu được cung cấp kết quả đánh giá E-HSDT hoặc quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Do đó, việc nhà thầu nào đáp ứng đầy đủ E-HSMT, năng lực và kinh nghiệm; phương án kỹ thuật nào được đánh giá đạt; cũng như nhà thầu nào được lựa chọn thực hiện gói thầu vẫn cần chờ kết quả đánh giá và quyết định lựa chọn nhà thầu theo quy định.